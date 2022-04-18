“原来以为这样的事发生在乡下，不会在西化的上海”

（德国之声中文网）《时代在线》发表了一名在上海生活工作的德国经理对封城的感受。"我已在家里被困了5周，每两天可以到院子里做测试，最多5分钟。现在有了新规定，可以在小区内活动。我已被关了5周。什么时候结束封城，不清楚。"

诺伊曼（化名）是一名机械公司的经理，单身，他的3间房公寓位于一个有2500位居民高档小区。他很担心被测出阳性，因为这样，他的宠物犬将同他分离，且可能被打死。他说，原来只听说过这样的事情发生在乡下，不会在西化的上海。但网上的视频讲述的恰恰是上海宠物在封城之后的命运。

"食品的确成了问题。政府供应很差，一周一杯大米，一盒土豆：里面只有一个土豆。小区开始团购，直接向生产者购买比如新鲜蔬菜。"

"我们在群里交换食品：有咖啡吗？有巧克力吗？我刚刚用可乐换了酵母粉，计划做蛋糕。现在可口可乐成了抢手的货币。在院里测试时交换物品，但邻里之间不能相互拜访。"

"当然有黑市，活跃在微信上，群里会传播黑市信息。几天前，我用100欧买到一箱啤酒。还花了30欧买了矿泉水，管道水有重金属成分。都是先付款，如果顺利，快递把货送到门前，事先都无法知道能否成功，有很多骗子。"

"能在上海生活，对我而言，曾是非常欣慰。我结实了来自世界各地的人，去高级餐厅，约喝咖啡，外国朋友圈里的人都是工作狂，我认识的人当中，没有要再回来的，只是在这里有家室的，还在犹豫。"

"我一直对自己说，疫情是一个挑战，我们会战胜的。但最近一段时间来，我开始思考我的自由问题，这在过去我从未做过。当然，德国人会为区区小事走上街头，人们有这样做的自由，连不愿打疫苗也要示威，我觉得非常可笑。在封城的日子里，我亲身体会到，不自由，是一种怎样的滋味。我的个人自由增添了价值。"

新规定可以到小区院子里活动了

派员工去中国难度越来越大

RTL报道了一个封城中的德国四口之家，母亲说，最糟糕的，是把阳性孩子带走。

"如果我们的孩子被测出阳性，这意味着，他们被带走。带到哪里去，去儿童医院，或者方舱医院，不由我们做主。这让我们感到惊慌。"

在上海经营一家米其林三星餐厅的施泰勒在4月7日告诉德国之声，当时餐厅停业已经快一个月了，"但是餐厅的成本我们还要继续支付，我们还是继续向员工发放工资，支付房租。""在一定的时间内，这种损失是可以承受的。但是，现在就要看这种情况还要持续多久？这么说吧，如果还需要一个月、六周或者八周，我们都是可以坚持的。但之后我们就会开始考虑是否要减少员工的数量，减少工资开支，为的是生存下去。"

《法兰克福汇报》曾援引汽车部件供货商ZF公司报道，新冠疫情爆发后，派往中国分公司的外国员工越来越难找到。据称，公司总部不断审核当地员工的生活条件，根据所在国的情况调整补贴，但找到合适的人选难度仍然很大。

代表企业利益的欧盟驻华商会4月8日曾向中国副总理胡春华发去信函，用调查出的数据明确指出，中国的防疫政策对生产和供应链产生了巨大压力，清零目标导致社会成本迅速增加，"这一现状将对中国的国际形象造成负面影响，也将动摇外商投资对中国的市场信心。"

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（综合报道）

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