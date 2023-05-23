“去美元化”又进一步？巴基斯坦用人民币购买俄罗斯原油

（德国之声中文网）据路透社报道，巴基斯坦石油部长宣布该国已经以人民币支付了首批进口的折扣价俄罗斯原油。此举标志着该国原本以美元为主的外贸支付政策发生转变。

以折扣价格购入俄罗斯原油，给面临严重国际收支问题乃至外债违约风险的巴基斯坦提供了一个喘息的机会。该国中央银行所持有的外汇储备目前只勉强够支付一个月的管控进口。

据悉，这批采购的俄罗斯原油于周日运抵卡拉奇港口，目前正在卸货。这笔采购交易是伊斯兰堡和莫斯科之间达成的第一笔政府间交易。

巴基斯坦石油部长马利克（Musadik Malik）在接受路透社电话采访时没有透露有关这笔交易的细节信息，比如采购价格和所获折扣等。但是他表示，交易是用人民币结算的。

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巴基斯坦4月份采购了10万吨俄罗斯原油，目前到货的第一批有大约4.5万吨，余下的还在运输途中。

马利克还表示，此次采购的是轻质的乌拉尔原油。

虽然俄罗斯石油目前因为制裁而无法进入西方市场，但是巴基斯坦的采购使得莫斯科除了印度和中国这两大买主之外又增加了销路。

“去美元化”进程又迈进一步？

本月早些时候，伊斯兰堡政府还提出了与俄罗斯、阿富汗和伊朗开放以货易货贸易的规划。分析人士指出，这是南亚经济体寻求在大宗商品买卖交易方面“去美元化”的另一个迹象，也可以说是政策导向从西方转回东方。

石油部长马利克表示，巴基斯坦炼油公司PRL进行提炼。他此前曾说这次采购是对采购俄罗斯原油这一模式的可行性试验。而在周一，他表示所有的测试和试验均已完成，结论是采购俄油来在本国进行提炼和销售在商业上是可行的。

卡拉奇的一处加油站

他还表示，未来巴基斯坦希望俄罗斯原油能占到该国进口石油的三分之一。

能源进口在巴基斯坦对外支付交易中占了很大比重。根据分析公司Kpler提供的数据，2022年，该国平均每日进口15.4万桶石油，与之前一年水平基本持平。

另据彭博社报道，巴基斯坦电力部长库拉姆5月接受采访时指出，巴基斯坦希望用人民币结算俄罗斯原油，并希望“这能成为一个长期安排”。

彭博社认为，巴基斯坦此举不仅符合俄罗斯希望摆脱美元和欧元出口的愿望，也有利于推动人民币国际化，以削弱美元在国际社会的主导地位。

今年5月，维尔茨堡大学经济学教授费多丽（Doris Fischer）曾在接受德国之声中文网采访时指出，要想真正地挑战美元地位，或者说人民币要想朝着成为主导货币的方向发展，需要第三国之间达成协议，用人民币结算贸易。

“举个例子，如果有一天德国开始用人民币结算和沙特阿拉伯之间的贸易，只因为人民币是更好的货币，那么我们才算是朝着这个方向前进了。”

（路透社等）

阿根廷走上人民币支付之路

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