去年基数太低 中国二季度增长率或“虚高”

（德国之声中文网）法新社的一项调研显示，中国今年第二季度的经济增长率有望大幅上升。但是分析人士也指出，由于去年第二季度的经济数字惨不忍睹，今年纸面上的高增长率具有相当大的误导性。

2022年第二季度正逢上海防疫封城期间，许多其他中国城市同期也反复经历封控、旅行限制、工厂关闭等极端情况，该季度的GDP比2021年同期仅增长了0.4%。

而就今年第二季度的经济状况，法新社问询了总共13名专家，请他们预测中国经济的同比增长率。他们平均预测增长7.1%。

国际金融协会中国研究主管马青指出，第二季度增长率走高，主要还是因为2022年同期的基数较低。

中国当局将在7月17日正式公布今年第二季度的经济数字。除了与去年同期的比较，与前一季度相比的环比增长数字可能更能真实反映中国的经济现状。

中国消费市场也持续低迷

消费低迷

今年第一季度，中国经济比去年同期增长4.5%，体现了清零防疫政策结束后的经济复苏趋势。但是，某些行业的复苏进展缓慢，呈现出动力不足的迹象。

就业市场低迷、未来充满不确定性，也导致消费者信心处于历史性低位，进一步拖累经济复苏。

智库机构韩礼士基金会的研究员帕特森（Stewart Paterson）指出，不论是度假旅游，还是购买汽车，或者购买房产，中国人现在都不太敢过度花钱。

中国官方数据显示，今年5月全国青年失业率高达约20%。7月17日国家统计局发布的最新数字可能会再次打破该纪录。

国际金融评级机构穆迪的经济学家克鲁斯(Harry Murphy Crews)认为，需求低迷会让企业在招聘方面犹豫不决，在扩大业务前采取观望态度。而且，鉴于2022年经历的中国各地反复封城以及不断的政策突变，这些企业的犹豫心态进一步加重。"不幸的是，商业复苏需要更为广泛的需求增长。如今的僵局正让商业活动持续疲软。"

这也引发了各界对于中国可能陷入通货紧缩的担忧。今年6月，中国通胀率基本持平，但生产者价格指数的跌幅则超出了外界预期，进一步说明了需求疲软。

就业难的中国年轻人

增长引擎乏力

尤其是曾经的经济增长引擎房地产业，如今正在为生存而挣扎，这进一步消解了潜在买房者的信任度。荷兰合作银行(的驻阿姆斯特丹的高级市场经济学家梅维森(Teeuwe Mevissen)指出，房产购买量的减少也意味着家具等相关商品的购买量降低，同时居民储蓄率则上升，进一步影响经济活动。

专家估计，中国经济的另一大增长引擎----出口贸易，正因为紧张的地缘政治局势、全球经济低迷、各国通胀率高企而面临压力。海关数据显示，今年6月中国出口贸易额下降12.4%，创下三年来最大跌幅。

中国政府迄今为止只采取了几次小幅度降息措施，并没有拿出更多实际行动对经济采取刺激措施。

在今年春天召开的全国人大会议上，中国当局将全年增长目标设定为5%左右。国际货币基金组织则预测增长5.2%。

(法新社等)

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