原中储粮副总经理徐宝义涉嫌受贿已被逮捕

（德国之声中文网）中国储备粮管理集团有限公司副总经理徐宝义涉嫌受贿等罪名，现已移交检察机关审查起诉。周四（7月21日）中国最高人民检察院在其微信公众号发布了这则短消息，并同时宣布，山西省人民检察院对徐宝义决定逮捕。该案正在进一步办理中。

一个月前，徐宝义已被双开。6月23日，中央纪律国家监察委员会网站公布消息时写道，"徐宝义严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、国有公司人员失职等犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。"徐宝义被监察委立案调查。当时监察委就已宣布，"经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予徐宝义开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。"

中纪委去年在粮食领域开始整顿

据中国搜狐新闻报道，2021年8月，中纪委国家监委在全国范围内开展粮食领域腐败问题专项整治工作，掀起粮食系统反腐风暴，随后一大批"硕鼠""蚁贪"被查，引发社会高度关注。今年6月份，国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋等负责粮食的高官纷纷落马。今年1月23日，监察委网站发布了调查徐宝义的消息。

粮食系统专项整治开始后，中国至少有十多名粮食领域的领导干部被调查，涉及浙江、福建、安徽、辽宁、河北、黑龙江、山西、江苏、青海等省份。

徐宝义于2014年8月上任中国储备粮管理总公司副总经理，企业名称变更后任中国储备粮管理集团有限公司副总经理。中储粮集团是涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业。集团公司成立于2000年5月18日，总部位于北京。

(综合报道)

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