原子弹爆炸78周年 广岛市长：核威慑是愚蠢的

今年8月6日是广岛原子弹爆炸78周年。广岛市长松井一实、日本首相岸田文雄、原子弹轰炸受害者等约5万人出席了纪念日仪式。松井一实直言核威慑是“愚蠢的”。岸田表示日本将坚持无核三原则。联合国秘书长古特雷斯则警告，曾笼罩冷战的核阴影再次出现。
（德国之声中文网）据日本媒体NHK报道，8月6日的和平纪念仪式从上午8时起在广岛市的和平公园内举行，约有5万人出席了这一仪式。出席者中包括原子弹轰炸受害者及遗属的代表、广岛市长松井一实、日本首相岸田文雄等。共有111个国家派代表出席，该数字刷新了历史纪录。
当地时间上午8时15分，即当年原子弹落下的时刻，全体参加者默哀。
广岛市市长松井一实宣读了《和平宣言》，表示“全世界的领导人有必要正视核武遏制论已经破产，必须尽快采取具体措施，将我们从严酷的现实引导到理想的状态”。松井一实也要求各国当政者立即停止核武恐吓。
另外，松井还要求日本政府尽快加入《禁止核武器条约》，首先争取以观察员身分，参加今年11月举行的缔约国会议。
日本首相岸田文雄也在仪式上表示：“日本将一方面坚持无核三原则，一方面作为唯一在战争中受到过原子弹轰炸的国家，为实现‘无核武世界’而不懈努力。”
今年的七国集团（G7）峰会也在广岛举行，而广岛恰好是日本首相岸田文雄的家乡。
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这次广岛原子弹爆炸周年日纪念活动是在俄罗斯入侵乌克兰、核武威胁再次上升的背景下举行的。
根据联合国官网信息，周日在广岛和平公园举行的纪念仪式上，联合国裁军事务高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）代表联合国秘书长古特雷斯宣读了声明。古特雷斯在声明中敦促国际社会从78年前的“核灾难”中吸取教训。
古特雷斯警告称：“核战争的战鼓正再次擂响，不信任和分裂正在加剧，曾经笼罩冷战的核阴影再次出现。一些国家再次肆无忌惮地挥舞起核军刀，威胁要使用这些毁灭工具。”
他表示，面对这些威胁，全球社会必须团结一致。他强调，“任何使用核武器的行为都是不可接受的，我们不会坐视有核国家竞相制造更危险的武器”。
目前，由联合国主导的核裁军谈判正在日内瓦、纽约和维也纳进行。
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1945年8月6日，美国在广岛投下被称为“小男孩”的原子弹。据估计，到1945年底，多达14万人因此丧生。三天后，美国在长崎投下了第二颗原子弹。
核爆几天后的1945年8月15日，日本正式宣布投降，并于9月2日举行了投降仪式。第二次世界大战在亚洲结束。
不过，对于当年美国使用原子弹是否是以更低的伤亡代价、更快结束了战争，抑或是不必要的武力炫耀，时至今日一直是历史学家以及各界人士激烈争论的话题。
（NHK新闻，联合国新闻等）
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