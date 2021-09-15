原计划赴英留学 中国记者黄雪琴传失联

(德国之声中文网) 专门关注中国人权情势的维权网21日发布文章指出，长期关注中国女权发展的记者黄雪琴与倡导职业病权的异议人士王建兵自19日下午与外界失去联系。报导指出，黄雪琴原订要在20日经香港至英国留学，而王建兵要在当天去送别，但後来两人便失去联系。

维权网引述消息指出，王建兵有可能被当局以「煽动颠覆国家政权罪」调查拘留，原因是涉及日常在他家的朋友聚会。黄雪琴则是原本已获得英国志奋领奖学金（Chevening Scholarship）支持，预计本月要去英国萨塞克斯大学（University of Sussex）就读发展学硕士。

事实上，这并非黄雪琴首次与外界失去联系。2019年10月，黄雪琴被警局通知要去领回遭没收的护照与港澳通行证，後来便与朋友失去联系。朋友後来得知黄雪琴被广州市公安局以寻衅滋事罪名拘留，关押在广州市公安局白云区的看守所。

当时，黄雪琴原本预定要去香港大学就读法律研究所，但在同年8月底被警方传召时，护照跟港澳通行证都被没收，导致她无法如原计划入学就读。她的友人当时向德国之声表示：「警察主要问她之前在香港跟台湾的情况，并警告她不要再发声。 警察当时承诺过一段时间会把没收的证件还给她。」

2019年10月黄雪琴首次被捕及关押时，熟识她的人曾猜测是否与她同年6月去香港参与「反送中」示威行动後发表於网路创作平台 「Matters」的报导有关。因为当时在该平台发布黄雪琴的文章後，她在个人脸书上也分享该文章，广州当地警察也立即到她家中进行骚扰。

除了关注香港的民主运动外，黄雪琴也是中国#MeToo运动的核心人物之一。在2018年，黄雪琴在该运动於全球各地崛起时，鼓励中国女性打破沉默，从而在大学丶媒体和企业引发大规模讨论。她和女性维权友人们一起向性侵受害人提供帮助，将请愿书送交各大学。她们的目标是，建立起能打击性侵行为的机制。

黄雪琴当时被关押三个多月後，於2020年1月取保获释，并曾透过长期关注中国人权状况的脸书页面「南方傻瓜关注群」发文表示：「我是雪琴，回来了，谢谢你们。暂时不方便与大家当面道谢。心里记得。一秒钟的黑暗不会让人成为瞎子。」

而维权网指出，王建兵则是自2005年大学毕业後，便长期关注青少年教育与成长相关的议题，并在2014年加入广州恭明社会组织发展中心，担任青少年成长项目和残障社群赋能项目主管及统筹，并发展相关的社区项目。

到了2018年，王建兵开始关注职业病工人的权益倡导与服务，并提供相关的法律服务。他也同样是中国#MeToo运动的支持者。

(综合报导)

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