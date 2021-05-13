 去年收入知多少？拜登公示税单和资产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2021

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时政风云

去年收入知多少？拜登公示税单和资产

上任4个月后，拜登主动公布了其收入以及家庭财富。他的这一做法在美国虽然纯属平常，但同前任还是形成鲜明对照。

US-Präsident Joe Biden Jill Biden

拜登总统和夫人正要登机空军一号

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特朗普这位总统号称美国有史以来最富有的总统，缴交给国库的税却是惊人的少: 《纽约时报》报导，特朗普在过去十五年内，有十年不需缴所得税。

（德国之声中文网）白宫周一（5月17日）告知，拜登总统以及夫人的退税单显示，两人在2020年一共收入大约60万美元，为此向联邦税务局缴纳15.7万美元所得税，税率为25.9%，向地方税务局缴纳2.9万所得税。

2019年，拜登以及夫人总共收入98.5万美元，这个数字除了参议员津贴以及拜登夫人作为教师的报酬外，还包括出书稿酬、讲演费、大学授课报酬等额外收入，因2020年竞选的缘故，这些额外收入都无法实现。

2020年，拜登还向以爱子博·拜登名字命名的基金会捐献了3万多美元，用于资助受到侵害的儿童。博·拜登数年前因患脑癌逝世。

此外，美国政府伦理办公室还公示了拜登的财产，显示其拥有的资产在120万至288万美元之间。

事实上，美国第一家庭公示财产早已是这个国家不成文的传统，只是到了特朗普时代，总统收入才被弄成了国家机密。

特朗普执政期间，外人不知道经常说自己“I am very rich”的房地产大亨究竟富裕到什么程度，《纽约时报》曾报道过，特朗普2016年和2017年间只交过750美元的联邦所得税。按照这个数字推算，特朗普在相关年月的收入水平不会很高。还有一个可能就是，特朗普偷税漏税了。

Doug Emhoff | Amerikas erster Second Gentleman

美国副总统哈里斯和丈夫爱抚霍弗

周一，副总统哈里斯（Kamala Harris）与丈夫艾姆霍弗（Douglas Emhoff）也公布了他们2020、2019年的报税单。他们二人于2020年共收入约169万美元，捐献2.7万，交税约80万，税率为36.7%。哈里斯当选副总统前是选自加州的联邦参议员，艾姆霍弗是一名专注娱乐领域的成功律师，搬到华盛顿后，他开始在附近的乔治城大学教授法律。

美国政府伦理办公室也同时公开了哈里斯的财产在100万至240万之间。她于2019年出版的回忆录《我们坚持的真理》曾得到出版社35.9万美元的预付稿酬。

为推动社会公正以及展示总统的廉洁，拜登一贯主张公示财产。除了2020年以及2019年的税单外，他还公开了此前20多年的拜登个人财富状况。他的这一举动被解读为对前任特朗普的直接挑战。竞选总统时，在一次拜登、特朗普对决的辩论会上，拜登说，“你一次都没有公布过报税单，难道你有什么要掩盖吗？”   
 

(美联社、法新社等)

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