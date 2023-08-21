“去风险”进行中：德国拟加强审核对华合作

（德国之声中文网）对华经济关系“去风险”成为近期颇受关注的争议话题，德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）希望德国经济政策能够更多地以经济安全为导向，因此计划出台一部投资审核法。

该立法计划只针对外资在德国的投资项目。所谓的“境外投资筛选”（Outbound Investment Screening），例如对德国企业在中国投资的审核，将以另外的方式加以规范——而恰恰在这一方面，德国政府内部存在巨大争议。

在新出台的对华战略文件中，德国联邦政府表示愿意继续发展与中国之间的经济关系，但同时也要求德国企业减少对这个最大贸易伙伴的依赖性。

降低政府介入审核的门槛

“在德国、欧洲乃至全世界，投资审议在过去几年中都变得越来越举足轻重”，德国经济部的声明指出，未来即使投资方并未获得一家德国企业股东大会上的投票权，但是通过合同可以获取该企业的产品或者技术，或者使用其专利许可证，这种情况也属于需要审核的范围。

这一考量是为了避免中国企业通过增加购买专利许可的方式来绕过德国的国家审核。根据目前的规定，德国政府只有在中国投资方收购股份超过25%（关键基础设施领域超过10%）的情况下，才会对相关交易进行审议。

此外，经济部还在考虑对外国企业在德国新建工厂的项目进行安全政策意义上的审核。另外具有安全意义的科研合作也会成为审查的对象。在涉及尤为关键的安全领域，比如半导体产业和人工智能，德国经济部还在考虑是否降低相关项目进入审核范围的门槛。

“加强保护德国的科研成果”

与此同时，德国教育与科研部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）也呼吁对德国与中国在科学界的合作进行审视。8月21日出版的《法兰克福汇报》（FAZ）刊登了这位自民党女政治家撰写的客座评论。

“多极化、网络安全威胁，尤其是与中国之间的制度竞争如今愈演愈烈。这一切都对科学与研究造成影响”，这篇客座评论写道。

这位科研部长呼吁，为了保护德国科研成果的安全，应该做出更多努力。“对科研项目的滥用，外国势力的干预，尤其是专业知识和技术在违背我们意愿的情况下外流，这是科研界所面临的风险之一。为了提供更好的保护，我们应该以更加敏感的方式去处理与安全相关领域的研究。”

今年7月，埃尔朗根大学（全名埃尔朗根-纽伦堡大学）宣布，为了降低学术间谍活动的风险，已经于5月份做出决定，暂停与中国留学基金委（CSC）的合作，不再接收CSC奖学金获得者，直至另行通知。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



施塔克-瓦青格对埃尔朗根大学此作法表示赞同，并且称这种决定“也应激励其他机构重新审视它们与CSC的合作关系”。她还警告道，提供给青年学者的CSC奖学金是中国的一个战略工具，让该国可以借助从国外获取知识来缩小科技差距。



（路透社、德新社、法新社）

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