原北京副市长成新年"首虎" 曾协助郭文贵

（德国之声中文网）中纪委在周日（1月6日）晚间发布了陈刚落马的消息，其中称陈刚"涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查"。各大官媒均转载了该消息，《人民日报》的微信公众号也发送了相关推送。

据中国媒体报道，现年52岁的陈刚此前多年在北京规划城建系统任职，毕业于清华大学的他曾主持2008年奥运工程等重大项目的建设，40岁时升任北京市副市长，46岁当选中共十八届中央候补委员，曾被认为"前途无量"。

2017年2月传出消息，陈刚不再担任北京市委常委、委员职务，调任国务院南水北调工程建设委员会。2018年9月陈刚调任中国科协任书记处书记。

"财新网"在相关报道中表示，陈刚"曾助郭文贵协调贷款处理违建"。不久前，国安部原副部长马建被判处无期徒刑，其中一个罪名也是与郭文贵"共谋"。

上台以来，习近平展开轰轰烈烈的反腐运动。根据中纪委2018年底数据，十九大至今，受到立案审查调查的中管干部（中组部备案的干部，其任免权在中共中央）达70余人。在不及前召开的中共中央政治局会议上，这位中国党和国家领导人提出，反腐败斗争已经"取得压倒性胜利"。