去年全球近5000名基督徒因宗教信仰被杀害

（德国之声中文网）非政府组织“敞开的门”（Open Doors）发布的最新报告显示，2023年，全球范围内基督徒的处境进一步恶化。 报告称，全球70多个国家有超过3.65亿的基督徒因信仰而遭到严重甚至极端的歧视与迫害。在这些国家基督教徒属于少数群体。

报告称，朝鲜再次位居打压基督教徒最严重国家的负面排名榜首，其次是索马里、利比亚、厄立特里亚、也门、尼日利亚、巴基斯坦、苏丹、伊朗和阿富汗。世界上人口最多的国家印度和中国分列第11和第19位。

遭受肢体暴力对待的基督徒主要都分布在赤道以南的非洲国家，其次是印度。2023年，至少有4998名基督徒因信仰被杀害，其中4118人来自尼日利亚。根据“敞开的门”的统计，去年在印度因信仰而遭杀害的基督徒人数为160人。

该组织表示，关闭和破坏基督教宗教场所、基督教学校和机构的问题在亚洲尤为显著。在中东地区，基督教徒流亡的浪潮从未中止。在北叙利亚的阿夫林地区土耳其士兵驱逐了所有的基督徒。

非政府组织“敞开的门”公布的这些数据无法独立核实。该组织也承认，目前缺少各方公认的对“迫害”一词的定义。该组织表示，基督徒所遭受的（他们自我感觉到的）压力和受到的暴力对待是否真的与信仰有关并不总是十分清晰。不过，1992年以来，该组织从大约100个国家收集的数据信息受到教会网络、人权律师、研究学者和专家的评估。

根据最新的全球迫害指数，目前非洲的情况不容乐观。例如在马里或者利比亚，与极端组织伊斯兰国和基地组织有联系的激进组织正在利用国家和政府的不稳定。另外，中国和俄罗斯日益增长的影响力也造成非洲基督徒的处境变得更加困难，因为他们很快就会被贴上西方附属的标签并为此承受压力。

此外印度基督徒的境遇也变得越来越艰难。今年5、6月印度将举行新一届大选。利用宗教冲突作为政治议题是印度教民族主义执政党印度人民党屡试不爽的工具。

在打压基督教的问题上，印度和中国的不同之处在于：在印度，冲击破坏教堂，殴打基督徒的是极端的个体。而在中国对基督教采取打压政策是国家。“敞开的门”发布的报告中称，攻击教会关闭教堂，在中国的案例数超过1万件，在印度数量为2228件。

（天主教新闻社）

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