原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？

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南亚国家斯里兰卡在遭遇最严重的经济危机后，陷入政治动荡。民众对政府的不满情绪爆增，大量抗议者放火焚烧火总理住宅，冲进总统府。如今，原来的总理当选新总统并宣誓就职。
7月20日，斯里兰卡议会宣布在议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe)获得过半票数，当选斯里兰卡总统。7月21日，维克拉马辛哈宣誓就职。维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任国会议员长达45年。
先前，南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，7月15日，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳宣布总统拉贾帕克萨正式辞职，由总理维克拉马辛哈出任临时总统。
拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员当时透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。
这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。
抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。
在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。
不久前，维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。
国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。
斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。
对于维克拉马辛哈当选总统，斯里兰卡反对派存有异议，认为他也需要为当前的经济危机负责。维克拉马辛哈当选后在议会发表讲话，呼吁停止分裂 ，“与我一起共同让国家摆脱危机”。
中国在亚太地区的势力扩张以及对内的高压政策，都为西方同中国关系的进一步恶化埋下了伏笔。而一旦中西方交恶，经济界将很难全身而退，对此，德国企业也应有所准备。
在國家破產、總統府遭示威者佔領後，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩週三搭乘軍機逃離了該國，抵达马尔代夫后行踪不明。這也宣告統治斯國已久的拉賈帕克薩家族，似已兵敗如山倒。接下來，斯里蘭卡將如何度過權力真空期？目前该国宣布进入紧急状态。总理维克拉马辛格已成为代理总统。
《商报》发表了其驻华记者结束三年在中国的工作后的观察和总结，描述了在她眼中，中国在过去几年发生了怎样的巨变。《法兰克福汇报》一篇评论则关注了北京在面对斯里兰卡严重经济危机时没有出手相助。
深陷经济危机、政府危机的斯里兰卡当局正在与中方进行谈判，以获得多达40亿美元的援助，并相信中国政府 "在某个时候"会同意。彭博社周五援引斯里兰卡驻华大使的表态发布的相关报道。
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