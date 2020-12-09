 压力山大，欧洲药管局疫苗审批提速 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2020

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时政风云

压力山大，欧洲药管局疫苗审批提速

欧洲药品管理局最近一直面临巨大压力。现在，该机构决定提前对BioNTech-辉瑞的新冠疫苗的上市审核评估做出决定。

Niederlande l European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam

资料图片：位于阿姆斯特丹的欧洲药品管理局总部

DW.COM

德国何时能开始接种新冠疫苗目前尚不清楚。根据目前的状况，欧洲层面的审批要到12月底才能完成，德国现在就已经心急如焚。

美国从12月13日开始将首批新冠疫苗低温运送到美国各州，预计在16日前分发到全美636个派发中心。消息人士表示，除了医疗人员与养老院居民外，白宫高官预计也会获得疫苗接种。

新加坡宣布已批准美国辉瑞公司和德国合作伙伴BionTech联合生产的新冠疫苗。首批疫苗预计将在本月底运达。总理李显龙表示，所有在新加坡长期居留的人都将能免费接种。

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA）在阿姆斯特丹宣布，将于12月21日提交关于BioNTech和辉瑞公司新冠疫苗的评估报告，比原计划提前了8天的时间。普遍认为，之后，欧盟委员会的认可已是确定无疑。因此该疫苗可能在圣诞节前就能够获准在欧盟上市。

同时欧洲药品管理局还强调，不会在安全标准上做出任何妥协。“批准疫苗上市之前，必须确保新冠疫苗符合欧盟为所有疫苗和药品规定的高标准。”

德国希望年底前开始接种

德国联邦卫生部长延斯·施潘（Jens Spahn）期望早日开始接种新冠疫苗。他说，他对该疫苗在圣诞节前获得批准感到乐观。这位卫生部长在柏林表示，这对欧盟来说是个“好消息”。目标是在年底前在德国开始接种疫苗。

Deutschland Düsseldorf | Impfzentrum

杜塞尔多夫的疫苗接种中心

虽然该疫苗已经在英国、美国和加拿大紧急批准上市，但欧盟仍在等待欧洲药品管理局的绿灯。在所谓的滚动审查过程中，欧洲药品管理局已经对厂家的临床和科学数据进行了数周的审查。欧洲药品管理局局长埃默·库克（Emer Cooke）说：“我们正在为第一种新冠疫苗的审批昼夜不停地工作”。欧洲药品管理局先曾表示，审批过程要到12月29日才能完成。

目前新冠感染率达到疫情爆发以来前所未有的高峰，鉴于当下新冠病毒感染率的飙升，罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·维勒(Lothar Wieler)对德国疫情的进一步发展表示担忧。维勒在柏林说：“自疫情发生以来情况还从未如此严重过。感染和死亡人数太高了。”罗伯特·科赫研究所的这位负责人接着说：“我们必须做好圣诞节期间情况会更糟糕的思想准备。” 他因此呼吁民众遵守限制接触的规定，即便政策允许，也尽量不要有额外的社交接触。

观看视频 01:49

美國首批疫苗開始運送 多少人願意接種？

 

李京慧/叶宣 (德新社、路透社、法新社等)

 

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