去年全球热带雨林消失面积相当于英格兰

去年全世界的热带森林继续遭受严重破坏，相当于英国面积的森林被毁。
（德国之声中文网）据美国马里兰州大学4月25日公布的全球森林观察年度报告，2018年全球大约有12万平方公里的热带森林消失，面积相当于英格兰。其中近三分之一是原始雨林面积约36000平方公里。作为二氧化碳的储存库，雨林在气候保护中发挥着重要作用。
根据全球森林观察自2001年以来收集的卫星数据显示，2018年热带雨林的损失规模迄今排名第4位。雨林消失的速度之快，每分钟损失的面积就相当于30个足球场。
据称，所损失雨林的近三分之一是最具保护价值的古树参天的原始热带雨林。森林保护研究小组负责人威瑟（Mikaela Weisse）向美联社表示，那些迄今还从未有人触及的原始热带雨林现在首次有了遭破坏的记录。这些雨林中生长着具有数百年，甚至数千年历史的古老树木。
热带雨林是许多物种的栖息地，而且在气候保护中起着至关重要的作用。华盛顿世界资源研究所环境部的资深科学家塞默尔（Frances Seymour）警告说："现在世界上的森林处于紧急救助状态，地球的生态受到威胁。塞默尔说，"我们每失去1公顷的森林，距离不可控的气候变化带来的可怕后果就更近一步。"
巴西的热带雨林损失最大。南美洲原始雨林损失的比例约为三分之一，共约13500平方公里。森林面积的不断缩小现在也影响到迄今仍未受影响的土著民地区。
此外，人们也担心1月份上任的巴西新总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）会导致局势的恶化。他上台后曾宣布取消环境法规，允许在原住民区域发展工、农业和采矿业。
在原始森林遭破坏方面，刚果民主共和国仅随巴西之后，排名第二，去年共损失原始森林4800平方公里。印度尼西亚损失3400平方公里，排名第三。哥伦比亚损失1800平方公里；玻利维亚1500平方公里。去年，非洲岛国马达加斯加的雨林减少了2％。
发展畜牧业和农业是使雨林遭破坏的主要原因。在亚洲和非洲主要是为了种植棕榈油，在南美是为了种植用于生产生物燃料的农作物。
烧荒和砍伐森林造田不仅增加有害气体二氧化碳的排放，同时还降低了"绿肺"吸收二氧化碳的能力。在全世界范围内，森林吸收了人类温室气体排放的大约30%， 等于每年超过1100亿吨。
自对全球雨林状况进行评估以来，2016年是评估结果最差的一年。巴西和印度尼西亚出现恶劣气候以及发生严重的森林火灾是原因之一。
李京慧/凝练 （美联社）