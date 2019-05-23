参与南海军事化  美议员提出“封杀”中企

（德国之声中文网）《南海和东海制裁法案》一旦出台，美国将会冻结"威胁和平，安全或稳定的行为或政策"人士在美国的财产，并且拒绝向他们发放签证。

法案草案写道，美国国务院每六个月向国会提交一份名单，确定在南中国海地区参与建设或发展项目的中国公司或个人，具体项目包括填海工程、岛屿建设、灯塔建设和移动通信基础设施建设。

共和党参议员鲁比奥向《南华早报》表示，这项跨党派法案是美国和盟国打击北京在南中国海非法、危险的军事化行动的一个部分。

美国国务院刚刚公布对13个中国企业和个人实施制裁。根据《联合早报》报道，受到制裁的中国企业共有10家，包括中国（大连）科技碳石墨制造总公司、浙江兆晟科技公司、北京旭润科技公司等等，以及三名个人。这项制裁声明由美国国务院国际安全与防扩散局发出，美国联邦纪事网站显示，这些实体与个人被指违反《伊朗、朝鲜和叙利亚防扩散法案》，向这几个国家转移军品管控清单上的物品、技术或服务，或从伊朗、叙利亚、朝鲜采购军品管控清单上的物品、技术或服务等。

声明要求任何美国政府部门未经许可不得向这些企业或个人采购任何服务、产品等等，暂停授予这些人员现有的所有许可。制裁行动在本月生效，为期两年。

本月初，菲律宾、美国、日本和印度的六艘舰船联合穿越了具有争议的南中国海。菲律宾海军发言人乔纳森•扎塔（Jonathan Zata）上尉说，为期一周的航行穿越的是南中国海国际水域，而并非经过任何有争议的领水。他表示："我们的重点不是批评某个国家，而是与其他海军的合作。"

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



这次的《南海和东海制裁法案》法案草案由13名民主党和共和党参议员共同发起，比2017年提出相关立法的人数有大幅增加。两年前，一些共和党和民主党人士曾提出过《南海与东海制裁法案》。支持这项新法案的人希望制裁措施这次能得到通过，今年年初刚上任的美国参议院外交委员会主席吉姆•里施（Jim Risch） 对北京的政策和行动进行了详细审查。共和党参议员鲁比奥的一名发言人周三表示："鉴于里施对中国问题的关注，我们对草案非常乐观。"她还透露，这次的提案与2017年提出的草案内容相同。

美国战略与国际研究中心的两岸问题专家葛来仪(Bonnie Glazer) 表示："就算得到了参议院的支持，也要和众议院达成共识。我猜草案最终不会以这种内容形式得到通过。"