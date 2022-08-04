 厦门给鱼做核酸检测 网民连呼“笑死人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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时政风云

厦门给鱼做核酸检测 网民连呼“笑死人”

近日，中国互联网上可以看到有关厦门集美区不仅对渔民进行核酸采样，对渔民捕获的鱼也进行核酸抽检的视频报道。视频中，有工作人员从鱼嘴提取采集物，并从鱼的身体提取样本。不过很多专家都表示，至今还没有证据证明鱼会感染新冠病毒。

中国从2019年年底首次发现新冠肺炎病例后，一直采取严格的清零政策。

中国从2019年年底首次发现新冠肺炎病例后，一直采取严格的清零政策。

（德国之声中文网）从大海中被捕获的鱼在中国也要接受核酸检测。在一段网上流传的视频中，厦门的防疫人员把棉签伸进鱼嘴里进行核酸检测。这一幕引发网上激烈讨论。有的网民写：“我都快笑瘫了。”还有人写：“鱼是用嘴呼吸吗？”还有人评论道：“密接的鱼怎么隔离？在海里隔离吗？被检测出阳性的鱼在隔离所隔离吗？”

厦门卫健委一名工作人员周五（8月19日）向德新社证实，的确不仅出海归来的渔民要接受核酸检测，渔获也需要接受核酸检测。这名工作人员说：“凡是进来的，都需要检测。”

厦门市集美区委员会政法委员会微信公众号平安集美7月22日发布的《致集美区涉海村（社区）居民及出海作业人员的一封信》中表示，2022年6月份以来，福建省漳州、霞浦、平潭等地先后发生渔船民在海上与境外船舶非法交易、违规接触而导致新冠肺炎疫情海上输入，造成极大的社会危害。其中第三条明确，“渔民作业期间，每天开展1次核酸检测；渔民和渔货上岸时，实行“‘人+物’同检”；人员长时间不出海，脱离工作岗位后，实行一周健康监测，其间第1、4、7天各开展一次核酸检测。”

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因出现新冠疫情已封城数周的广西省北海市，周二出人意料宣布“转入常态化防控”。网传视频显示，此前部分被封控的市民冲出小区上街抗议。

中国新冠病毒新增感染人数创下三个月以来的最高数字。海南仍在继续实施"封控"管理，数万游客被困在三亚。

公告卫生专家、纽约大学上海分校教授霍尔在6月终于离开此前封城许久的上海，前往度假胜地海南。孰料，他又在海南被封。他向路透社讲述了自己的经历。

中国一些媒体就此采访的多个专家均表示，至今还没有证据证明鱼会感染新冠病毒，而且新冠病毒是一种侵害肺部的病毒，鱼没有肺。如果作为对物体的环境进行采样，相关病毒专家建议最好遵循一定的标准，即需要对有关联、有研究意义的样本进行采集。如果渔民感染新冠是由于鱼受到污染而引起的，那么更重要的是应该查找污染源。

中国从2019年年底首次发现新冠肺炎病例后，一直采取严格的清零政策。按照最新的防疫规定，入境中国的人员都需要接受7天集中隔离管控，再加上3天居家健康监测。

在中国大城市居住的人们，大多每3天就要接受一次核酸检测。人们凭借核酸阴性的检测证明才能进入商场、市场、居民生活小区等等。曾去过风险地区的人会被隔离。核酸检测呈阳性的人员会被立刻送去医院，而感染者的邻居也都会被当作密接者隔离。

中国国家卫健委周五报告了500多个新感染病例和2000多个无症状病例。海南省的疫情相对来说最严重。数以万计的度假者被困在那里。厦门市海洋发展局的工作人员在接受《南华早报》采访时说，报告显示新冠病毒可能是由渔民带到海南的，他们可能在海上与外国渔民接触过。这名工作人员还说：“我们不是唯一一个对渔民和鱼进行核酸检测的地方。”

（德新社）

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