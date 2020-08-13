原材料短缺 德国汽车产业惊恐

（德国之声中文网）面对乌克兰战争，德国汽车产业正承受越来越大压力。伴随着新冠大流行瘟疫和半导体危机、石油、天然气和煤炭的价格暴涨，现在，供应瓶颈和其它重要原材料成本猛增的威胁又接踵而至。

欧洲最大汽车制造商--大众汽车发言人在接受德国之声采访时不愿就此话题表态，而只通过一电子邮件寥寥数言道："我们目前收到大量询问。此话题已有一段时间了。情况不稳定。我们将在最后表决中得到答案。" 这至少表明，局面很严重。

汽车管理中心（ Center of Automotive Management ）专家·布拉泽尔（ Stefan Bratzel ）对德国之声表示："不能低估汽车制造商及其供应商即将面对的重要原材料供应短缺局面。它终将导致价格上涨、客户得不到新车的时间更长、电动汽车涨势延缓。"

用于半导体生产的氖气来自乌克兰

德国汽车工业协会（VDA）告诉德国之声，乌克兰便是贵重气体氖气的最重要供应者之一。由于战争，欧洲半导体生产就可能受到影响。更糟的是，一段时间以来，全球范围、以及几乎所有行业，芯片早就供不应求。半导体生产中使用需要氖气的高性能激光器。该协会发言人指出，"未来，原材料将更加吃紧"。迄今为止，钯和镍等均进口自俄罗斯。

用于废气排放控制和电池的钯、镍来自俄罗斯

汽油发动机中的催化器需要钯。德国原材料局 (DERA) 的施密特（ Michael Schmidt ）在接受德国之声采访时指出："俄罗斯拥有 38% 的世界市场份额，是仅次于南非(39%)的第二大供应国 。"

据这名专家介绍，自2015年以来，钯价大幅上涨， 2021年6月曾一度达到每盎司（31.1克）2900美元高位，此后回落至1800美元左右，但乌克兰战争爆发后重新上涨，本周早些时候，约为 2270 美元。

施密特表示，很难想象其它生产国可弥补俄罗斯钯可能出现的供应匮缺： "钯市场多年来一直处于赤字状态。这一局面不会改变。"

俄罗斯是仅次于南非的钯生产国

与柴油车所需的铂相比，汽油动力车排放控制系统对钯的需求未下降，相反，柴油机还将被汽油车和混合动力车所取代。施密特指出，对俄罗斯的制裁导致的供应短缺暂时能通过库存弥补， "但是，从长远看，它难以为继。南非的产量不能在短期内随意增加。"

镍价暴涨

金属镍的价格走势更极端。随着俄罗斯入侵乌克兰，镍价从每吨 2万至 2.5万美元一度飙升至 10万美元以上，尽管此后有所回落，但大宗商品分析师预计，至年中，镍价将位于 3.4万美元区间。

德国联邦地球科学与自然资源研究所 (BGR)一名专家对德国之声表示， "俄罗斯联邦是全球第三大镍矿生产国。俄罗斯可能的供应缺失将全面影响镍金属精炼产品。临时供应缺失通常难以弥补。"

德国汽车联合会发言人指出，镍对合金、对锂离子电池的生产均相当重要，而合金和锂离子电池则 "对全面转向电动汽车至关重要，因此，我们预期，对镍的需求原则上会增加。"

汽车更贵，二氧化碳排放更多

伦敦咨询公司"全球数据"（ GlobalData ） 警告说，俄罗斯的镍制裁将推高电动汽车价格，减缓西方经济体在减少碳排放方面的进展。

这一论点颇有道理：电动汽车发展得越慢，我们依赖俄罗斯石油和天然气的时间就越长。 全球数据咨询公司分析师克拉克（ Daniel Clarke ）指出，"工业化国家寻求加速脱碳进程，现在本是采用电动汽车的关键时刻。"

中国坐收渔翁之利

而中国电动汽车及电池制造商则可从俄罗斯的制裁中受益，取代西方客户，向俄罗斯购买原材料--当然，以更低的价格。 克拉克表示，"在电池金属供应链中，中国已居强势地位，如能因制裁而廉价购得俄罗斯镍，其全球竞争地位则将进一步强固。"

该公司另一名分析师里德（ Lil Read ）补充说，留给西方制造商的唯一选择是扩大与印度尼西亚或菲律宾等其它镍生产国的商务往来。不过，它会引发更多问题：两个生产国与西方制造商之间的地理距离大，运输过程中废气排放量增加，若从那里更密集获取原材料，环境问题亦将增大。

此外，由于中资企业在这些国家的主要镍矿中扮演关键角色，对中国的依赖程度也会增加。

迫切需要新技术、新伙伴

在这一背景下，里德认为，在远景上，新电池技术有可能站住脚跟。他指出， "过去几十年中，电池创新步伐令人惊叹。但新技术从来不能一蹴而就。如果战争继续，我们预计，不含镍和钴的磷酸锂离子 (LFP) 电池将在中期内得到普及和接受。"

德国汽车协会认为，乌克兰战争尤其清楚表明，德国和欧盟必须减少对第三方的依赖性。该协会要求德国和欧盟发展、扩大自己的原材料产业，并经由原材料协议确保从境外公平获取原材料，促进循环经济的发展和扩大。该协会发言人表示，此外，德国还需要有能源和原材料合作伙伴关系，"目前，在全球范围的市场分配中，德国没有发言权。"

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