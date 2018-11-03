压力山大？当心大脑损伤！

（德国之声中文网）间或紧张，本属正常。然而，持续不断的应激状态可能会严重影响肉体和精神，使我们疲惫、敏感、失眠、没有食欲和性欲。此外，压力还会增加罹患各种疾病的风险，比如，心血管病、胃肠道病和糖尿病。
然而，压力如何影响人的大脑？美国哈佛大学医学院一个专家小组专门研究了这一课题，并撰写出一份报告。专家们对2000多名中年人做了长达8年多的调查。研究初始阶段，所有参试者均须接受一项心理、记忆、思维能力测试。专家们还分析了被调查者血液中的皮质醇指数。
皮质醇亦被称为应激（压力）荷尔蒙：一旦处于压力状态，血液的皮质醇指数便增高。研究结果显示，皮质醇指数较高者记忆力低于皮质醇指数较低的人。
专家们还发现了记忆力衰退的早期迹象。该研究报告的主要撰稿人Justin B. Echouffo-Tcheugui博士指出："我们的研究显示了症候出现前中年人的记忆力衰退和大脑萎缩现象，因此，找到减压途径非常重要，例如，充足睡眠、有规律锻炼、放松技巧融入日常生活；或者，就皮质醇指数问题去看大夫，必要情况下服用相关药物。"
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科学家告诉你度假无益健康的5个理由
度假导致生病
波恩一所大学通过调查研究得出结论，度假确实会致病。外出旅行度假时，人更容易出现头痛、失眠等症状或者感染流感。22%的受访者在度假期间至少有一次出现身体不适。科学家对此的解释是：人在度假时，其免疫系统也跟着“度假”，因此才使人变得“弱不经风”。
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度假成为“情侣陷阱”
一项心理调查研究表明，德国夏季假期结束后的离婚率尤其高，此时递交的离婚申请占全年的三分之一。原因是夫妻间平时各自埋藏在心底的不满都在度假时发泄。调查结果表明，女方提出离婚者偏多。
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酷热导致脾气暴躁
天气炎热容易使人变得脾气暴躁。美国研究人员针对足球运动员展开的一项调查结果表明，尤其是在气温高的情况下，人的“火气”也会特别大。研究人员发现气温高往往是度假期间引发争吵的一个因素。
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度假让你“智商下降”
另一项调查结果证实了我们都已经感觉到的一种状况：懒散令人变得愚蠢。如果一个人整天懒散着虚度光阴，其智商有可能会下降20%。 厄尔朗格的一名心理学家和多个调查结果都证明了这一点。如果不积极活动大脑，大脑显然也会变得反应迟钝。而那些在度假期间仍积极动脑的人，假期结束智商甚至进一步提高。
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度假可能会引发“司汤达综合症”
度假时过度沉醉于对文化艺术的观赏有可能会受到美感的过度刺激而引发司汤达综合症。所谓的司汤达综合症以19世紀法國作家司汤达的名字來命名。司汤达在他的一本书中描述了他游览佛罗伦萨时因受到美感的强烈刺激而心跳加速、暈眩、慌乱甚至出現幻覺等症状。1979年，精神病学家馬盖里尼（Graziella Magherini）将这种症状命名为司汤达综合症。