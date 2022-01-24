参议院通过《美国竞争法》欲减少对华依赖

（德国之声中文网）美国国会参议院本周一（3月28日）以68票赞成、28票反对的结果表决通过了参议院版的《美国竞争法》（America Competes Act）。这是对今年2月众议院通过的该竞争法的修改版本。预计国会两党即将就统一文本展开谈判。

参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）称这部法案“会是第117届国会最重要的成就之一”。他指出，该法旨在通过让在本土生产半导体等关键技术产品变得更容易以及推动制造业从海外回归，实现在美国创造更多就业机会和降低美国家庭开支这两大主要目标。

参议院去年六月在两党支持下通过了《美国创新与竞争法》（US Innovation and Competition Act）。这部法案被视为是国会为大力投资美国技术产业和强化供应链的重大举措。该法计划耗资2500亿美元注入科技研发，为与中国在技术领域的全面抗衡做准备。法案在参议院通过后一直在众议院处于停滞状态。

直到今年2月，众议院推出该院会版本的类似法案，并取名为《美国竞争法》。在众院表决时共和党人认为，该法内容对中国的态度不够强硬，且过于聚焦气候保护和社会不公等议题。

参议院民主党领袖舒默

“美国不能屈居第二”

目前参众两院的版本都同意提供资金，以实现拜登总统投资520亿美元用于国内研究和生产的目标。在今年11月的国会中期选举前，这对拜登意味着一次胜利。

两院版本法案同时都包含了投资项目，强化美国在国际电信联盟等国际技术标准制定机构中的领导地位。双边法案提到，北京近年来积极寻求在这些机构获得领导地位，以利用这些平台推进其政治目的。

舒默和参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）已在讨论立法的时间表，即最早于4月启动正式谈判，并在5月或6月在国会进行表决。

舒默表示，希望该法能有力推动美国新一代的技术创新，“在涉及5G、人工智能、量子计算机、半导体、生物工程等诸多技术领域的时候，美国不能屈居第二位。”

贸易代表戴琪敦促国会立法

美国贸政府易代表戴琪呼吁国会尽快通过这一法案。周三戴琪在国会众议院的发言中将表示，在对华经济政策上，美国的重点应该放在摆脱对中国的依赖，而不是迫使北京改变其"不公平"的贸易政策。

尽管特朗普政府同中国达成了贸易协议，但华盛顿还是无法迫使中国经贸政策发生根本上的改变。因此“我们需要认识到贸易协定的局限性”。根据媒体事先获得的发言文字稿，戴琪强调，美国现在的战略应不仅是向中国施压，而且必须包括 “有力捍卫我们的价值观和经济利益，使其免受中国不公平经济政策和行为的负面影响”。

戴琪还主张在美国进行“战略投资”，以摆脱在高科技、电动汽车和半导体等关键产业中对中国的依赖。因此她敦促国会尽快通过跨党派的《美国竞争法》。

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。