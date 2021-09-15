 原计划赴英留学 中国记者黄雪琴传失联 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

原计划赴英留学 中国记者黄雪琴传失联

长期关注中国女权运动的记者黄雪琴与异议人士王建兵传出自19日下午与外界失联。消息指出，黄雪琴原订20日经香港前往英国留学，王建兵则是要在当天去送别。

China Journalistin Sophia Huang Xueqin, #metoo-Bewegung

中国独立记者黄雪琴传出赴英留学前夕与外界失联。

(德国之声中文网) 专门关注中国人权情势的维权网21日发布文章指出，长期关注中国女权发展的记者黄雪琴与倡导职业病权的异议人士王建兵自19日下午与外界失去联系。报导指出，黄雪琴原订要在20日经香港至英国留学，而王建兵要在当天去送别，但後来两人便失去联系。

维权网引述消息指出，王建兵有可能被当局以「煽动颠覆国家政权罪」调查拘留，原因是涉及日常在他家的朋友聚会。黄雪琴则是原本已获得英国志奋领奖学金（Chevening Scholarship）支持，预计本月要去英国萨塞克斯大学（University of Sussex）就读发展学硕士。

事实上，这并非黄雪琴首次与外界失去联系。2019年10月，黄雪琴被警局通知要去领回遭没收的护照与港澳通行证，後来便与朋友失去联系。朋友後来得知黄雪琴被广州市公安局以寻衅滋事罪名拘留，关押在广州市公安局白云区的看守所。

当时，黄雪琴原本预定要去香港大学就读法律研究所，但在同年8月底被警方传召时，护照跟港澳通行证都被没收，导致她无法如原计划入学就读。她的友人当时向德国之声表示：「警察主要问她之前在香港跟台湾的情况，并警告她不要再发声。 警察当时承诺过一段时间会把没收的证件还给她。」

China Journalistin Sophia Huang Xueqin, #metoo-Bewegung

2019年10月，黄雪琴便曾因被警局通知要去领回遭没收的护照与港澳通行证，後来便与朋友失去联系。

2019年10月黄雪琴首次被捕及关押时，熟识她的人曾猜测是否与她同年6月去香港参与「反送中」示威行动後发表於网路创作平台 「Matters」的报导有关。因为当时在该平台发布黄雪琴的文章後，她在个人脸书上也分享该文章，广州当地警察也立即到她家中进行骚扰。

除了关注香港的民主运动外，黄雪琴也是中国#MeToo运动的核心人物之一。在2018年，黄雪琴在该运动於全球各地崛起时，鼓励中国女性打破沉默，从而在大学丶媒体和企业引发大规模讨论。她和女性维权友人们一起向性侵受害人提供帮助，将请愿书送交各大学。她们的目标是，建立起能打击性侵行为的机制。

黄雪琴当时被关押三个多月後，於2020年1月取保获释，并曾透过长期关注中国人权状况的脸书页面「南方傻瓜关注群」发文表示：「我是雪琴，回来了，谢谢你们。暂时不方便与大家当面道谢。心里记得。一秒钟的黑暗不会让人成为瞎子。」

DW.COM

她将#MeToo运动带入了中国，鼓励女性们打破沉默。然而，这并非是她去年10月份起坐班房的原因。

长期透过调查性报导来揭露性骚扰案的中国独立记者黄雪琴，本月稍早传出被广州警方以不明原因带走拘留。 一名熟知详情的消息人士向德国之声表示，黄雪琴说去警局拿回证件后便一去不返。 经过友人四处打探后，得知她被警方以寻衅滋事罪名关押于广州市公安局白云区看守所。

而维权网指出，王建兵则是自2005年大学毕业後，便长期关注青少年教育与成长相关的议题，并在2014年加入广州恭明社会组织发展中心，担任青少年成长项目和残障社群赋能项目主管及统筹，并发展相关的社区项目。

到了2018年，王建兵开始关注职业病工人的权益倡导与服务，并提供相关的法律服务。他也同样是中国#MeToo运动的支持者。

(综合报导) 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

--FILE--Chinese host and actor Zhu Jun leaves the Great Hall of the People after the third plenary meeting of the Fifth Session of the 12th National Committee of the CPPCC (Chinese People's Political Consultative Conference) in Beijing, China, 10 March 2017. Zhu Jun, a household-name TV personality, became one of the latest to be accused of sexual assault in the #MeToo movement sweeping China. A former intern for Zhu's show posted a lengthy account Thursday on China's social media platform Sina Weibo of how she was molested by Zhu four years ago. The post went viral but was quickly taken down from Weibo. The intern's story emerged as the #MeToo movement reached a new height in China this week after a number of well-known figures were accused of sexual assault or harassment. Many of them are NGO activists or public intellectuals who have been viewed as champions of progressive values. Foto: Ge Jinfh/Imaginechina/dpa |

朱军性骚案判决出炉 中国MeToo运动下一步？ 15.09.2021

中国女权运动在官方压制下，少有公开的抗议活动，也难有律师帮助性暴力受害者采取法律行动，但就算无法使用#MeToo的标籤，仍有人继续推动为受害者伸张正义。

1.Name: Ding Jiaxi Caption: Chinese human rights lawyer Ding Jiaxi was arrested by Chinese police in December last year and he has been detained every since. Location: China Photographer: Sophie Luo Copy Right: Sophie Luo

厦门聚会案起诉书指控遭驳斥 丁家喜妻誓言申请制裁 14.09.2021

丁家喜家属上周公布「1226大抓捕案」的起诉书内容後，不少被提及的人士发表公开声明，驳斥起诉书内的指控。丁家喜的妻子罗胜春告诉德国之声，她将努力寻求对涉案官员进行制裁。

People hold banners at a demonstration in support of factory workers of Jasic Technology, outside Yanziling police station in Pingshan district, Shenzhen, Guangdong province, China August 6, 2018. Picture taken August 6, 2018. REUTERS/Sue-Lin Wong

关注劳工议题惹祸？ 港大博士生遭控「颠覆国家政权罪」 01.09.2021

一名长期关注中国劳工议题的香港大学社会系博士生，传出8月26日被广西南宁市国安局人员带走，并被当局以「涉嫌颠覆国家政权罪」进行指定监所居住。他的父亲在微信上发讯息，请求各界关注。

广告

评论分析

Australien | Militärübung Talisman Sabre 2021

客座评论：美国“核化”澳大利亚或非明智之举

美英澳结成安全同盟，目标直指中国。但政论家邓聿文认为，华盛顿此举伤害盟友（法国），刺激北京，从长远来看是否真的有利于遏制中国，尚未可知。  