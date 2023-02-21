 去年德国高病假率给国民经济造成数百亿损失 | 德国新闻 | DW | 14.03.2023

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去年德国高病假率给国民经济造成数百亿损失

流感、新冠肺炎、支气管炎，这些呼吸道疾病在德国的发病率创下30多年来的新高，仅去年一年就给德国经济造成270亿到420亿欧元的损失。根据基尔世界经济研究所所做的调查，传染病高发让GDP至少少增长0.7%。

去年德国雇员的病假率创历史新高。

去年德国雇员的病假率创历史新高。

（德国之声中文网）根据基尔世界经济研究所(IfW)做出的一项调查，较2021年相比，去年德国雇员休病假的时间从平均68小时增加到91小时，创下两德统一后的最高纪录。雇员病假时间长也给德国经济造成巨大损失。

IfW研究认为，如果没有这么多的病假，德国去年经济增幅本可以达到2.5%到2.9%，高出实际增率至少0.7个百分点。

造成德国雇员病假数大幅增加的主要原因是呼吸道感染和感冒等疾病的传播。

该研究所就业市场问题专家格罗尔（Dominik Groll）说：“去年除了能源危机，异常高的病假天数也给德国经济造成严重影响。”他表示，如果今年病假率有所回落，那么2023年的经济也会有更好的表现。

研究人员发现，病假率增加并不会直接影响到价值创造，因为病假员工的工作一部分被同事代为承担，还有一部分由病假康复后的员工弥补完成。

在这两种情况下，增加的劳动强度反而提高了劳动生产率，让平均每小时的劳动产出有所增长。

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（路透社）

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