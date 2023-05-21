 去年中国结婚登记人数创下37年来新低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2023

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新闻广角

去年中国结婚登记人数创下37年来新低

继人口总数下滑、出生率降低之后，中国结婚登记人数也逐渐减少。去年一年内结婚登记人数为683.3万对，同2013年最高峰相比，9年间下降了49.3%。人口专家分析指出，现实压力和观念的转变造成中国年轻人“不婚也不育”。

从趋势来看，10年来中国结婚登记人数正在逐步减少。

从趋势来看，10年来中国结婚登记人数正在逐步减少。

（德国之声中文网）据中国媒体第一财经报道，去年中国结婚登记人数创下37年来新低，一年内结婚登记人数为683.3万对。同上一年相比减少了80.3万对，与2013年最高峰相比，9年间下降了49.3%。 

分析指出，虽然去年中国结婚登记人数减少可能部分原因是受到防疫政策的影响，但是从趋势来看，10年来结婚人数正在逐步减少。造成结婚人数快速下降的其它原因还包括婚育年龄推迟、适婚人数减少以及思想观念变化等。

根据《中国人口普查年鉴-2020》，2020年中国人平均初婚年龄28.67岁，比2010年的平均初婚年龄（24.89岁）增加了3.78岁。

中国政府在面对出生率降低人口数量减少的同时，现在还需要应对结婚人数下降的问题。

中国人口问题专家董玉整在接受第一财经采访时指出：“现如今很多人不太想结婚，不想结婚有多个因素，包括：现实生活中婚姻的稳定性，影响了年轻人对婚姻的向往；年轻人的婚姻观发生了变化，很多人不再把结婚生育当成人生的必修课；还有，现实生活中结婚成本的上升，也会影响年轻人对结婚的选择。”

更多内容：专访易富贤：人口危机将让中国和欧美都衰落

2022年中国新出生人口数量为956万人，死亡人数达到1041万人。这是自上世纪60年代初以来，中国死亡人数首次超过出生人数。2022年中国出生人数也低于2021年的1060万，连续第6年下降。有专家分析认为，这一数字的下降，加上预期寿命的长期上升，正将中国推入一场人口危机，这将在本世纪对中国及其经济，以及全世界产生影响。

2022年中国人口出生率为6.77‰，低于2021年的7.52‰，创下历史新低。

人口学家警告说，随着中国劳动力数量的萎缩，再加上债务缠身的地方政府需要为老年人口增加更多的财政开支，中国将在富裕之前变成老龄社会

为了鼓励人们组建婚姻家庭，提高低迷的出生率，上个月中国政府表示，将在20多个城市启动试点项目，扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点，以创造一个婚姻和生育文化的“新时代”。

一些省份还为年轻的新婚夫妇提供延长的带薪婚假，鼓励年轻人结婚。

中国如何应对人口老龄化问题？

（第一财经、路透社）

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