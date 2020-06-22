“厦门聚会”参与者丁家喜被以煽颠罪逮捕

（德国之声中文网）在此前已经传出消息称维权人士许志永被正式逮捕之后，另一名律师丁家喜目前也已经以煽动颠覆国家政权罪被临沂警方逮捕。丁家喜的妻子罗胜春周四向法新社证实了这一消息。而许志永的家属则是在上周六得到通知，从2月份就被拘禁的他已经被正式逮捕。许志永和丁家喜都曾对习近平应对新冠疫情的危机处理不力提出公开批评。

"我最大的希望就是，家喜能被允许会见律师，这样就能有人去看一看，他到底情况如何"，罗胜春讲述道，她对丈夫的处境"极其担忧"，因为已经六个月没有见到他了。"实在是太可怕，太可怕了"，51岁的罗胜春说。丁家喜2014年曾因要求政府官员公开财产而遭中国当局判刑，他的律师资格证书也被吊销。

"厦门聚会"余波



去年12月，丁家喜和许志永都参加了在厦门举行的一场异议人士聚会。来自全国各地的民权人士和维权律师参加了这场私人聚会。据称，与会者在这场活动中讨论了有关"中国向民主制度过渡"等敏感话题。后来，丁家喜曾公开要求习近平辞职下台。这场聚会的多名参与者后来都陆续被捕。

中国人权捍卫者网站上关于丁家喜的信息介绍

许志永也曾在网上发表过一篇《劝退书》，批评习近平无能力处理危机，包括新冠疫情与香港的抗争运动。今年2月，许在广东被捕。据民权人士华泽透露，当局没有具体对许志永的姐姐说明，许志永被指控的是什么罪名。社交媒体上的一些消息称，丁家喜目前被关押在山东临沂县看守所。

自习近平担任中国国家主席以来，北京加强对政治异见的压制，诸多维权律师、民权活动人士和学生遭到打压和拘禁。

