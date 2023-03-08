 去不去华为，德国国内怎么看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

去不去华为，德国国内怎么看？

德国政府有意在5G网络建设中去除包括华为在内的中国供应商提供的部件，联邦议员普遍对此表示认可。截至目前，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国科技类专业媒体分析认为，电信网络“去中国化”可能会引发连锁效应。

根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

（德国之声中文网）据德国《明镜周刊》报道，德国内政部周一（3月6日）致信各大移动运营商，指出在5G网络中使用华为中兴的关键部件可能会影响德国的公共秩序或安全。内政部要求各运营商在4周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。

华为是全球最大的电信技术和设备供应商，在5G网络领域全球领先。根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

《法兰克福汇报》撰文指出，到目前为止，内政部只限于检查新安装的部件是否存在风险，但这标志着“政策方向的改变”。为什么内政部刚好选在这个时机向移动运营商发出这封信函？舆论场上传闻很多，但是确凿的消息寥寥。德国总理肖尔茨的发言人不愿评论美国是否加大了对德国的压力。

联邦议员普遍表示认可

报道指出，内政部的行动在联邦议员中获得认可。绿党数字政策发言人奥森朵尔夫（Maik Außendorf）说：“至少在关键IT基础设施的核心领域我们必须尽快排除中国公司的技术。总的来说，我们需要全面重新修订企业与来专制国家的公司在私营领域的合作。”社民党数字政策议员齐默曼（Jens Zimmermann）说，来自“不完全值得信赖的制造商”的硬件不应该再在敏感的网络领域拥有一席之地。自民党议会党团数字政策发言人冯克-凯泽尔（Maximilian Funke-Kaiser）表示，令他感到欣慰的是，“目前的联邦政府已经从大联盟的错误中吸取了教训，并专注于让值得信赖的制造商扩大5G网络建设”。

德国《商报》引述基民盟外交政策专家罗特根（Norbert Röttgen）的看法表示：“如果内政部现在终于开始禁止来自不值得信任的供应商的5G组件，那么这真是一个好消息。”

基民盟副主席施潘（Jens Spahn）在接受《斯图加特报》采访时提出，联邦政府每年都应该对德国相对于中国的独立性进行审核。他说：“今后，我们需要对所有领域进行‘中国审查’，联合政府应该每年提交一份对中国依赖程度及其后果的报告。”就中国供应商在德国5G网络建设中所扮演的角色，施潘说：“我们必须更独立于中国。电信属于非常关键的基础设施。”

电信专家：华为给德国造成安全隐患

在哥本哈根和佛罗里达经营通讯咨询公司施特兰特咨询公司（Strand Consult）丹麦网络通讯问题专家乔恩·施特兰特（John Strand）从2009年起就认为华为对西方公民社会构成安全风险。他在接受德国《经济周刊》采访时说：“德国电信的网络就像一个活的有机体。如果不持续更新华为的软件，它将无法长期工作。”

他表示，中国政府可能明天就决定关闭德国的网络。这涉及到的不仅仅是移动网络，基础设施的很大一部分也依赖于互联网。届时，德国公民将无法打电话或使用互联网。例如，无法打电话报警或叫救护车。此外，德国铁路公司也向华为购买产品。他们的通信系统基本上都配备了华为的设备，火车使用这些设备维持相互通信。如果火车停止运行，货流也会中断。

施特兰特说：“对于一些国家，我们分析认为华为对他们来说完全没有问题。然而，就德国而言，我们看到了全世界最大的危险：该国如此依赖中国，以至于在紧急情况下，如果中国军队入侵台湾，西方无法在避免让德国陷入混乱的情况下制裁中国。”

可预期的连锁反应

信息科技类专业网站Heise Medien撰文指出，从德国现有的通讯网络中排除中国公司的部件恐怕会带来巨大成本。因为更换单个控制元件可能是不够的。移动网络由许多部件组成，这些部件必须能很好地协同工作。由于这些部件都是有针对性专门开发的，它们不能与其他供应商的硬件和软件兼容。这就是说，如果你想替换B部分，通常也要替换A和C。

2020年，德国《商报》曾引用了一份德国电信的内部文件。根据这份内部文件，现在的禁令对德国电信来说是一场“大决战”。更换部件将需要花费5年的时间，总金额高达30亿欧元。

Heise Medien发表的文章写道：“在有关华为的辩论中，德国电信曾建议，在联邦信息安全办公室的监督之下，在测试实验室对华为的5G零部件进行检测。但是这种建议显然只能推迟禁令的到来，而不能起到阻止的作用。德国电信利用开放式无线电接入网络（Open RAN）测试不同厂商生产的软硬件的兼容性，但是目前这还不足以成为一条出路。”

文章指出，说到底，这是一个信任问题。“从电网到金融系统，从能源、供水到运输，所有主要的基础设施都依赖于数据网络。电信网络的一个问题可以引发连锁反应。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

调查：德国在5G方面越来越依赖华为

一份最新调查显示，在部分欧洲国家将中国供应商拒于5G建设门外时，德国在5G网络中使用的华为技术比过去更多，占德国已安装的5G RAN设备的59%，高于4G网络的57%。

相关内容

Das Logo der Deutsche Telekom AG an einem Verwaltungssitz des Telekommunikation-Anbieters. Im Hintergrund der Fernsehturm Colonius, ebenfalls mit Telekom-Logo. Der Bonner Konzern ermöglicht laut eigenen Angaben inzwischen 92 Prozent der Haushalte die Versorgung mit 5G. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 16.10.2022

德国政府拟禁用华为5G技术 中国使馆：损人不利己 08.03.2023

德国多家媒体报道称，柏林计划禁止在德国使用华为的5G设备及部件。这被认为是政府调整产业技术政策的一个步骤，旨在减少对中国企业的依赖和安全风险。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

德国即将禁用华为、中兴5G设备？ 08.03.2023

德国政府消息人士称，出于安全考量，柏林计划禁止电信运营商在5G网络中使用中国公司华为和中兴制造的某些组件。据德媒报道，潜在禁令可能最早今年夏天实施。北京则表示“坚决反对将企业投资经营政治化”。

28.11.2019, China, Shanghai: Many monitors produced by Hikvision, a Chinese manufacturer and the world's largest supplier of video surveillance products, are seen at local central business district with the landmark, Oriental Pearl Radio & Television Tower, as background, at the Bund, Shanghai, China, 28 November 2019. *** Local Caption *** fachaoshi Foto: Wang Gang/dpa |

媒体：德国政府机构内使用中国产监控探头 06.03.2023

媒体报道称，目前德国各地共安装有大约八万支中国出产的监控探头，除机场和车站等公共设施之外，德国联邦政府的部分办公楼中也同样安装了中国产的监控设备。

广告

媒体看中国

China | Eröffnung vom 14. Nationalen Volkskongress

德语媒体：习近平亲手挑选的权力核心

正在北京举行的人大会议期间，中国将完成包括国家主席、总理以及人大委员长等重要领导职位的换届。尽管中国人大会议上的选举和投票通常只是走走形式...