厦门聚会案起诉书指控遭驳斥 丁家喜妻誓言申请制裁

(德国之声中文网) 「1226大抓捕」案两名主要被告丁家喜与许志永的律师传出收到起诉书内容後，部分在起诉书中被点名的人士与组织纷纷发布公开声明，驳斥中国官方起诉书中对丁家喜与许志永所做的部分指控。

在丁家喜的妻子罗胜春於推特上分享律师口头转述的起诉书内容中，中国当局指控丁家喜组织、策划、实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度，触犯了中国刑法105条第一款规定，将以「颠覆国家政权」追究责任。

起诉书中确切的「罪证」包含称丁家喜与许志永等人成立非法组织「公民运动」，组织策划、实施一系列颠覆国家政权的犯罪活动，并与境外人士於2017年营运「中国公民运动网」，藉此传播许多许志永所写的「煽动性文章」，宣扬颠覆国家政权的思想。

然而，中国公民运动网的负责人华泽13日在该网站上发表公开声明，强调网站2014年上线时，许志永与丁家喜都在狱中，所以完全不知晓网站上线之事，也称不上是「共同营运」。

华泽在声明中写道：「创建中国公民运动网是我出於与许志永个人友谊的无偿付出，营运成本 (域名费丶服务器等) 都是由我个人支付的，它既不是机构网站，也不是组织网站，没有编辑部丶报导员，编辑一职由我一人用业馀时间担任至今。2017年许志永与丁家喜出狱後，我告知他们有这样一个网站，但他们即没有为该网站投过搞，也没有向我支付过任何资金。」

王江松：与丁许两人仅有几面之缘

此外，起诉书中也指控许志永与丁家喜在2018年建立了「公民运动」的Telegram群组，并用通讯软体Zoom与成员王江松丶张忠顺等人展开「非暴力颜色革命培训」，让成员掌握相关的革命方式，来达到颠覆国家政权的目的。

不过，被点名参与「非暴力颜色革命培训」的劳动关系学者王江松透过自己的推特帐号发布公开声明，表示对於自己在起诉书中被提到五次感到「受宠若惊」，但也做出三点反驳。他重申，新公民运动并未被任何法院或国家有权机关定性为非法组织，所以他质疑起诉书中将该运动称为非法组织的依据为何。

他也写道：「该起诉书称2017年，丁家喜丶许志永继续与『新公民运动』非法组织成员王江松丶刘家财等人勾连，这是没有事实依据的。我在证人笔录中也反覆告知了专案组，我与丁许只於2012年的同城饭聚中见过一两次，不清楚也没参加过他们发起的那些活动。之後他们入狱，直到2018年3月，我们才一起倡导平等养老事宜，我怎麽就成了『新公民运动』非法组织的成员 (貌似还是骨干成员) 呢？有何证据? 」

丁家喜妻子誓言对涉案官员进行制裁

丁家喜的妻子罗胜春告诉德国之声，这些公开声明的论点显示，中国官方起诉书的内容「没有一点合理性」，因为他们声称的非法组织不仅只是两个理念，他们也从未替「新公民运动」制定章程丶负责人与组织名单。

她说：「所有人都知道那两个所谓的「组织」是两个理念，丁家喜与许志永以这两个理念来倡导自由丶公益与爱，以及倡导大家根据宪法去做真正的公民。都是一种理念，没有任何的组织机构。他们从未以这两个概念去直接组织任何活动，所以谈何组织？」

罗胜春也质疑，官方起诉书中指控丁家喜在通讯软件Telegram上建立了「公民运动」群组，想藉此达到颠覆国家政权的目的，但事实上丁家喜创建该群组是为了方便与朋友间协调沟通。她向德国之声表示：「组织那个群组有时只是为了协调大家沟通方便。你说他们煽动颠覆国家政权，那请问政府的依据是什麽？他们哪天说了哪一句煽动颠覆的话？」

罗胜春重申，丁家喜跟许志永只不过是说每个人要拿起宪法赋予的权利去监督社会上的不公义与对抗社会上的不公义，从未有煽动颠覆的话。她批评道：「但政府就去主观臆测，他们觉得政权要被颠覆了，就觉得别人都在颠覆它。」

她也批评，当局要求辩护律师签署保密承诺，使律师无法把起诉书的原文分享给家属，这种作法是「违反律师的执业权利」。罗胜春表示：「现在官方就是要把律师变成官派律师，让他们不敢跟家属沟通，不敢向外界发布讯息。起诉书的内容，都是要公诸法庭的，有何需要遮遮掩掩？这不就是怕别人知道他们在做恶吗？」

罗胜春说，丁家喜的案件让她了解到，她想做的事不只是为了丁家喜的案子，也是为所有中国的良心犯与受到不公义对待的人发声。她表示，接下来将与非政府组织和外国政府合作，申请对涉入「1226大抓捕案」中的相关中国政府官员进行签证制裁或其他形式的惩罚。

2019年12月初，丁家喜丶许志永与数名中国维权人士在厦门举行聚会，讨论时政与中国的未来，并分享推动公民社会建设的经验。然而，在同年12月26日，当局对参与和涉及此次私人聚会的人士展开抓捕，先後有二十多名公民及律师被失踪或被传唤，被指涉嫌煽动颠覆国家政权和寻衅滋事。

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