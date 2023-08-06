原子弹爆炸78周年 广岛市长：核威慑是愚蠢的

（德国之声中文网）据日本媒体NHK报道，8月6日的和平纪念仪式从上午8时起在广岛市的和平公园内举行，约有5万人出席了这一仪式。出席者中包括原子弹轰炸受害者及遗属的代表、广岛市长松井一实、日本首相岸田文雄等。共有111个国家派代表出席，该数字刷新了历史纪录。

当地时间上午8时15分，即当年原子弹落下的时刻，全体参加者默哀。

广岛市市长松井一实宣读了《和平宣言》，表示“全世界的领导人有必要正视核武遏制论已经破产，必须尽快采取具体措施，将我们从严酷的现实引导到理想的状态”。松井一实也要求各国当政者立即停止核武恐吓。

另外，松井还要求日本政府尽快加入《禁止核武器条约》，首先争取以观察员身分，参加今年11月举行的缔约国会议。

日本首相岸田文雄也在仪式上表示：“日本将一方面坚持无核三原则，一方面作为唯一在战争中受到过原子弹轰炸的国家，为实现‘无核武世界’而不懈努力。”

今年的七国集团（G7）峰会也在广岛举行，而广岛恰好是日本首相岸田文雄的家乡。

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联合国秘书长：“核战争的战鼓正再次擂响”

这次广岛原子弹爆炸周年日纪念活动是在俄罗斯入侵乌克兰、核武威胁再次上升的背景下举行的。

根据联合国官网信息，周日在广岛和平公园举行的纪念仪式上，联合国裁军事务高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）代表联合国秘书长古特雷斯宣读了声明。古特雷斯在声明中敦促国际社会从78年前的“核灾难”中吸取教训。

古特雷斯警告称：“核战争的战鼓正再次擂响，不信任和分裂正在加剧，曾经笼罩冷战的核阴影再次出现。一些国家再次肆无忌惮地挥舞起核军刀，威胁要使用这些毁灭工具。”

他表示，面对这些威胁，全球社会必须团结一致。他强调，“任何使用核武器的行为都是不可接受的，我们不会坐视有核国家竞相制造更危险的武器”。

目前，由联合国主导的核裁军谈判正在日内瓦、纽约和维也纳进行。

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战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



1945年8月6日，美国在广岛投下被称为“小男孩”的原子弹。据估计，到1945年底，多达14万人因此丧生。三天后，美国在长崎投下了第二颗原子弹。

核爆几天后的1945年8月15日，日本正式宣布投降，并于9月2日举行了投降仪式。第二次世界大战在亚洲结束。

不过，对于当年美国使用原子弹是否是以更低的伤亡代价、更快结束了战争，抑或是不必要的武力炫耀，时至今日一直是历史学家以及各界人士激烈争论的话题。

（NHK新闻，联合国新闻等）

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这些有关广岛核爆的画面 全是错的！



