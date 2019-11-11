 参与示威 德国公民在港被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2019

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时政风云

参与示威 德国公民在港被捕

香港警方披露，两名香港岭南大学的德国留学生因在周四晚间参与“未经允许的集会活动”而被拘捕。目前，德国驻港总领事馆已经启动相应的程序，与律师以及香港当局等方面展开接洽。另外，周六协助清理路障的市民，一度与黑衣人发生口角。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim)

周六，尽管各大校园的局势恢复平静，穿黑衣的示威者依然在香港理工大学附近留守

(德国之声中文网) 路透社从香港警方处获悉，两名被捕德国公民皆为男性，年龄分别为22岁、23岁，前者还涉嫌触犯了蒙面集会禁令。据悉，周四晚间21时左右，警方在屯门区域驱散了一群示威者，随后在不远处的一个巴士站截获了这两名德国人。

德国《图片报》则从示威者处得悉，两名被捕德国人是在香港岭南大学参加交换项目的留学生。在导致两人被捕的屯门示威前，岭南大学校园内也发生了 冲突。该报还引述一名香港示威者称，警方目前正在大规模捕人，"许多人只是因为喊了口号就被捕。大多数被捕者都没有被检控。"

目前，香港高校内的不少外国留学生已经开始撤离。来自中国内地的大学生本周也在当局的协调下陆续离开香港。鉴于警民冲突加剧、示威抗议活动波及校园，香港的大中学校本周宣告停课，此措施预计将持续到明年1月。

Proteste in Hongkong | Protestierende schießen mit Pfeilen ( Getty Images/AFP/A. Wallace)

周二夜间，香港中文大学内的示威者用弓箭阻止警方入校捕人

解放军走出军营协助清理路障

香港警民冲突本周突然加剧，起因是一周前一名示威者遭到警察的近距离枪击，以及一名亲北京的市民被激进示威者泼油点燃。展示这两起事件的现场影片广泛流传。在本周的冲突中，还有一名70岁的老人不慎夹在对立阵营之间，头部被石块误中，伤重不治身亡。而在各高校校园内，示威者设置了众多路障，并且使用燃烧弹、弹弓、弓箭等简易武器阻止警方入校捕人。

周五夜间，各大校园内的局势已经趋向和缓。而在旺角，示威者则展开了堵路行动，并且破坏了一些街边店铺。警方则以催泪弹驱散了旺角的示威者，并且至少拘捕了一人。

本周六，香港的数百名亲北京市民举行了示威游行，谴责抗议者的暴力行为，并对香港警方表示支持。还有不少市民协助清理路障。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (picture-alliance/Zuma Press/Sopa Images/A. Marzo)

周六的支持港警游行，参与人数大约几百人

在香港大学附近，清理路障的市民还与一批黑衣人发生口角。黑衣人用扬声器向市民解释说，现在的问题出在政府滥权，导致学生被捕，而示威者是在争取自由，“如果清理路障的人士不需要自由，可以去大陆居住。”

同一天，香港市政部门表示，周五被示威者设置了路障的吐露港公路目前已经清理完毕重新开放。港铁也在周六逐步恢复了运营。不过，红磡站附近路轨周六遭燃烧弹袭击，被迫再次暂停运营。

另据香港电台消息，一批身着便装的解放军驻港部队官兵周六下午也与一些市民一道协助清理路障，大约持续了半小时。在过去几个月的香港示威浪潮中，驻港部队官兵很少离开军营。香港电台称，"有人在现场鼓掌并感谢解放军清理路障"。一名军人在接受现场媒体采访时说，协助清理路障是“为了安全祥和、制暴止乱”，并强调“香港市民的掌声就是最好的形象”。

文山/任琛/(路透社、图片报、香港电台)

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