 去年最怕特朗普，德国人今年最怕什么？ | 非常德国 | DW | 10.09.2021

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非常德国

去年最怕特朗普，德国人今年最怕什么？

一项年度调查研究询问德国人，他们最害怕的是什么。令人意外的是，尽管经历了新冠疫情，健康问题并不在名单之首，占据排行榜前三名的都和金钱有关系。

德國人最擔心钱的問題

德國人最擔心钱的問題

（德国之声中文网）多年来，德国并未产生新的公共债务，这给公民带来了在财政健全国家生活的安心感──直到新冠疫情像海啸一样席卷世界，德国因此又开始大规模举债。联邦议会今年四月批准了用于新冠恢复的贷款，总额2400亿欧元，这是一个创纪录的数字。德国的债务总额现在已经上升到2.2万亿欧元，也是历史最高水平。

以德国保险公司R+V为名义进行的最新年度研究结果显示，这种陌生的国债上升让许多德国人感到害怕。 R+V研究人员今年在5月25日至7月4日期间对2400名14岁以上的德国人进行了问卷调查。自1992年以来，这项研究持续调查德国人对政治、经济、环境、家庭和健康等话题的最大恐惧，这都是风险评估的一部分。例如该公司发现，德国人去年最害怕前美国总统特朗普（Donald Trump）。

噩梦般的增税 

R+V信息中心负责人罗姆施坦特（Brigitte Römstedt）指出：”联邦、州和地方各级政府为应对新冠疫情而累积的债务，是今年德国人最担心的事。” 53%的德国人担心政府会因为新冠疫情带来的债务负担而永久加税或削减服务和福利，这种对于增税的担忧在调查中排名第一。

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对于增税的担忧在调查中排名第一

而对严重疾病的恐惧仅排名第14位，有35%的德国人对此感到担忧。罗姆施坦特解释：”去年还没有任何疫苗时，也只有三分之一的德国人害怕被感染。人们习惯不去正视疾病。但是当涉及到钱的时候，人们的恐惧总是非常大。“

选举中被掩盖的话题

德国政治学家施密特（Manfred G. Schmidt）认为，关于冠状病毒债务的法案只有在9月26日的联邦议会选举之后才会提出。施密特告诉德国之声：”各党派已经成功地掩盖了这个问题。” 

研究中排名第二和第三的恐惧也是关于钱。每两个德国人中就有一个担心生活花费会增加，以及担心德国纳税人会被要求为欧盟的债务危机买单。疫情也暴露了德国的许多不足之处，其中一个例子是缺乏数字化，这让38%的受访者感到担忧。

DW Bundestagswahl 2021 Triell Baerbock Laschet Scholz

下届总理热门人选：拉舍特、贝尔博克、肖尔茨

洪灾导致更多对气候变迁的恐惧

疫情带来的影响较为具体，而威胁越抽象，人们对它的恐惧也越低，例如涉及到气候变迁时。去年，40%的德国人对气候变化的影响表示担忧。但自从德国西部发生灾难性的洪水后，人们注意到一个更紧迫的危险。 7月底，R+V公司对1000名公民进行了一项额外的在线调查，发现过半（61%）受访者担心气候变化会对人类产生巨大的影响。 "因为人们每天都能看到洪灾受创地区的照片和影像（在调查期间）。我完全可以想象，如果我们不再经常看到这些图片，这些恐惧将在来年有所消退。” 罗姆施坦特提到。

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今年七月，德国西部发生灾难性的洪水

围绕移民话题的担忧在2021年再次进入前十名，在过去一年中虽然没有大量的难民向德国流动，对于国家资源会因难民和移民而不堪重负的担忧仍然上升到45%，排在第四位。施密特指出：”其他调查也表明，难民和寻求庇护者是第三重要的话题，仅次于新冠和气候变化。“

德国人是务实的

这已经是R+V公司已经第30次调查德国人的焦虑情绪，在这系列研究中，似乎没有任何趋势或特定的恐惧一直存在着。 ”德国人并非恐惧，而是对真实的威胁做出反应。例如在911事件后，德国人对恐怖主义的担忧急剧上升。而在出现大规模裁员时，对失业的恐惧也攀升。随着威胁的消退，恐惧也会减少。没有一种恐惧永远处于首位，它完全取决于当前的情况。” 罗姆施坦特解释道。

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