 原北京副市长成新年″首虎″ 曾协助郭文贵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

原北京副市长成新年"首虎" 曾协助郭文贵

中纪委周日晚发布消息，中国科协党组成员、书记处书记、原北京副市长陈刚落马，成为“2019年第一虎”。据财新网报道，陈刚“曾协助郭文贵协调贷款处理违建”。

China Chen Gang, ehemaliger Vize-Bürgermeister von Peking (Imago/Xinhua/Y. Pingfan)

原北京副市长陈刚

（德国之声中文网）中纪委在周日（1月6日）晚间发布了陈刚落马的消息，其中称陈刚"涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查"。各大官媒均转载了该消息，《人民日报》的微信公众号也发送了相关推送。

据中国媒体报道，现年52岁的陈刚此前多年在北京规划城建系统任职，毕业于清华大学的他曾主持2008年奥运工程等重大项目的建设，40岁时升任北京市副市长，46岁当选中共十八届中央候补委员，曾被认为"前途无量"。

China Chen Gang, ehemaliger Vize-Bürgermeister von Peking (Imago/Xinhua/W. Lili)

陈刚曾被视为“前途无量”

2017年2月传出消息，陈刚不再担任北京市委常委、委员职务，调任国务院南水北调工程建设委员会。2018年9月陈刚调任中国科协任书记处书记。

"财新网"在相关报道中表示，陈刚"曾助郭文贵协调贷款处理违建"。不久前，国安部原副部长马建被判处无期徒刑，其中一个罪名也是与郭文贵"共谋"。

上台以来，习近平展开轰轰烈烈的反腐运动。根据中纪委2018年底数据，十九大至今，受到立案审查调查的中管干部（中组部备案的干部，其任免权在中共中央）达70余人。在不及前召开的中共中央政治局会议上，这位中国党和国家领导人提出，反腐败斗争已经"取得压倒性胜利"。

 

DW.COM

国安部原副部长获刑无期 被指助郭文贵"一臂之力"

2018年走到年末，一名中共高官的仕途也被宣告终结：中国国家安全部原副部长马建因受贿、内幕交易、强迫交易被判处无期徒刑。法院刊登的公告还指出，马建与中国富商郭文贵"共谋"。 (27.12.2018)  

郭文贵发布会爆料"国安文件"

在美中国富商郭文贵10月5日在华盛顿国家记者俱乐部举行新闻发布会。他原定10月4日在智库哈德森研究所举行对话活动，但活动临时被取消。 (06.10.2017)  

郭文贵不再“挺习” 纽约爆料班农助阵

中国富商郭文贵11月20日在纽约举行了主题为“王健之死以及海航集团背后真相”的信息发布会。美国白宫前首席战略顾问班农前往为其助阵。郭文贵也一改“坚决拥护习主席”的态度。 (22.11.2018)  

相关内容

Symolbild Taiwan Zurückweisung des chinesischen Sicherheitsgesetzes

国安部原副部长获刑无期 被指助郭文贵"一臂之力" 27.12.2018

2018年走到年末，一名中共高官的仕途也被宣告终结：中国国家安全部原副部长马建因受贿、内幕交易、强迫交易被判处无期徒刑。法院刊登的公告还指出，马建与中国富商郭文贵"共谋"。

Billionär Guo Wengui

郭文贵给十九大投下怎样的阴影？ 19.10.2017

毫无疑问，远在纽约的郭文贵给经过周密导演的中共十九大构成了干扰。尽管迄今无法得到证实，他抛出的指控仍发挥了巨大效应。

China Peking Meng Hongwei, Chinese Vice Public Security Minister (Ausschnitt)

孟宏伟是谁？他去哪里了？ 08.10.2018

国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟突遭中国当局调查一案，目前扑朔迷离。他是怎样成为国际刑警组织的掌门人？此案究竟和周永康案有无关联？和其他腐败案件相比，此案又有哪些特殊之处？

广告

媒体看中国

China Raumfahrt Start der CNSA-Raumsonde Chang'e 1 im Jahr 2007 (Imago/Xinhua)

德语媒体：“嫦娥”探月与“中国梦”

中国空间探测器“嫦娥4号”实现在月球背面成功登陆，成为上周国际媒体关注的新闻。德语报章的周日版继续讨论这一航天使命对于习近平的“中国梦”、以及对世界所具有的意义。 