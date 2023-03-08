去不去华为，德国国内怎么看？

（德国之声中文网）据德国《明镜周刊》报道，德国内政部周一（3月6日）致信各大移动运营商，指出在5G网络中使用华为和中兴的关键部件可能会影响德国的公共秩序或安全。内政部要求各运营商在4周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。

华为是全球最大的电信技术和设备供应商，在5G网络领域全球领先。根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

《法兰克福汇报》撰文指出，到目前为止，内政部只限于检查新安装的部件是否存在风险，但这标志着“政策方向的改变”。为什么内政部刚好选在这个时机向移动运营商发出这封信函？舆论场上传闻很多，但是确凿的消息寥寥。德国总理肖尔茨的发言人不愿评论美国是否加大了对德国的压力。

联邦议员普遍表示认可

报道指出，内政部的行动在联邦议员中获得认可。绿党数字政策发言人奥森朵尔夫（Maik Außendorf）说：“至少在关键IT基础设施的核心领域我们必须尽快排除中国公司的技术。总的来说，我们需要全面重新修订企业与来专制国家的公司在私营领域的合作。”社民党数字政策议员齐默曼（Jens Zimmermann）说，来自“不完全值得信赖的制造商”的硬件不应该再在敏感的网络领域拥有一席之地。自民党议会党团数字政策发言人冯克-凯泽尔（Maximilian Funke-Kaiser）表示，令他感到欣慰的是，“目前的联邦政府已经从大联盟的错误中吸取了教训，并专注于让值得信赖的制造商扩大5G网络建设”。

德国《商报》引述基民盟外交政策专家罗特根（Norbert Röttgen）的看法表示：“如果内政部现在终于开始禁止来自不值得信任的供应商的5G组件，那么这真是一个好消息。”

基民盟副主席施潘（Jens Spahn）在接受《斯图加特报》采访时提出，联邦政府每年都应该对德国相对于中国的独立性进行审核。他说：“今后，我们需要对所有领域进行‘中国审查’，联合政府应该每年提交一份对中国依赖程度及其后果的报告。”就中国供应商在德国5G网络建设中所扮演的角色，施潘说：“我们必须更独立于中国。电信属于非常关键的基础设施。”

电信专家：华为给德国造成安全隐患

在哥本哈根和佛罗里达经营通讯咨询公司施特兰特咨询公司（Strand Consult）丹麦网络通讯问题专家乔恩·施特兰特（John Strand）从2009年起就认为华为对西方公民社会构成安全风险。他在接受德国《经济周刊》采访时说：“德国电信的网络就像一个活的有机体。如果不持续更新华为的软件，它将无法长期工作。”

他表示，中国政府可能明天就决定关闭德国的网络。这涉及到的不仅仅是移动网络，基础设施的很大一部分也依赖于互联网。届时，德国公民将无法打电话或使用互联网。例如，无法打电话报警或叫救护车。此外，德国铁路公司也向华为购买产品。他们的通信系统基本上都配备了华为的设备，火车使用这些设备维持相互通信。如果火车停止运行，货流也会中断。

施特兰特说：“对于一些国家，我们分析认为华为对他们来说完全没有问题。然而，就德国而言，我们看到了全世界最大的危险：该国如此依赖中国，以至于在紧急情况下，如果中国军队入侵台湾，西方无法在避免让德国陷入混乱的情况下制裁中国。”

可预期的连锁反应

信息科技类专业网站Heise Medien撰文指出，从德国现有的通讯网络中排除中国公司的部件恐怕会带来巨大成本。因为更换单个控制元件可能是不够的。移动网络由许多部件组成，这些部件必须能很好地协同工作。由于这些部件都是有针对性专门开发的，它们不能与其他供应商的硬件和软件兼容。这就是说，如果你想替换B部分，通常也要替换A和C。

2020年，德国《商报》曾引用了一份德国电信的内部文件。根据这份内部文件，现在的禁令对德国电信来说是一场“大决战”。更换部件将需要花费5年的时间，总金额高达30亿欧元。

Heise Medien发表的文章写道：“在有关华为的辩论中，德国电信曾建议，在联邦信息安全办公室的监督之下，在测试实验室对华为的5G零部件进行检测。但是这种建议显然只能推迟禁令的到来，而不能起到阻止的作用。德国电信利用开放式无线电接入网络（Open RAN）测试不同厂商生产的软硬件的兼容性，但是目前这还不足以成为一条出路。”

文章指出，说到底，这是一个信任问题。“从电网到金融系统，从能源、供水到运输，所有主要的基础设施都依赖于数据网络。电信网络的一个问题可以引发连锁反应。”

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