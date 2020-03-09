 厨房卫生别小看 一不留神细菌爬个遍 | 所有节目 | DW | 26.10.2021

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科技环境

厨房卫生别小看 一不留神细菌爬个遍

通常我们所食用的食品并不是无菌的。很多在的食物中可以找到的生物体可以令人体致病。如何消除掉食物中的细菌呢？其实方法有很多。

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    听妈妈的话！

    小的时候我们就被反复教育吃饭前要洗手。做饭前也应该洗手。事实上，做饭前洗手甚至更为重要，因为做饭的人会把自己身上携带的细菌通过食物传染给全家人。正确的洗手方式应该要达到30秒。手指，指缝和指甲都应该用肥皂认真清洗。

  • Zerbrochenes Ei

    只洗一遍手可不够

    洗手不应该只限于在做饭前完成，做饭的过程中也需要不断地洗手，特别是在接触处理过生肉、生鱼、蛋和食品垃圾之后，一定要洗手，否则就有可能把未经加工过的食品上携带的细菌扩散到其它生食的食物上。

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    厨房工具有分工

    为了避免交叉感染，处理生熟食的厨房用具应该做严格区分。特别是砧板和菜刀应该分为切生食专用和切熟食专用。如果不能严格区分的话，就应该在切熟食和沙拉前，把使用过的菜刀和砧板放到洗碗机中清洗消毒。

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    砧板上的小裂痕——细菌的广阔宇宙

    砧板上的小小裂痕在我们的眼中十分微不足道，但是对于沙门氏杆菌来说就相当于广阔的宇宙。最糟糕的是砧板上的小裂缝很难得到充分的清洁。因此，如果砧板的表面已经“伤痕累累”了，那最好赶紧去买一块新砧板吧。

  • Spüllappen

    藏污纳垢的“重镇”

    厨房里的洗碗海绵和洗餐具用的刷子是藏污纳垢的“重镇”。正确的处理方式是每次使用完之后都用开水洗净，然后彻底晾干。如果这些用品几天没有使用了，那么就应该更换新的或者高温消毒之后再使用。

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    擦碗布也要注意清洁

    德国人习惯于把餐具洗干净之后用擦碗布擦干。擦碗布的卫生清洁也不能忽视。每次使用完之后一定要晾干，而且每周至少更换一次，不要一块布一直连续使用。

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    如何保存易变质食物？

    大多数微生物在低于摄氏7度的环境下无法繁衍或者繁衍速度变慢，所以肉类、鱼类和鸡蛋等易变质的食物应该放在冰箱里最冷的区域。但是更为重要的是，冰箱也应该经常清洁，防止细菌丛生。

  • Huhn mit Ratatuille

    加热的威力

    还有一个安全有效杀死细菌的方法就是高温加热。鱼、肉、蛋都彻底加热做熟之后再食用，生食的蔬菜水果也经过认真清洗后再品尝。这时候我们才能真正说：“祝你胃口好！”


  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    听妈妈的话！

    小的时候我们就被反复教育吃饭前要洗手。做饭前也应该洗手。事实上，做饭前洗手甚至更为重要，因为做饭的人会把自己身上携带的细菌通过食物传染给全家人。正确的洗手方式应该要达到30秒。手指，指缝和指甲都应该用肥皂认真清洗。

  • Zerbrochenes Ei

    只洗一遍手可不够

    洗手不应该只限于在做饭前完成，做饭的过程中也需要不断地洗手，特别是在接触处理过生肉、生鱼、蛋和食品垃圾之后，一定要洗手，否则就有可能把未经加工过的食品上携带的细菌扩散到其它生食的食物上。

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    厨房工具有分工

    为了避免交叉感染，处理生熟食的厨房用具应该做严格区分。特别是砧板和菜刀应该分为切生食专用和切熟食专用。如果不能严格区分的话，就应该在切熟食和沙拉前，把使用过的菜刀和砧板放到洗碗机中清洗消毒。

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    砧板上的小裂痕——细菌的广阔宇宙

    砧板上的小小裂痕在我们的眼中十分微不足道，但是对于沙门氏杆菌来说就相当于广阔的宇宙。最糟糕的是砧板上的小裂缝很难得到充分的清洁。因此，如果砧板的表面已经“伤痕累累”了，那最好赶紧去买一块新砧板吧。

  • Spüllappen

    藏污纳垢的“重镇”

    厨房里的洗碗海绵和洗餐具用的刷子是藏污纳垢的“重镇”。正确的处理方式是每次使用完之后都用开水洗净，然后彻底晾干。如果这些用品几天没有使用了，那么就应该更换新的或者高温消毒之后再使用。

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    擦碗布也要注意清洁

    德国人习惯于把餐具洗干净之后用擦碗布擦干。擦碗布的卫生清洁也不能忽视。每次使用完之后一定要晾干，而且每周至少更换一次，不要一块布一直连续使用。

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    如何保存易变质食物？

    大多数微生物在低于摄氏7度的环境下无法繁衍或者繁衍速度变慢，所以肉类、鱼类和鸡蛋等易变质的食物应该放在冰箱里最冷的区域。但是更为重要的是，冰箱也应该经常清洁，防止细菌丛生。

  • Huhn mit Ratatuille

    加热的威力

    还有一个安全有效杀死细菌的方法就是高温加热。鱼、肉、蛋都彻底加热做熟之后再食用，生食的蔬菜水果也经过认真清洗后再品尝。这时候我们才能真正说：“祝你胃口好！”


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