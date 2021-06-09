原材料紧缺使德国经济损失数百亿

（德国之声中文网）订单满满，但材料短缺。基尔世界经济研究所（IfW）估计，今年，因订单无法完成，德国经济损失将达250亿欧元。该经济研究机构称，造成这一情况的原因是材料供应短缺，例如，海运出现瓶颈。

该所国际经济分析主任格恩（Klaus-Jürgen Gern）指出，"预估显示，若原材料和中间产品充足，德国工业产出至少可比目前高出5%。" 他预期，情况要到第三季度后才会有所改善。

几个月来，制造业，但也有大量手工业企业一直抱怨订购不到急需的原材料和初级产品或被延迟交付。其原因复杂：一方面，美国和中国这样的重量级国家景气升温，使很多商品变得稀缺和昂贵；另一方面，新冠大流行扰乱了集装箱运输的全球供应链，船舶无法按时抵达成为常态。

追赶效应

不过，基尔世界经济研究所相信，"一旦供应瓶颈问题缓解，工业生产将因两大因素获益，并有可能在一段时间内明显快于新订单的增长"。一方面，一旦制造业将产出回升至正常水平，便会发生追赶效应，"根据目前的订单水平，工业生产将增加约10％"；另一方面，但凡积压的订单得以完成，便会产生追赶效应，"生产将暂时高于其长期正常水平"。

该研究机构指出，受新冠大流行影响，2020年8月份，工业产出就低于预期值约10%，但至年底，已约有一半积压订单得以完成。但因出现供应瓶颈，今年年初以来，这一差距重又加大。该经济研究所提供的数据显示，2021年4月，工业产出几乎比根据订单所能预期的水平低11%。

（德新社）

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