 去年中国生育率大幅下降 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2021

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去年中国生育率大幅下降

据中国公安部提供的数据，在新冠大流行瘟疫重创经济、影响建立家庭决定的背景下，2020年，中国新生儿数量同比锐减15%。

去年中国新生儿数量大幅下降。

去年中国新生儿数量大幅下降。

（德国之声中文网）中国公安部日前（2月8日）公布的数据显示，去年，中国共有1035万名新生儿，2019年是1179万。新生儿中，52.7%是男孩，47.3%是女孩。

截至周二，在中国社交媒体上，带有 "如何让中国走出低生育率陷阱 "标签的帖子被浏览1.2亿次。有评论将低生育率归因于高生活成本；另有人则强调，社会规范在改变。

一名微博用户写道："生育率的下降实际上反映了中国人观念上的进步，——女人不再是一种生育工具。" 

近年来，因医疗、教育、卫生、住房等方面的费用不断增加，很多中国夫妻越来越不想要孩子。 2016年，中国放弃其长达几十年的独生子女政策的决定并未能明显推进该国的生育率。

China Familie mit Baby in Nanjing

政策放宽，二孩并未明显增加。

去年爆发的COVID-19新冠疫情给经济带来不确定性，进一步影响了人们对是否要孩子的决定，使得这个人口最多、但迅速老龄化的国家长期以来出生率下降的问题更形严峻。

2.5亿人在60岁以上

约五分之一的中国公民，即约2.5亿人，年届60及60岁以上。

迅速老龄化将在政治上给中国领导人带来阻力。当局承诺保障医疗保健和养老金，尽管预期劳动力资源会减少，并面临劳动生产率放缓的挑战。

因医疗、教育、卫生、住房等方面的费用不断增加，很多中国夫妻越来越不想要孩子。 

因医疗、教育、卫生、住房等方面的费用不断增加，很多中国夫妻越来越不想要孩子。 

另一位微博用户写道："与其鼓励多生，不如不生。要在提升新增人口的'素质'上下功夫"。

本月晚些时候，中国国家统计局将正式发布2020年人口统计数字。

凝炼/苗子（路透社） 

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