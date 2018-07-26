 "去台湾"不彻底 美航空公司得再改

（德国之声中文网）中国民航局表示，截至限定日期（7月25日），有四家美国公司网站对台湾的表述没有达到要求。这四家公司是美国的联合航空（United Airlines）、美国航空（America Airlines）、达美航空（Delta）和夏威夷航空。其他40家航空公司则依照中国意愿，在本周三之前更改了表述。

这几家美国航空公司效仿大韩航空的作法，在网页上去除了"台湾"的国家称谓，希望以此"过关"。不过，大韩航空很早之前就更改了网页，而美国航空公司一直等到期限来临的最后一刻才进行了改动。

美国航空发言人吉尔森（Shannon Gilson）周五表示，该公司正在进行更改。其他美国航空公司拒绝发表评论或没有回应置评请求。

中国民航总局确认这几家公司网站已开始进行整改，但整改内容还不完整。但没有提及具体细节，也没有回美联社的问讯电话。根据多家中国媒体报道，该部门表示，这四家美国航空公司在期限截止日当天提交了整改报告，并表示，中国民用航空局两周后可对其官网进行审查。中国民航局将密切关注，并视情决定是否启动相应民航管理程序。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ 中国官方的要求 根据美国《华盛顿邮报》曝光的中国民航局发给美联航（United Airlines）的信件，中国官方要求相关企业网站在“国别”或“国别（家）／地区”选项中，不应将台湾或台湾地区与中国并列，不得出现“中国、香港、台湾”并列。台湾应称“中国台湾”或“中国台湾地区”。网站中的中国地图须包含台湾，港澳台与中国应用同样的颜色标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ SAP SAP目前是德国最值钱的公司，公司市值已经超过1180亿欧元。这家欧洲最大的软件开发企业主营业务为企业资源管理软件。在中国市场的业务广泛。公司德国总部的主页上，台湾、香港和中国被并列显示在“国家或地区”的选项栏里。进入台湾的专属页面后，右上方显示国旗的地方也会出现台湾的青天白日旗。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Siemens 西门子凭着目前将近1000亿欧元的市值在DAX排名第二。公司在机电和电子领域具有领先地位，业务深入能源、医疗、工业及基础设施建设领域。在公司的全球网站上只有“地区”这个概念。其中，“中国”和“香港澳门”以及“台湾”并列存在，不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Bayer 拜尔股份集团是德国制药和化工领域的传统老牌企业。世界500强之一，最著名的产品是阿司匹林。目前公司以900多亿欧元的市值在DAX排名第三。公司网站上，“中国”、“台湾”和“香港”在“亚太地区”一栏选项中并列出现，同样不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Volkswagen 把中国视为“第二故乡”的大众公司以870多亿欧元市值排名DAX第四。它对中国市场的依赖性已经是众所周知的事情。集团主页上的地图很“聪明”，没有对不同国家使用不同的颜色。但在城市的标示上，上海对应的国家是“中国”，而台北对应的则是“台湾”。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Allianz 安联是德国最大的保险公司，以860多亿欧元的DAX市值位居第五。通过和中国中信信托投资有限公司合资立足中国市场，在台湾也有非常广泛的业务。公司的德语主页将中国、香港和台湾并列放在“地区/国家”的归类中。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BASF 从营业收入上来说，有150年历史的巴斯夫是世界上最大的化工企业。在DAX的榜单上以820多亿欧元市值位居第六。公司在主页上提供的区域转换功能中，同样将中国、香港和台湾并列。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Daimler 作为DAX市值前十榜单上的第二家车企，戴姆勒以730多亿欧元市值排名第7。这个同样把中国视为“第二故乡”的德国老牌豪车制造商如今已经大约有10%的股份握在吉利老板李书福的手里。所以集团公司的网站非常“合规”，也就不太令人惊讶。在香港、台湾后面都打上了“中国”的标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Deutsche Telekom 总部位于波恩的德国电信，在高度寡头垄断的中国电信市场上无法有何作为。只在上海开设了为企业客户提供云和高性能网络服务的T-Systems公司。在台湾、香港和澳门都没有直设分公司。所以这家DAX市值排名第8的德国企业在T-Systems的业务网站上只有“China（中文）”的地区选项。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BMW 在中国拥有全球第二大研发网络的宝马，对中国市场同样十分重视。除了集团大佬不断拜访中国以外，这家DAX市值排名第9的德国车商在集团网页的国家选项单中没有囊括香港、澳门和台湾，只有中国这一概念。在DAX前10名的德国车商中是最“合规”的一家企业。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Continental 德国马牌（又称大陆集团）这家DAX市值第10名的德国企业以轮胎制造起家，目前已经是一家能够提供多元产品的汽车零配件供应商。在中国大陆地区拥有20多个分支机构，在台湾设有2个。虽然公司在香港也有分支，但网站在“国家/地区”的选项中没有提供“香港”这一选项。“台湾”则和“中国”为并列存在的选项。 作者: 任琛



北京要求航空公司将台北称为"台北，中国"。美国政府今年5月曾批评中国此举为"奥威尔式的胡言乱语"，并对航空公司按照要求进行更改表示失望。包括英国航空公司，加拿大航空公司和汉莎航空公司等等都开始使用"中国台北"的说法以避免被中方处罚。

台湾外交部也对中国要求44家外国航空公司更名的作法进行了谴责。根据台湾中央社报道，该部门对中国政府的做法给予"最严厉的谴责"，并强调，台湾就是台湾，台湾不会因为中国当局的打压而消失。

文木 / 王凡 （美联社等）