原香港晨钟书局出版人姚文田刑满获释

（德国之声中文网）据位于旧金山的对话基金会本周四（3月3日）报道，在大陆获刑10年的原香港晨钟书局出版人、现年83岁的姚文田2023年2月26日终于刑满出狱。

姚文田2013年10月在深圳被捕。2014年5月，深圳中级法院以"走私普通货物罪"和"涉嫌携带违禁物品"一审判决姚有期徒刑10年、罚款25万元人民币。同年7月二审裁决维持原判。此后姚文田曾获减刑8个月。

对话基金会在一份新闻稿中表示，姚文田在东莞监狱服刑期间，该基金会多次呼吁当局同意他保外就医，均遭拒绝。但他后被转移到监狱的医疗设施中，并允许他的妻子每月探视。

出版敏感书籍

对话基金会指出，姚文田出版敏感书籍 "几乎可以肯定是他被监禁的原因"。

姚文田2006年创办了香港晨钟书局，出版了一系列中国持不同政见者、自由派知识分子、流亡学者和因政治原因被驱逐的官员的作品。被捕前，姚文田正在筹备出版流亡作家余杰涉及习近平的一本新书--《中国教父习近平》。余杰2012年1月流亡美国，2010年曾因在香港出版《中国影帝温家宝》被中国大陆警方传讯。2012年，姚文田的香港晨钟书局出版了《河蟹大帝胡锦涛》。2013年，余杰的《中国教父习近平》封笔，计划再由晨钟书局出版。但同年10月，姚文田就在深圳被捕。

作家余杰2012年流亡美国

2014年1月，姚文田的儿子、曾在1989年民运中被捕的学生领袖姚勇战发表致习近平的公开信，称大家都心知肚明"此案是政治案件"，并恳求习近平释放高龄且患病的父亲，并表示这样习将会"得到更多的香港人和中国人的尊重，也会为未来十年执政铺垫更强大的国际和国内的民意支持"。但同年5月，姚文田被重判10年有期徒刑。二审亦维持原判。

香港独立出版人遭清理

姚文田被捕并遭到重判后，其他几位独立的香港出版商也遭到逮捕，引起人们对中国践踏香港公民自由的深切担忧。2015年10月至12月期间，香港"铜锣湾书店"的股东桂民海、吕波、业务经理张志平、铜锣湾书店经营者李波以及店长林荣基陆续失踪，多月后被证实身处中国大陆并受到调查。林荣基2016年6月在香港开记者会透露了失踪背后的真相。有瑞典国籍的桂民海2020年2月被判处有期徒刑10年，罪名是为境外非法提供情报罪。香港铜锣湾书店除了出售普通文艺历史书籍之外，还以出售在中国大陆无法出版发售的政治禁书闻名，老板及员工5人失踪事件前，"铜锣湾书店"原本计划发行一本与习近平私生活有关的书。

香港2019年的行大规模反送中运动被镇压后，香港的出版业现在也几乎完全在中共的控制之下。最后一份支持民主的报纸《苹果日报》在被警方搜查，多名高层被逮捕后于2021年6月停刊。75岁的《苹果日报》创始人黎智英目前在香港监狱中服刑，并面临可能导致终身监禁的更多指控。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。