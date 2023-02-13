去年第四季度德国经济萎缩超过预期

（德国之声中文网）2022年第四季度，德国经济的下滑程度超过预期，已经陷入经济衰退的边缘。联邦统计署周五发布的数据显示，同去年第三季度相比，德国国民生产总值在第四季度下滑了0.4%。统计署今年一月底发布的报告中，曾预估德国经济去年第四季度只会下滑0.2%。联邦统计署称："接近年底时，德国经济的活力出现了明显的疲软势头。"主要原因是，居高不下的通胀使私人消费环比下降了1%。统计署强调："去年年底，持续的价格上扬以及能源危机给德国经济造成了极大的负担。"

按照传统经济学理论，如果今年第一季度国民生产总值继续下滑，就意味着德国陷入了技术性经济衰退。不过，尽管德国继续受到乌克兰战争、高通胀以及供应链受阻的影响，但同去年秋季相比，大多数专业人士对经济前景的悲观情绪已有所改变。联邦政府相信，德国经济将可以在今年实现0.2%的增长。不过，这显然远远低于2022年1.8%的增幅。

通货膨胀和能源危机对经济构成双重打击

德卡银行（ DekaBank）专家朔伊勒（Andreas Scheuerle）对德国之声表示："通货膨胀的后果将会逐步显现出来。今年第一季度仍将保持衰退势头，此后才会出现缓慢且艰难的复苏。"他表示，随着通货膨胀率的下降，购买力将会逐步得以恢复。

商业银行首席经济学家克莱默（ Jörg Krämer）也表示经济面临"沉重打击"：除私人消费之外，建筑行业以及设备投资都将受到影响。他表示，能源价格上涨造成的经济后果将逐步显现。不过，克莱默同时也表示："鉴于并没有出现天然气断供的情况以及政府又出台了大规模救助措施，我并不认为会发生严重的经济衰退。"

由于对经济衰退的担忧已经有所缓解，德国民众的购物热情已经连续第五个月呈现上升势头。市场调研公司 GfK发布的预估报告称，今年三月，德国消费指数将提升3.3点，达到30.5点，这是去年七月以来的最高点。

GfK专家布克勒（ Rolf Bürkl）表示："尽管各种危机依然存在，比如乌克兰战争、全球经济疲软以及通胀率居高不下，但消费氛围再一次有了明显的改善。"他表示，整体氛围仍较为低迷，但已经出现了好转的迹象。企业对前景的预估也变得较为乐观，德国经济研究所发布的商业氛围指数显示，今年二月实现了连续第四个月的增长。

（路透社等）

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