参与示威而被迫离港 海外港人：流亡生活不易熬

(德国之声中文网) 去年夏天，20岁出头的Terry正在参与香港史上最大型的社会运动，他是「反送中」运动中，其中一名前线示威者。一年後，他却被迫流落异乡，在加拿大过着流亡生活。他在接受德国之声访问时表示，他参与了去年六月起各场大大小小的冲突，包含冲击立法会丶与在中大与理大的抗争行动。

然後去年底他被逮捕後，遭起诉暴动罪，这迫使他决心离开香港。他告诉德国之声：「我觉得香港不会有公正的审判，司法制度里大部分都是政府的人，警察也可以假装证人串供诬陷你。我觉得这场不是暴动。」

「反送中」运动发声至今已满一年，当局已拘捕近9000人，当中有近600人被控暴动罪，是香港史上最多的一次。暴动罪是在英国殖民时代定立的，一旦罪名成立，最高可判处10年监禁。去年示威行动中第一名被以暴动案定罪的被告，遭指在去年6月12日的示威活动中，朝警察扔头盔与雨伞。虽然该被告於庭上自行招认，但法庭仍判他4年监禁。

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Terry认为，与以往的案例相比，港府去年开始降低了暴动罪的门槛。他质疑检方大规模控告示威者「暴动」带有政治动机。他在暴动罪第一次审讯前逃离香港，目前已被港府通缉。他後来抵达加拿大，并申请的政治庇护，目前正在等候审批。

他向德国之声表示，当初决定流亡时，曾考虑台湾与加拿大两个目的地，但最终选择落脚加拿大的主要原因是该国有难民法，这让他认为申请政治庇护成功的机率较高。他说，加拿大政府会为难民申请者提供生活津贴，加上自己的积蓄，他说维持基本生活不成问题，但漫长的等待难免也让他忐忑不安。

困难重重的申请过程

长期在加拿大处理移民案件的律师库尔兰德 (Richard Kurland) 向德国之声表示，香港人在加拿大申请政治庇护时，必须证明他们在香港有可能受到迫害。然而，库尔兰德分析，目前香港的情势，还不像1989年天安门事件爆发後中国国内的严峻情势，所以目前只有非常少数的香港人能顺利在加拿大得到政治庇护。

库尔兰德説：「依照目前香港当地的情势，香港人很难因曾参与示威行动，便藉此在加拿大获得政治庇护。即便中国政府预计将在香港实行『港版国安法』，但目前各界仍不清楚该法案的具体内容与实行的方式，所以加拿大政府也很难藉此判定香港情势以恶化到人民参与示威行动会面临迫害。」

美国霍夫史特拉大学法学院的教授古举伦 (Julian Ku) 向德国之声表示，虽然难民地位公约有替核准政治庇护制定一套国际标准，但各国在审核难民申请时，会依据难民地位公约与该国法律来具体执行。所以，香港示威者必须能提出具体证据来证明港府采取了特定的手段来迫害他们，因为如果他们唯一的证据是他们对香港的法律系统没有信心，这很难让香港人成功取得政治庇护。

不过对Terry与其他香港流亡者来说，如果国安法实施了，他们认为自己获得政治庇护的机率会增加。他告诉德国之声：「我本来觉得成功机会不大，因为从来没有香港人在加拿大获得庇护的先例，而且的确有些相对不严重的个案也逃来申请庇护。但是如果国安法实施了，我认为成功机率会增加。」

根据目前已公开的内容，中国政府预计透过「港版国安法」禁止颠覆政权丶分裂国家丶外部势力干预与恐怖主义等行为。虽然北京与港府都表示，该法是为了防堵香港示威所曝露的国安漏洞，但许多香港民众与外国政府仍抱持反对意见，担忧一国两制所保障的自由人权会就此告终。

统计显示，目前有40多名香港示威者流亡至加拿大，他们分散在数个省份，是台湾之外最热门的流亡目的地。Terry告诉德国之声，他希望英国与美国表态反对国安法後，加拿大在内的其他国家也会调整港人难民申请的平和标准。

无止境的等待

Terry从小便热衷政治，而他自2012年起也开始参与社会运动。他告诉德国之声，从没想过第一次只身到外地生活，便有可能一去不回头。他目前正在等待难民申请的听证会，他说到时他必须提供更多证据证明自己在香港受到政治迫害。他表示：「我经常做梦看到警察上门抓人，要吃安眠药才睡得着。家人也担心因为我的缘故，将来会遭到国安清算。」

库尔兰德认为，对大部分流亡加拿大的香港人来说，申请学生签证是目前最有可能可以长期在加拿大合法居留的方案。他告诉德国之声：「在加拿大就学能给予香港人很长一段时间的合法居留权，他们毕业後也能继续申请工作签证，并藉此申请加拿大永久居留权。这是一个能透过多年合法居留来获得加拿大永久居留权的方法。」

不过，库尔兰德也说，目前加拿大政府与其他五眼联盟的成员都非常关注香港当地的情势发展，而与其他国家比起来，加拿大过去曾多次接纳大量的难民，所以当香港情势恶化到一定程度时，他认为对於想移民海外的香港人来说，加拿大会是最理想的目的地。他说：「如果香港当地情势持续恶化，加拿大政府或许会考虑建立一个援助机制，让一定比例的香港人能申请政治庇护。」

然而，古举伦也提醒，近期部分国家内部开始出现反移民的声浪，所以即便香港人目前的处境在大部分国家都会受到普遍同情，但他认为香港人仍需留意各国的反移民声浪。他告诉德国之声：「我认为海外港人面临到更大的问题，是世界各国国内的反移民声浪。以美国为例，即便香港人的处境大致上会得到更多的同情与支持，但美国国内仍有部分人士反对移民，而这些人可能会因此反对美国政府运用移民政策协助安置香港人。」

对人在加拿大的Terry来说，除了必须提供更多证据外，加拿大目前因新冠疫情，导致庇护的审核都延宕了。Terry预估，他可能还得等一年多，庇护申请才会有结果。他向德国之声表示，在那之前，他没有回头路。他説：「流亡生活不易熬，离开了才体会成长的地方有多好，那种感情是其他地方无法取代的。但我相信还有希望，香港会置诸死地而後生，我们有一天会赢。」