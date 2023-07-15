 去年基数太低 中国二季度增长率或“虚高” | 经济纵横 | DW | 15.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

去年基数太低 中国二季度增长率或“虚高”

第二季度的中国经济数据即将发布，不少专家都预计增长率将高达7%。但是不论是出口贸易还是消费市场，中国经济的几大传统引擎近期都动力不足。分析人士指出，增长数字走高只是因为去年的基数惨不忍睹。

曾经的经济增长引擎房地产业，如今正在为生存而挣扎

曾经的经济增长引擎房地产业，如今正在为生存而挣扎

（德国之声中文网）法新社的一项调研显示，中国今年第二季度的经济增长率有望大幅上升。但是分析人士也指出，由于去年第二季度的经济数字惨不忍睹，今年纸面上的高增长率具有相当大的误导性。

2022年第二季度正逢上海防疫封城期间，许多其他中国城市同期也反复经历封控、旅行限制、工厂关闭等极端情况，该季度的GDP比2021年同期仅增长了0.4%。

而就今年第二季度的经济状况，法新社问询了总共13名专家，请他们预测中国经济的同比增长率。他们平均预测增长7.1%。

国际金融协会中国研究主管马青指出，第二季度增长率走高，主要还是因为2022年同期的基数较低。

中国当局将在7月17日正式公布今年第二季度的经济数字。除了与去年同期的比较，与前一季度相比的环比增长数字可能更能真实反映中国的经济现状。

中国消费市场也持续低迷

中国消费市场也持续低迷

消费低迷

今年第一季度，中国经济比去年同期增长4.5%，体现了清零防疫政策结束后的经济复苏趋势。但是，某些行业的复苏进展缓慢，呈现出动力不足的迹象。

就业市场低迷、未来充满不确定性，也导致消费者信心处于历史性低位，进一步拖累经济复苏。

智库机构韩礼士基金会的研究员帕特森（Stewart Paterson）指出，不论是度假旅游，还是购买汽车，或者购买房产，中国人现在都不太敢过度花钱。

中国官方数据显示，今年5月全国青年失业率高达约20%。7月17日国家统计局发布的最新数字可能会再次打破该纪录。

国际金融评级机构穆迪的经济学家克鲁斯(Harry Murphy Crews)认为，需求低迷会让企业在招聘方面犹豫不决，在扩大业务前采取观望态度。而且，鉴于2022年经历的中国各地反复封城以及不断的政策突变，这些企业的犹豫心态进一步加重。"不幸的是，商业复苏需要更为广泛的需求增长。如今的僵局正让商业活动持续疲软。"

这也引发了各界对于中国可能陷入通货紧缩的担忧。今年6月，中国通胀率基本持平，但生产者价格指数的跌幅则超出了外界预期，进一步说明了需求疲软。

就业难的中国年轻人

增长引擎乏力

尤其是曾经的经济增长引擎房地产业，如今正在为生存而挣扎，这进一步消解了潜在买房者的信任度。荷兰合作银行(的驻阿姆斯特丹的高级市场经济学家梅维森(Teeuwe Mevissen)指出，房产购买量的减少也意味着家具等相关商品的购买量降低，同时居民储蓄率则上升，进一步影响经济活动。

专家估计，中国经济的另一大增长引擎----出口贸易，正因为紧张的地缘政治局势、全球经济低迷、各国通胀率高企而面临压力。海关数据显示，今年6月中国出口贸易额下降12.4%，创下三年来最大跌幅。

中国政府迄今为止只采取了几次小幅度降息措施，并没有拿出更多实际行动对经济采取刺激措施。

在今年春天召开的全国人大会议上，中国当局将全年增长目标设定为5%左右。国际货币基金组织则预测增长5.2%。

(法新社等)

2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

©/MAXPPP - XIONG'AN, CHINA - AUGUST 22: Cranes stand at construction sites at the Xiong'an New Area, another new economic zone of national significance after the Shenzhen Special Economic Zone and the Shanghai Pudong New Area, on August 22, 2020 in Xiong'an New Area, Hebei Province of China. (Photo by Liu Quanle/VCG)

重蹈日本覆辙? 中国经济陷入“困难的通缩氛围” 13.07.2023

当西方国家受到通胀困扰之际，中国却在担忧通货紧缩：消费价格停滞，生产价格低迷。房地产行业的颓势尤其令人担心。眼下的中国不禁令人想起1990年代的日本。

The photo taken on August 26, 2022 shows young people attending a job fair in Beijing. (Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

要青年树立正确就业观 人民日报引众嘲 12.07.2023

对于中国年轻人目前遭遇的就业困境，《人民日报》本周刊出文章，鼓励青年吃苦奋斗，「树立正确的就业观」，到「祖国和人民最需要的地方发挥光和热」。该篇文章刊出之后引来众多网友的吐槽。

A photo shows People's Bank of China in Beijing, China on October 25, 2022. People's Bank of China is the central bank of the People's Republic of China, responsible for carrying out monetary policy and regulation of financial institutions in mainland China.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

经济疲软人民币贬值 中国央行领导层换将 02.07.2023

中国人民银行宣布由现任副行长潘功胜接任党委书记，外界认为这是中国当局为了挽救低迷经济的一步。专家也指出，具有国际经验的潘功胜能够带领央行度过难关。

广告
马斯克7月12日宣布成立新的人工智能公司xAI

马斯克：xAI将与推特、特斯拉密切合作

马斯克表示，他的新人工智能公司xAI的目标是“理解宇宙”。该公司将使用公开推文来训练其人工智能模型，还可能与特斯拉合作开发人工智能软件。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。