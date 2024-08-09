参与策划泰勒·斯威夫特恐袭案第三名嫌疑人在维也纳被捕

由于存在恐袭威胁，原定在维也纳举行的三场泰勒·斯威夫特演唱会被临时取消。奥地利内政部长周五表示，第三名嫌疑人在维也纳被捕。三名嫌疑人都曾宣誓效忠激进的圣战组织 “伊斯兰国”。

（德国之声中文网）奥地利内政部周五（8月9日）表示，第三名涉嫌参与策划袭击泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）演唱会的嫌疑人在维也纳被捕。

此前已经有两名嫌疑人被捕。由于存在恐袭威胁，原定在维也纳举行的三场泰勒·斯威夫特演唱会被临时取消。

嫌疑人曾宣誓效忠激进的圣战组织 “伊斯兰国”

奥地利内政部长卡尔内尔（Gerhard Karner）表示，最新被逮捕的嫌疑人18岁。此前两名被捕的嫌疑人分别为19岁和17岁。

卡尔内尔表示，三名嫌疑人都曾宣誓效忠激进的圣战组织 “伊斯兰国”（IS）。

美联社引述卡尔内尔的说法表示：“（最新被捕的）嫌疑人与主要嫌疑人有过接触，但与袭击计划没有直接联系。不过，几天前警方调查发现，他于8月6日专门向IS宣誓效忠。”

警方调查还发现，主要嫌疑人曾在网上研究炸弹制造，并阅读了与基地组织恐怖网络有关的材料。

警方表示，主要嫌疑人承认从7月开始策划袭击，并希望用炸药和刀具“在音乐会场外杀死尽可能多的人”。

演唱会的取消让大量歌迷倍感失望。 图像来源: Eva Manhart/APA/picture alliance

英国将继续举办泰勒·斯威夫特演唱会

泰勒·斯威夫特原本计划于8月8日至10日在维也纳举办三场“时代”（Eras）巡回演出，预计观众总数达17万人。演唱会取消在歌迷中引起巨大失望情绪。

奥地利总理内哈默周四对媒体表示：“我非常理解那些想现场体验音乐会的人难过的心情。”但他也强调，在现在这种关键时刻，必须把安全问题放在首位。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）表示，没有取消斯威夫特即将在英国举行音乐会的计划。2017年5月22日，美国歌手爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）在英国曼彻斯特竞技场举行演唱会。演唱会接近尾声时突发爆炸，致使23人死亡119人伤。警方调查后宣布事件为恐怖袭击，认定其为自杀攻击。袭击者是22岁的英国籍北非裔移民萨尔曼·拉马丹·阿比迪（Salman Ramadan Abedi）。

最近斯威夫特在德国的演唱会也吸引了大批观众，期间德国警方逮捕了一名涉嫌跟踪这位美国流行巨星的人。

（美联社、法新社）

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