“去风险”“多样化” 说起来容易做起来难

（德国之声中文网）德国工商大会（DIHK）的《德国海外商会联盟全球商业展望》评估显示，德国海外公司目前正在尽力使其产业链多样化，但在这样做时遇到了障碍。近半数（47%）活跃在海外的德企在寻找合适的供应商、商业伙伴时遇到了困难。

“对许多企业来说，多样化现在是必须的，但一切并不是水到渠成的”，德国工商大会的外贸领域负责人特莱尔（Volker Treier）周日对路透社说。他介绍了这项调查的情况，表示许多事情“不可能在一夜之间改变”。

路透社报道指出，德国工商大会针对该调查问询了其全球5100个分支机构。

新冠疫情让许多企业意识到，自己是多么依赖中国等海外供应商。这种情况在俄乌战争中进一步凸显，德国由于对俄罗斯天然气的高度依赖一度面临能源危机。根据德国工商大会此前的调查，三分之二德企因此开始寻找新的或者额外的供应商，一些已经找到了这样的供应商。

德国工商大会的外贸领域负责人特莱尔对路透社说：“很明显，德国经济界并不是简单地恢复日常业务，而是目前正在全面分析新冠疫情的影响和新的地缘政治风险。”

他表示，企业们感受到了多重危机，这些危机此前很少被放在商业战略中加以考量，然而现在，企业们开始用更广泛的框架来审视商业模式，以便在发生危机时有更好的准备。

中国：是伙伴还是对手？

特莱尔也指出，在一些情况下，“这需要巨大的投资”，目标是在供应链、生产地点以及销售和收入市场都分散风险、建立起弹性。

在受访者中，86%的人说，这个过程给他们带来了挑战。29%的人认为，在找到合适的销售、采购市场方面存在挑战；14%认为，在找到具有合适基础设施的生产地方面存在挑战；27%的人表示，在多样化方面，成本是一个值得注意的因素。

此外，还存在政治障碍因素。特莱尔说，“供应链尽职调查法、个别国家不透明的法规和贸易壁垒会减缓多样化的步伐。”三分之一（34%）的公司认为法律和监管问题的增加是一个挑战，相比之下，只有不到四分之一的公司认为贸易壁垒是一个问题。

（路透社）

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