压力山大？当心大脑损伤！

（德国之声中文网）间或紧张，本属正常。然而，持续不断的应激状态可能会严重影响肉体和精神，使我们疲惫、敏感、失眠、没有食欲和性欲。此外，压力还会增加罹患各种疾病的风险，比如，心血管病、胃肠道病和糖尿病。

然而，压力如何影响人的大脑？美国哈佛大学医学院一个专家小组专门研究了这一课题，并撰写出一份报告。专家们对2000多名中年人做了长达8年多的调查。研究初始阶段，所有参试者均须接受一项心理、记忆、思维能力测试。专家们还分析了被调查者血液中的皮质醇指数。

皮质醇亦被称为应激（压力）荷尔蒙：一旦处于压力状态，血液的皮质醇指数便增高。研究结果显示，皮质醇指数较高者记忆力低于皮质醇指数较低的人。

专家们还发现了记忆力衰退的早期迹象。该研究报告的主要撰稿人Justin B. Echouffo-Tcheugui博士指出："我们的研究显示了症候出现前中年人的记忆力衰退和大脑萎缩现象，因此，找到减压途径非常重要，例如，充足睡眠、有规律锻炼、放松技巧融入日常生活；或者，就皮质醇指数问题去看大夫，必要情况下服用相关药物。"