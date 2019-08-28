去核谈判陷僵局 欧盟敦促朝鲜裁军

（德国之声中文网）朝鲜最近的武器试验令德国、法国和英国感到担忧。他们希望能够通过持续的国际制裁，迫使自称为核国家的朝鲜裁减军备。德国、法国和英国在联合国安理会宣读的一份声明中说，对平壤的惩罚措施必须"持之以恒地严格执行和全面实施，直至朝鲜停止其导弹和核计划。" 德国驻联合国代办舒尔茨（Jürgen Schulz）说："我们再次谴责朝鲜一再进行挑衅性的导弹试射行径，此举违反安理会决议"。

"超大型"火箭发射系统

上周六（8月24日），朝鲜再次进行了一次武器试射。据平壤方面公布的消息称，此次测试的是一个新的"超大型"多管火箭发射系统。据朝鲜国家媒体的报道，国家领导人金正恩亲自指导试验并对该该导弹系统的研发人员表示赞赏。

和对最近几周朝鲜导弹试射所做的反应一样，美国总统特朗普对此次导弹试射也反应冷淡。他表示将争取与金正恩举行新一轮会谈。

朝鲜官方发布的发射照片

恢复"有意义"的谈判

德国驻联合国副大使舒尔茨也以柏林、巴黎和伦敦政府的名义强调指出："我们强烈要求朝鲜重新与美国进行有意义的谈判，特朗普总统和金正恩已经在6月30日就此达成共识。"

两个月前，在特朗普的倡议下，两国领导人出人意料地在朝韩边境朝鲜一侧进行了会面。早在2018年6月举行的第一次美朝峰会上，朝鲜便原则上同意举行"无核化"谈判，但是接下来谈判陷入僵局。

李京慧/苗子（法新社、德新社）