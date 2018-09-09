去年全球热带雨林消失面积相当于英格兰

（德国之声中文网）据美国马里兰州大学4月25日公布的全球森林观察年度报告，2018年全球大约有12万平方公里的热带森林消失，面积相当于英格兰。其中近三分之一是原始雨林面积约36000平方公里。作为二氧化碳的储存库，雨林在气候保护中发挥着重要作用。

根据全球森林观察自2001年以来收集的卫星数据显示，2018年热带雨林的损失规模迄今排名第4位。雨林消失的速度之快，每分钟损失的面积就相当于30个足球场。

据称，所损失雨林的近三分之一是最具保护价值的古树参天的原始热带雨林。森林保护研究小组负责人威瑟（Mikaela Weisse）向美联社表示，那些迄今还从未有人触及的原始热带雨林现在首次有了遭破坏的记录。这些雨林中生长着具有数百年，甚至数千年历史的古老树木。

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热带雨林是许多物种的栖息地，而且在气候保护中起着至关重要的作用。华盛顿世界资源研究所环境部的资深科学家塞默尔（Frances Seymour）警告说："现在世界上的森林处于紧急救助状态，地球的生态受到威胁。塞默尔说，"我们每失去1公顷的森林，距离不可控的气候变化带来的可怕后果就更近一步。"

巴西的热带雨林损失最大。南美洲原始雨林损失的比例约为三分之一，共约13500平方公里。森林面积的不断缩小现在也影响到迄今仍未受影响的土著民地区。

此外，人们也担心1月份上任的巴西新总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）会导致局势的恶化。他上台后曾宣布取消环境法规，允许在原住民区域发展工、农业和采矿业。

在原始森林遭破坏方面，刚果民主共和国仅随巴西之后，排名第二，去年共损失原始森林4800平方公里。印度尼西亚损失3400平方公里，排名第三。哥伦比亚损失1800平方公里；玻利维亚1500平方公里。去年，非洲岛国马达加斯加的雨林减少了2％。

苏门答腊岛燃烧的雨林 笼罩在浓烟下 二月底，美国宇航局（NASA）的卫星云图显示了印尼苏门答腊岛上森林火灾的严重程度：仅廖内省一地就发生了330起火灾。从空中洒水的救火计划因为能见度差而不得不推迟。

苏门答腊岛燃烧的雨林 人为的森林火灾 在印尼，厚厚的云层并不罕见。而每年的旱季时常发生森林火灾。不过在近期的火灾中种植园主也有份，他们非法点火，以便森林区可以种植油棕树。

苏门答腊岛燃烧的雨林 畅销的棕榈油 棕榈油被认为是世界上最重要的植物油之一：它便宜并且用途广泛。大约世界一半的产品都包含棕榈油成分，例如人造黄油、巧克力、蛋糕、饼干或者洗发水、润肤露这样的卫生用品。

苏门答腊岛燃烧的雨林 棕榈种植园VS热带雨林 油棕树需要热带气候的生长环境和充足的生长空间，因此热带雨林所在地是最好的选择。印尼和马来西亚是世界最大的棕榈油生产国。仅印尼的种植面积就达到9百万公顷——这相当于德国国土面积的四分之一。

苏门答腊岛燃烧的雨林 热带雨林正在消失 苏门答腊的森林是世界物种最丰富的热带雨林之一。科学家估计，这里生长着约一万种植物。不过这种多样性还能持续多久，非常值得怀疑。在过去的20年中，没有哪片热带雨林像这里一样如此迅速地消失。

苏门答腊岛燃烧的雨林 受到威胁的森林动物 热带雨林也是森林动物的栖息地，它们也同样受到威胁。比如，美丽但是极度濒危的苏门答腊虎。如果热带雨林继续这样急速遭到破坏，苏门答腊虎将与已经灭绝的爪哇虎和巴厘虎面对同样的命运。

苏门答腊岛燃烧的雨林 敏感的大象 尽管苏门答腊象已经被印尼正式列为保护动物。但是科学家们担心，它们会在不到30年的时间里灭绝。环保组织世界自然基金会估计，其数量减少的主要原因是丧失了栖息地。

苏门答腊岛燃烧的雨林 人人都要戴口罩 即使不在热带雨林附近，人们也能感觉到浓烟。因为浓烟，当局向居民派发口罩。同时强烈建议关窗和不要外出。

苏门答腊岛燃烧的雨林 幸运的猩猩 好在世界自然基金会表示，仅生存在苏门答腊和婆罗洲的红毛猩猩目前没有受到火灾威胁，他们生活在远离火灾区的森林中。这非常幸运，因为这些类人猿也已经濒临灭绝。 作者: Hannah Fuchs/万方



发展畜牧业和农业是使雨林遭破坏的主要原因。在亚洲和非洲主要是为了种植棕榈油，在南美是为了种植用于生产生物燃料的农作物。

烧荒和砍伐森林造田不仅增加有害气体二氧化碳的排放，同时还降低了"绿肺"吸收二氧化碳的能力。在全世界范围内，森林吸收了人类温室气体排放的大约30%， 等于每年超过1100亿吨。

自对全球雨林状况进行评估以来，2016年是评估结果最差的一年。巴西和印度尼西亚出现恶劣气候以及发生严重的森林火灾是原因之一。

李京慧/凝练 （美联社）