去留咋决定？德国企业艰难的俄罗斯业务

（德国之声中文网）乌克兰战争开始后不久，宜家、H&M、苹果以及德国的奔驰、大众、欧倍德等企业都纷纷高调宣布从俄罗斯撤出。他们以此发出明确信号：我们会尽全力阻止普京。

不过，也有不少德国公司留在俄罗斯，比如麦德龙。其首席执行官史蒂芬·格鲁贝尔（Steffen Greubel）因此不得不一次次出面为这一决定辩解。几天前，一位名叫Olga Podorozhna的女士在领英（LinkedIn）上发帖写道，她本人曾在基辅的麦德龙工作了7年，但现在她拿起了武器。她说，麦德龙必须从俄罗斯撤出，"我相信你们的财务成功不仅仅取决于俄罗斯。请不要假装这不是你们的战争。普京必须被制止。" 到目前为止，这张帖子已被分享近2万次。

德国工商会(DIHK)的外贸主管特莱尔（Volker Treier）回复德国之声的询问时指出，社媒上已经出现愤怒的声音，认为乌克兰正遭到轰炸，在这样的时刻，那些仍在俄罗斯做生意的人正在损害自己的声誉。

麦德龙称，之所以留在俄罗斯，是因为停止商业运作将对1万名员工以及250万中小型自营职业者的业务产生重大影响。

其他公司也有类似的担心。化工和制药企业拜耳以及消费品制造商汉高也希望保留其在俄罗斯的部分业务。拜耳认为自己有责任继续向病人提供药品。汉高认为自己对2500名员工负有责任。化工企业巴斯夫和制药公司斯塔达也继续在俄罗斯的业务。所有公司都发表了谴责战争的新闻稿。

这些企业的决定也有营业额的考量。据德国商报报道，麦德龙在俄罗斯的营业额占其总营业额的近10%。德国电信在俄罗斯有三个分支，雇佣了大约2000名高素质而便宜的IT专家。到目前为止，该公司还没有表示要关闭这些分支。商报援引该公司发言人的话说，他们正在研究一个解决方案。

其它公司，比如自1851年以来一直在俄罗斯经营业务的西门子则采取中间路线，宣布停止在那里开展新的业务。反过来说，这也意味着过去几十年来建立起来的企业继续运营。此外，西门子在那里的营业额仅占1%。因此，即便撤出，更多也是具有象征性意义。

根据DIHK（德国工商会）的数据，在战争开始前，俄罗斯有约3651家德国企业，共有28万名雇员。鉴于事态激化，目前很难确切地说有多少德国公司仍在俄罗斯。

达摩克利斯之剑

除了面对道义上的问题外，莫斯科也向这些公司施加越来越大的压力。莫斯科威胁要没收因乌克兰战争而撤出俄罗斯的外国公司的资产。俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitri Medwedew） 2022年3月11日称，将在留下来的产能基础上进行新的生产。

这给汉莎航空、大众汽车和奔驰等公司敲响了警钟。这些公司都在俄罗斯有价值数十亿美元的投资。大众汽车公司最近在其位于卡卢加（Kaluga）的工厂投了大量资金。奔驰公司在莫斯科附近有一家工厂，汉莎航空在俄罗斯储存备件，建材家居企业欧倍德公司（OBI）拥有27家分店，这些分店目前暂时关闭。德国工商会负责人特莱尔表示，对德国经济界来说，这关系到大笔资金。根据德国央行的数据，德国在俄罗斯的直接投资达到250亿欧元。特莱尔说，因此，俄方的威胁当然是一个重要话题。中期来看，这将主要损害俄罗斯自己。"

留下还是撤出？

有关是否留在俄罗斯的决定最终可能是对企业形象、营业额和在更困难的经济条件下从事商业活动之前景的综合考量。即使是留下来的企业也必须以不同的方式做生意。特莱尔说，支付限制和许多物流公司撤出也对未受制裁的行业产生了影响。例如，公司越来越多地抱怨供应链中断。"这也导致了其他不良后果，例如影响在德国的生产"，特莱尔说。

外汇问题更严重。例如，俄罗斯政府目前正在起草一项 "关于对西方不友好行动采取特别经济措施 "的法令。这可能导致设在俄罗斯的公司不得不将其出口收入的大约80%兑换成卢布。而卢布却已急剧贬值。还有迹象表明，通货膨胀会进一步加剧。俄罗斯的目标到底是什么目前尚不清楚。那些继续留在俄罗斯的企业必须为一个复杂多变的环境做好准备。随着俄罗斯继续向乌克兰发射导弹，这些企业在道义上受到的压力可能还会增加。

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