压力太大 中国媒体对亚洲新闻奖“望而却步”

《日经亚洲》报道，因担心被指与外国势力勾结，中国媒体不再报名参加亚洲新闻奖项。曾连续5年获得非盈利组织“亚洲出版业协会”新闻奖项的“财新传媒”近年来都没报名参赛。有专家指出，中国媒体的这种态度凸显出中国新闻自由空间进一步被收紧。

（德国之声中文网）中国媒体因面临压力而刻意与备受关注的亚洲新闻奖项保持距离，这些媒体担心被指“与外国势力勾结”。财新传媒（Caixin Media）于2014年至2018年连续五年获得总部位于香港的非盈利组织亚洲出版业协会（The Society of Publishers in Asia, 简称 SOPA）的新闻奖项。不过有两名财新传媒的资深员工告诉《日经亚洲》，近年来出于“显而易见的原因”没有报名参加奖项。其中一人透露“即使收到海外机构的邀请，我们也不能参加”。

《澎湃新闻》（The Paper）和六度空间（Sixth Tone）今年也退掉了SOPA会员资格。不过澎湃新闻参加了今年的SOPA新闻奖角逐。去年 10 月，上报集团成立了上海环球新闻网，集团的一位高管告诉《日经亚洲》，《第六声》已成为新闻网的一部分，已不受上报集团监管。去年，中国官方支持的《汉语世界》也是SOPA新闻奖项获奖者之一，但据知情人士透露，该媒体今年没有提交参赛作品。一位不愿透露姓名的香港知名新闻教授表示：“在当前的政治气氛下，参加海外评奖无疑有政治风险。我理解中国媒体的选择，因为生存更为重要……然而，另一方面， SOPA已经没有什么中文参赛作品了。如果有更多的中文媒体退出，可能会对 SOPA 本身的权威性造成一定影响。”

《镜周刊》报道，亚洲出版协会本周五（5月3日）公布了“2024卓越新闻奖”入围名单，自1999年以来，亚洲出版协会连续26年举办卓越新闻奖，“2024卓越新闻奖”共计21个项目，包括女性议题、调查报导、经济报导等等。

《日经亚洲》指出，在过去几年香港《明报》等刊物虽退出了 SOPA 会员资格，但仍继续提交参选作品。近年来，包括《财新网》和《第六声》在内的中国媒体有时会因为对北京的批评性报道而受到民族主义者的攻击，财新网的调查性报道多次被他们称为向西方国家 “递刀”， “抹黑中国”。据搜狐新闻2023年3月的报道，2016年上线的《第六声》，是澎湃新闻团队出品的英文新媒体，致力于向海外受众讲述普通中国人的故事，发展至今，已成为以“深度记录中国”为目标的社交驱动型新闻平台。《日经亚洲》指出，2022 年末，中国突然取消了严苛的清零措施，《第六声》做了一个年度回顾项目，用“婴儿潮”、“住房危机”、“性别暴力”和 “COVID”等关键词来代表这一年。该项目引发了民族主义者的反对，他们攻击该媒体 “频频获得西方认可的国际奖项，如 SOPA”，“明显带有西方抹黑中国的滤镜”。争议发生后，《第六声》的高级编辑被上海当局要求写自我反省，知情人士告诉《日经亚洲》：“现在的情况是，像SOPA这样的国际奖项，上面不让投稿参与，下面的人也不敢投稿。”

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曾担任凤凰卫视全球新闻总监的闾丘露薇表示，中国媒体与SOPA保持距离，表明中国进一步收紧新闻自由，甚至连过去相对宽松、旨在与国际同行接轨的中国英文媒体的自由空间也在缩小。不过她也指出，对于中国媒体来说，是否参与SOPA奖项影响并不大，因为这些并不会影响它们的读者群。

（《日经亚洲》等）

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