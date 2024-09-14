去美元化：人民币能走多远？

西方对俄罗斯的制裁帮助中国进行让人民币成为国际储备货币的尝试。7月份，以人民币进行的俄中双边贸易额增长了三分之一。专家认为中国政府的资本管制阻碍人民币走向世界。

（德国之声中文网）西方对俄罗斯全面入侵乌克兰实施制裁之后，切断了克里姆林宫使用美元、欧元和其他货币进行贸易的通道。俄罗斯的银行被排除在国际支付信息系统SWIFT之外，俄罗斯央行的外汇储备也被冻结。这迫使莫斯科将剩余的储备转向不受西方控制的货币，包括中国的以"元"为单位的人民币（RMB）。

英国《金融时报》（FT）最近援引中国国家外汇管理局的数据报道称，为了弥补因失去欧洲石油和天然气买家而造成的收入损失，俄罗斯与中国以人民币进行的能源交易达到了历史新高。

中俄人民币交易增长三分之一

7月份，以人民币进行的俄中双边贸易额增长了三分之一，从2021年同期的40%上升至53%。据《金融时报》报道，2010年，80%的中国对外贸易是以美元进行的，但自西方对俄罗斯实施制裁以来，这一比例已经减少了一半。在同一时期，以人民币进行的对外贸易额从几乎为零增长到超过一半。

"以人民币进行交易对俄罗斯和中国都很方便，" 位于华盛顿的智库大西洋理事会地缘经济学中心副主任尼古拉泽（Maia Nikoladze）告诉德国之声，"俄罗斯没有太多其他货币替代品，而中国则受益于对莫斯科施加更大的经济影响力，并且也在人民币国际化方面取得了进展。"

然而，根据大西洋理事会发布的《美元主导地位监测报告》，人民币在全球外汇交易中的使用率不到7%，而美元则占据88%。该报告还指出，54%的出口发票仍以美元结算，而人民币仅占4%。

中国正在开展数字人民币的跨境应用试验 图像来源: Wang Jianfeng / Costfoto/picture alliance

其他金砖国家关注中俄贸易

人民币交易受益于莫斯科和北京之间的双边协议，这些协议使得俄罗斯增加了其人民币外汇储备。一项货币互换协议允许俄罗斯银行获得人民币流动性。俄罗斯的金融机构也开始发行人民币计价的债券。

其他国家，特别是世界上增长最快的金砖国家经济体，正在饶有兴趣地关注着不断增长的人民币交易。金砖国家领导人提出了共享货币的想法，以创建多极金融体系，减少对美元的依赖。

德国国际与安全事务研究所 （SWP） 高级研究员希尔珀特 （Hanns Günther Hilpert） 表示，全球南方的许多国家都对西方冻结俄罗斯储备的措施感到"担忧"。

"也许这些国家将来可能与美国产生纠纷，它们的储备也可能会被冻结。因此，这些国家正在远离美元。"他对德国之声说。

美国共和党总统候选人特朗普认为，去美元化对美国霸权构成了巨大威胁。最近他在一次竞选集会上威胁要对那些抛弃美元的国家征收100%的关税。

"许多国家正在离开美元。他们不会在我的任期内离开美元。我会说，你离开美元，你就不能与美国做生意，因为我们会对你的商品征收100%的关税。"他说。

金砖五国（中国、俄罗斯、印度、巴西和南非）希望减少对美元的依赖 图像来源: Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

沙特、巴西和阿根廷效仿俄罗斯

北京已经与其他几个国家达成了以人民币进行更多贸易的协议。沙特阿拉伯作为中国最大的石油进口国之一，去年11月与北京签署了一项为期三年的价值约为69.3亿美元的货币互换协议。

这项协议标志着全球能源市场可能发生重大转变。这些市场传统上由美元主导，因此有"石油美元"（ Petrodollar）一词。虽然在短期内沙特所有石油销售都转向以人民币定价的可能性不大，但这一协议使两国可以在不破坏现有贸易惯例的情况下进行尝试。

"沙特阿拉伯向中国出售石油和天然气。他们获得人民币，可以用来购买中国商品或投资中国，沙特人已经这么做了。这是一种以物易物的贸易。"希尔珀特说。

巴西、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚、阿根廷和土耳其等国家也同意进行更多人民币交易。以伊朗为例，西方的严厉制裁迫使德黑兰进一步落入中国的影响范围。贸易分析公司Kpler的油轮跟踪数据显示，中国炼油商去年购买了伊朗90%的出口石油。伊朗通过中国的小型银行接收人民币的石油付款。

阿根廷长期面临严峻的经济危机，严重缺乏美元来支付进口货物、偿还债务和稳定阿根廷比索。通过以人民币结算更多与中国的贸易，这个拉丁美洲国家可以节省美元，减轻外汇储备的压力。

中国加快推广数字人民币的脚步 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

资本管制阻碍人民币崛起

尽管北京正努力推进人民币国际化，但专家表示，人民币尚未与其他全球货币实现可完全兑换，而这一点对于它成为国际储备货币至关重要。北京还维持着资本管制，限制资本的自由流动。

除了担心对牢牢掌握权力的威胁外，中国领导人还害怕1997-1998年亚洲金融危机的重演。当时华尔街由于亚洲各国债务沉重而做空多种亚洲货币，引发大规模资本外逃。

希尔珀特认为，成为一种完全可兑换的货币"代价高昂"，这将带来政治和经济的不稳定。"人民币将受到货币投机的影响，这是中国人害怕的。他们看到了泰国和韩国的下场。"

在90年代末亚洲金融危机的顶峰，泰铢和韩元兑美元的汇率下跌了一半以上，泰国和韩国与印尼一起被迫向国际货币基金组织（IMF）寻求救助。

"北京没有发出解除资本管制的信号，而这是人民币实现其作为全球贸易货币的关键因素。"尼古拉泽说。

北京对人民币的控制还带来了另一项好处，即在经济增长放缓时，可以灵活地让人民币贬值以促进出口。中国领导人在2015年和新冠疫情期间都采取了这种措施。目前有猜测认为，人民币可能会面临另一次大幅贬值。

中国在推动世界向多极化货币体系转型时面临许多挑战，包括不断恶化的房产危机 图像来源: DW

习近平希望中国成为"金融强国"

尽管美元作为国际储备货币的地位在短期和中期内仍然稳固，但中国国家主席习近平在今年1月重申了他让中国成为"金融强国"的雄心，并指出中国模式与西方模式截然不同。

作为亚洲最大的经济体，中国在推动世界向多极化货币体系转型时面临许多挑战。这些挑战包括企业、家庭和地方政府债务水平较高，不断恶化的房地产危机，以及一个不透明的影子银行系统。与西方和亚洲邻国持续的贸易和地缘政治紧张关系也威胁着中国相对缓慢的疫情后复苏步履。

希尔珀特认为，中国并没有真正融入全球金融体系，因为它有"许多低效之处"，包括获得高额补贴的国有企业以及粗放的国内金融体系。他说，"如果你想成为一个经济大国，这不是正确的策略。"

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