 压力山大 德国防长或下周请辞？ | 德国新闻 | DW | 14.01.2023

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德国新闻

压力山大 德国防长或下周请辞？

是政治压力太大吗？在新年影片惹争议后，德国媒体报道，德国防长兰布雷希特打算主动请辞。

兰布雷希特年初发布的影片引起风波，这可能是她选择离开的一个主要原因

兰布雷希特年初发布的影片引起风波，这可能是她选择离开的一个主要原因

（德国之声中文网）德国《图片报》报道，德国防长兰布雷希特（Christine Lambrecht，社民党）决心辞去职务。该媒体援引多名知情人士表示，是她自己主动请辞。

辞职的确切日期还没有确定。《南德意志报》援引兰布雷希特团队人员透露，这位社民党人士将在下周递交辞呈，她已经与总理肖尔茨（SPD）进行了会谈。

不过国防部的一位发言人回应表示消息是“谣言，我们不作评论。“

《图片报》报道，辞职的原因是兰布雷希特认为国防部需要一个新的开始。据报道，继任者的问题正在讨论中， 德国联邦议会国防专员伊娃·霍格尔（Eva Högl）被认为有很大的机会。《南德意志报》还，报道，国防部国务秘书（ Siemtje Möller）也颇有胜算。

兰布雷希特年初发布的一个影片引起风波，这可能是她选择离开的一个主要原因。画面中，她站在柏林一个十字路口谈论乌克兰战争，背后却是热闹的跨年烟火。这支影片遭到严厉抨击，批评者质疑她是否是这个职位的合适人员，也有反对者要求她下台。

谈战争但背后烟花璀璨：德防长新年视频惹众怒

 

(德新社，路透社，法新社)    

 

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