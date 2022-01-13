去年中国外贸总额创新高 今年增长压力大

（德国之声中文网）过去两年，中国作为世界第二大经济体最先从新冠疫情中恢复过来。工厂重新恢复生产运营，同时满足全球对电子产品和医疗物资的需求。

1月14日，中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在当天举行的国务院新闻办公室新闻发布会上说，以人民币计价，2021年中国国进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，同比增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。

尽管2021年中国外贸“交出一份亮丽的成绩单”，但是今年中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，李魁文强调，“全球新冠疫情形势依然严峻，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国际需求复苏势头放缓。中国经济率先恢复的相对优势和基数效应可能减弱，2022年中国外贸发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。”

以美元计价，去年12月中国出口同比增20.9%，略高于路透调查预估中值20%，但为5个月低点；进口增长19.5%，低于路透调查预估中值26.3%，为3个月最低。

“目前的强劲出口可能是推动中国经济增长的唯一动力”

资本经济(Capital Economics)中国高级经济学家埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)表示，价格上涨有益于促进出口。

投资基金ING大中华区首席经济学家Iris Pang在接受法新社采访时表示，另外一个有利于出口的因素是美国等西方国家放松了对个人保持社交距离防控疫情的管制。

保银投资首席经济学家张智威说，去年12月中国的出口数据也折射出奥密克戎（omikron）变种对全球供应链破坏的程度，很多订单都转移到中国。

他补充说：“目前强劲的出口可能是推动中国经济增长的唯一动力。”

由于北京方面坚持执行清零的防疫政策，通过封锁、大规模检测和关闭边境等多重手段阻止奥密克戎变种的蔓延，这也造成制造业企业在全国范围内都有可能被随时勒令停工停产。

最新出现的疫情和政府采取的管控措施有可能对中国经济造成进一步打击。2021年的中国国内生产总值增长率预计为8%，但分析师们警告说，由于房地产行业发展放缓，未来一年中国经济将面临艰困。

最近一段时间，包括深圳、天津和大连在内的中国几个重要口岸城市均发现本土确诊病例。

牛津经济研究院亚洲经济研究主管高路易（Louis Kuijs）认为，随着新出口订单持续疲软，海外需求增长经过去年的峰值后开始放缓，2022年中国出口势头预计将会有所减弱。

资本经济中国高级经济学家埃文斯-普里查德也认为，由于国际港口的吞吐量已达到上限，所以今年中国出口上升的空间也有限。

（法新社、路透社）

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