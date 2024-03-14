原驻南非大使陈晓东被任命为中国副外长

（德国之声中文网）据中国人社部周四（3月14日）发布的国务院任免国家工作人员名单，前驻南非大使陈晓东被任命为外交部副部长。

综合中国媒体报道，58岁的陈晓东是安徽人，毕业于北京第二外国语大学阿拉伯语专业，拥有工商管理硕士学位。他长期在外交部任职，曾任驻伊拉克和新加坡大使、驻英国公使、外交部西亚北非司司长、部长助理。之前三年多，陈晓东任中国驻南非大使，本周刚刚离任回国。

中国外交部目前有四位副部长，另外三位是马朝旭、孙卫东和邓励。其中马朝旭是负责外交日常工作的正部长级官员。2023年5月，时任副部长的谢锋赴美出任大使后，外交部副部长职位出现空缺。

中国外交部长目前由王毅兼任

在本周结束的中国本年度人大会议上，外界推测已久的外交部长人事变动并没有发生。去年6月，刚刚担任外长才几个月的秦刚突然从公众视野消失后，外交部长外长一职，由中共中央外事办主任、前任外长王毅“回锅”兼任。

此前诸多分析认为，王毅将是一个过渡性的暂时人选。

一段时间以来，海外媒体纷纷猜测，现任中共中央对外联络部长刘建超将出任外长，尤其是在刘今年初出使华盛顿、与美国国务卿布林肯会晤后。但在通常公布国务院重大人事任命的两会期间，没有发布涉及外交部高层的消息。

2024年中国两会有哪些看点 经济增长目标定多高？ 人大会议上《政府工作报告》如何确定经济增长目标是最大的关注点。路透社报导称，在去年的中共中央经济工作会议中，大多数参与者认可将2024经济成长目标设定在5%左右，与2023年一致。另外从地方两会的报道看，北京、上海、广州等一线城市，以及广东、江苏、山东、浙江等省今年的GDP成长目标均在5%-5.5%。

2024年中国两会有哪些看点 是否会推出支持经济的政策 在经济增长放缓、股市房市下滑的困境下，两会是否会出台相应政策挽回市场信心成为关注焦点。中金研究的专家简报指出，当务之急仍是扩需求、稳增长，以结构性改革推进高质量发展。因此财政政策在缓解房地产企业流动性压力、化解地方政府债务压力、支持消费等方面“发力的方式受到普遍关注”。

2024年中国两会有哪些看点 新外长人选“靴子”落地？ 自秦刚被免去外长职务后，中国的交部长外长一职，由中共中央外事办主任王毅暂时兼任。一段时间以来，海外媒体纷纷猜测，现任中共中央对外联络部长刘建超（图）将出任外长。这一人事任命可能在两会期间公布。此外，去年底获任命接替李尚福出任国防部长的董军，循例也尚待获得国务委员资格。

2024年中国两会有哪些看点 全球关注：中国国防预算 两会期间公布的新一年度中国国防预算，将受到全球关注。尽管面临经济增长放缓的压力，中国军费增长近两年来仍维持着每年7%的增幅，显示中国在2035年实现国防和军队现代化目标的决心。中国军费规模目前仅次美国，是世界第二。在目前经济下行，财政压力加大的情况下，中国国防支出是否仍能维持在高位，值得关注。

2024年中国两会有哪些看点 对台政策动向 从中国国家主席习近平在会议上的讲话、政府工作报告中的对台段落，以及总理记者会中可能涉及的问题等方面，可以观察到中国对台政策的一些动向。台湾媒体注意到，中国外长王毅1月在台湾大选后受访时提到，台独「必将受到历史和法律的严惩」，当中的「法律严惩」是什么？是为《反分裂国家法》制定《施行细则》，或是有涉台新法，在立法机构人大的会议上，或许会有答案。

2024年中国两会有哪些看点 延迟退休到65岁？ 有中国媒体报道，今年两会期间可能会公布推出延迟退休政策。《中国经营报》引述中国社科院世界社保研究中心的《中国养老金发展报告2023》指出，“延迟退休政策出台在即，65岁可能是调整后的最终结果”。专家建议采取“循序渐进、小步慢走’、男女趋向同龄的国际通行做法。鉴于中国目前青年失业率高，就业压力大，这一政策在民众中显然不受欢迎。



（综合报道）

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