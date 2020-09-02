 又一人權網站疑遭封鎖 負責人憂香港「築牆中」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2022

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时政风云

又一人權網站疑遭封鎖 負責人憂香港「築牆中」

監察香港人權的英國網站「香港監察」2018年因為發表有關香港法治的報告，被特首林鄭月娥批評干預中國內政，2019年，在反對修例運動中也曾發起學術界聯署，讉責港警暴力。現在香港網友表示，已無法連上該組織網站。

China I Proteste haben Auswirkungen auf die Tourismus-Branche in Hongkong

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继“香港编年史”网站被封锁之后，香港互联网注册管理有限公司发布新版"可接受使用 "政策， 引发网民对于建立“防火长城”的担忧。

近日香港政府频繁援引《香港国安法》，不仅对民主派人士展开大抓捕，还援引该法限制香港民众访问记录反送中事件的网站。

(德國之聲中文網) 總部設在英國的非政府組織「香港監察 」(Hong Kong Watch)週一 (2月14日)貼出聲明，表示香港網民無法瀏覽其網站，可能已遭到封鎖。

聲明說:「據報香港的網民無法透過電訊盈科、中國移動、香港寬頻和網上行等網絡供應商瀏覽香港監察的網站。這是由於更改網域名稱系統(DNS)所致。」

聲明中也提到，香港編年史、促進轉型正義委員會、香港約章2021等網站「都以相似的方式被移除」，並引用網絡自由專家張拿敦 (Nathan Hammond)的說法表示︰「今次網站被移除，與香港編年史早前首先被移除的模式相符。我們可以有把握地假設，是香港警方要求在網域名稱系統中刪除網站。」

、自由和法治狀態、促請中華人民共和國政府遵守《中英聯合聲明》中的承諾、推動英國政府履行監察香港的義務責任以及協助推動英國國民（海外）取得平權。

資訊自由疑慮升高

「香港監察」行政總裁，英國人權運動家羅傑斯 (Benedict Rogers)15日在推特上表示，5年前是他被禁止進入香港，現在則是他共同創立的組織網站被封。

他問道:「在我作為記者和運動人士職涯的城市，中共是如何關閉真相、審查和言論及資訊自由的？」

根據「香港監察」，羅傑斯強調，「如果這不是技術故障，而是香港市民將因為國安法而無法再瀏覽我們的網站，那麼這是對網絡自由的嚴重打擊。」

他也表示，隨著不斷有網站被刪除，外界擔心「中國可能會開始將其網絡防火牆引入香港」，未來「對西方國家的科技公司在香港持續發展產生嚴重影響」，影響「香港作為金融中心的未來」。

Benedict Rogers Gründer von Hong Kong Watch

2021年8月31日，「香港監察」的創始人和人權活動家羅傑斯（Benedict Rogers）在英國倫敦的一場集會上發言。

組織成立緣由

「香港監察 」是由羅傑斯在2017年底創辦並擔任受託人主席。他在2017年想要以私人名義前往香港探望當時被監禁的社運人士，黃之鋒、周永康及羅冠聰，結果在10月11日在香港機場被拒絶入境及遣返。

時任英國外交及國協事務大臣，現任首相強森當時要求香港及中國政府提供解釋，中國外交部時任發言人回應，指香港外交事務由北京負責，「允許誰入境，不允許誰入境，是中國的主權。」

事後，羅傑斯宣佈成立非政府組織「香港監察」，關注香港的自由和人權。

(綜合報導)

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