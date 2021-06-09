 原材料紧缺使德国经济损失数百亿 | 经济纵横 | DW | 29.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

原材料紧缺使德国经济损失数百亿

无论是木材、塑料还是半导体——原材料和初级产品的短缺、全球供应链出现瓶颈，今年就可能使德国经济至少损失250亿欧元。 

Hamburg, Hafen | HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen

德国汉堡集装箱码头

（德国之声中文网）订单满满，但材料短缺。基尔世界经济研究所（IfW）估计，今年，因订单无法完成，德国经济损失将达250亿欧元。该经济研究机构称，造成这一情况的原因是材料供应短缺，例如，海运出现瓶颈。

该所国际经济分析主任格恩（Klaus-Jürgen Gern）指出，"预估显示，若原材料和中间产品充足，德国工业产出至少可比目前高出5%。"　他预期，情况要到第三季度后才会有所改善  

几个月来，制造业，但也有大量手工业企业一直抱怨订购不到急需的原材料和初级产品或被延迟交付。其原因复杂：一方面，美国和中国这样的重量级国家景气升温，使很多商品变得稀缺和昂贵；另一方面，新冠大流行扰乱了集装箱运输的全球供应链，船舶无法按时抵达成为常态。 

观看视频 00:52

一艘貨船如何危及全球航運？

追赶效应   

不过，基尔世界经济研究所相信，"一旦供应瓶颈问题缓解，工业生产将因两大因素获益，并有可能在一段时间内明显快于新订单的增长"。一方面，一旦制造业将产出回升至正常水平，便会发生追赶效应，"根据目前的订单水平，工业生产将增加约10％"；另一方面，但凡积压的订单得以完成，便会产生追赶效应，"生产将暂时高于其长期正常水平"。  

该研究机构指出，受新冠大流行影响，2020年8月份，工业产出就低于预期值约10%，但至年底，已约有一半积压订单得以完成。但因出现供应瓶颈，今年年初以来，这一差距重又加大。该经济研究所提供的数据显示，2021年4月，工业产出几乎比根据订单所能预期的水平低11%。 

  

德新社  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

DW.COM

深圳盐田港货船拥堵 专家忧殃及全球贸易

今年3月，巨型货轮“长赐号”搁浅导致苏伊士运河拥堵的画面传遍了全世界。而如今，人们又开始因为另一个重要港口的堵塞而担忧——这次是在深圳盐田港，而专家预测，其后果可能比“长赐号”事件还严重。  

建筑需求大增　中国成德国木材最大市场

建筑业的繁荣刺激了对木材的需求，即使遭遇新冠大流行，中国相关需求仍大幅增加。去年，中国成为德国木材出口的最大市场。   

巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。  

相关内容

Symbolbild USA China Beziehungen

美参院通过抗中法案 北京批“抹黑中国发展道路” 09.06.2021

美国参议院8日通过一项提升该国与中国技术竞争能力的法案，中国人大狠批该法案旨在遏制中国发展。同日白宫也宣布建立行动小组来对抗不公平贸易行为，外界认为此举是将矛头指向中国。

Symbolbild I Redewendung Eisen im Feuer

中国需求增加 加剧原材料供不应求 06.06.2021

中美两国最快走出新冠危机导致的经济萧条。全球范围原材料也因此供不应求，价格陡升。在德国，供应瓶颈和价格爆炸尤其重创一经济行业，客户甚为不满。

China Stahlproduktion

原料价格上涨困扰中国企业 PMI小幅回落 31.05.2021

由于原料价格不断上涨，今年五月的中国经济发展数据出人意外地出现下滑。这已经是采购经理指数连续第二个月出现下滑。

广告
Italien Herstellung Antikörper-Cocktail gegen Covid-19

欧盟宣布5款药物入选治疗新冠 

欧盟委员会宣布，可能有5种药物不久可用于治疗Covid 19新冠患者。总部设在布鲁塞尔的该机构周二（6月29日）通报说，候选药物已顺利进入研制阶段，最早可于10月获批。    

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  