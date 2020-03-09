厨房卫生别小看 一不留神细菌爬个遍

砧板上的小裂痕——细菌的广阔宇宙

砧板上的小小裂痕在我们的眼中十分微不足道，但是对于沙门氏杆菌来说就相当于广阔的宇宙。最糟糕的是砧板上的小裂缝很难得到充分的清洁。因此，如果砧板的表面已经“伤痕累累”了，那最好赶紧去买一块新砧板吧。