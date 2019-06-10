 压力之下港府仍坚持二读 民阵称将升级行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2019

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压力之下港府仍坚持二读 民阵称将升级行动

周日由民间人权阵线发起的反对《逃犯条例》修订游行，大会宣布破纪录的103万人走上街头，然而特区政府坚持修例将如期于周三 在立法会二读。民阵表示会进一步行动，并于12日立法会开始二读包围立法会。社会不少声音呼吁罢工罢市。

Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

（德国之声中文网）周日《反送中条例》游行于晚上十时结束，特区政府随即于一个小时后发表声明，宣布如常在星期三 ( 12日) 在立法会恢复二读，不少市民感到失望及愤怒。乐融会创办人王惠芬对德国之声表示，特首林郑月娥的声明，完全不回应百万港人的要求，批评她抱着一贯的精英主义心态，自己说的就是道理，非常傲慢及麻木不仁，教人愤怒及失望。因此，她支持要进一步把行动升级，主张以更激烈的罢工、罢市等沉重代价迫使政府注视民意。

周日游行大致有序将全面追究冲突示威者

特首林郑月娥周一 (10日) 早上召开记者会，表示周日游行大致有序，足以证明香港是一个享有集会权利及自由的地方，受到基本法保障。对于集会结束后发生的冲突表示强烈遗憾，有人袭击警方，与警方对峙，更有记者和市民受伤，强调将全面追究。

林郑月娥指出，香港是自由开放多元，市民乐于发表意，当涉及敏感事件时，社会常出现两极化分歧，政府尊重市民不同声音，任务是去收窄分歧，找到平衡和广泛共识，

林郑强调，政府过去数月就修例耐心聆听市民意见，其后已作了两次修订。从昨晚游行人数众多，看到市民仍有忧虑，因此会作出四方面工作，包括作密集式解说、强调人权约束有法律约束力、定期向立法会议员汇报移交情况争，以及争取与其他司法管辖区域签定协议，以释除市民的忧虑。民阵及民主派议员随行亦举行记者会，谴责行政长官林郑月娥漠视百万民意，宣布星期三（6月12日）修订《逃犯条例》恢复二读时。

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/Zumapress/J. Russel)

DW.COM

香港民阵宣布遊行结束之后，大部份民众散去，但仍有少部份民众滞留街头，与警察爆发冲突。民众搬用铁马做路障，警察则出动胡椒喷雾驱离民众。 (10.06.2019)

一石激起千层浪。港府推行《逃犯条例》修订，过去数月在社会引起极大争议。 民阵周日举行第三次反修例大游行，这被视为是香港“雨伞运动”后最大规模的社会运动，海外多个城市亦有声援。民阵方面表示，周日的游行规模超过了2003年的七一50万人大游行。 (09.06.2019)

这个周日，香港人走上街头，举行声势浩大的游行，反对特区政府提出的《逃犯条例》修订。这可能成为香港15年以来单日规模最大的一次游行。 (10.06.2019)

香港大量民众周日上街抗议逃犯引渡条例修订，吸引了德语报刊的高度关注。各报评论员几乎一致认为，此次示威难以像2003年“第二十三条立法”时那样，迫使港府以及北京作出让步。 (10.06.2019)

二读时包围立法会

民间人权阵线 (民阵 )召集人岑子杰同一天宣布，将于12 日立法会开始二读包围立法会，并会于整段立法会讨论《逃犯条例》修订的会议都会举行集会，并会按照之前一日的参于人数，在跟随的日子逐渐提升集会的规模。

于此同时，社会上有不少声音，表示要把行动升级，有网民发起周三罢市及罢工等行动。另外，有不少人在网上制图，呼吁在6月12日发起罢工罢课，有网民指出，如果进行大规模工，能安全地瘫痪城市，逼使政府面对群众，再加入罢课、罢市，似乎是另一出路。

毛记电视、《100毛》创办人林日曦亦在Facebook宣布，6月12日公司停运一日，同事无需上班，并祝愿香港快点康复!

逾百家间中小企、商店食肆加入罢市

涵盖食店、书店、零售、工程及媒体公司等中小企、商户宣布响应周三休市一天，截止周一傍晚，已有逾百家间中小企、商户食肆等宣布加入罢市行列。

另一方面，职工盟亦在Facebook专页发表声明，呼吁"打工仔"响应民阵号召的"停工参加立法会行动"，不论是直接跟雇主说未能开工、请假或调动休息日，以自己方式停止工作一天。而工党立法会议员张超雄则表示，政府冥顽不宁，而社工的天职是追求社会公义，他会与社工界别商讨发动罢工，强调升级是无可奈何，是林郑月娥逼他们走到这一步。

"特区政府词穷理屈一个谎话盖另一个谎话"

香港科技大学社会学副教授成名接受德国之声访问，剖析百万人走上街头的社会因素。成名表示，周日 103万人顶着酷热天气走上街头抗争，反对的声音是相常厉亮，游行人士不论贫富层，亦不论党派。在过去数月《逃返条例》修订的争议及冲突中，特区政府词穷理屈，咨询期极短、才二十日，而且低调进行，然这条法例却影响深远；相反另一个动物权益的咨询却花了三个月，令许多市民开始争议修例的动机，成为上街游行的第一个原因。

成名指出，过去三四个月，政府一直重复强调，提出的修订的原因是要把香港杀人犯陈同佳移交至台湾，而且有一个限期的压力，进而提出要全面堵截法律漏洞; 然而台湾当局起码三次, 强调他们不会在特区政府之修订条例下接回疑犯, 因为修订条例立法的大前提是要确立北京是唯一认可的主权, 这一点台湾当然不能接受，于是许多市民便开始怀疑，特区政府的动机到底是甚么 ? 

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/Zumapress/J. Russel)

第三个原因，许多专业组织包括学者、大律师公会，商界或非商界都质疑北京的司法不公。成名认为，香港市民都明白，在国内是党大于法，习近平于去年八月亦强调，不接受司法独立，更不接受三权分立这个西方模式。 过去数年，维权律师被打压，包括王全璋被扣押三年，期间家人不能见， 没有律师代表；当法律专家、学者不断提出质疑政府，而政府响应理据却漏洞百出，而且给人一种感觉是在误导公众， 图以尽快通过，如保安局局长李家超表示，根据世界经济论坛，内地的法治排列全球前三分一，但是这个数字是误导，中国人权实是倒数第五。成名形容，这个阶段政府用一个谎话去盖过另一个谎话，市民开始担忧，北京施以特区政府一个极大的压力，透过法律修订，可松可紧的全面箝制及控制香港， "一国两制"将会变成"一国一制"。

成名认为，基于这股巨大的恐慌, 而这股恐慌比2003年推行23条还要大，因为23 条不用引渡往内地审讯。而根据上星期港大民调，差不多是六成多市民认为国内没有公平审讯，因此激发百多万人走上街头。

对于晚上留守在金钟及立法会大楼外的示威者，最后与警方发生冲突。成名认为这批示威者大部份很年轻，看他们的装备及行动、战术等，可说比不上2014年的"雨伞运动"以及后来2016年的旺角行动，反映出他们很多只是出于情绪性的反应。情绪背后反映整个香港政体由半民主走向越来越独裁的畸形发展，官商勾结、社会服务的倒退，年青人看不到有机会上流，可以享受较优渥的生活及房屋环境，是基于一系列的失望、甚至绝望所做出的反抗。

另一方面，香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权对德国之声表示，修例事件的不合理以及大陆司法制度的不可信，是促使这么多市民走上街头的原因，游行人士当中很多人还是第一次游行。

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「反送中」遊行 直击警民冲突现场

视民望为无物

吕认为，看林郑月娥的回应，简单来说，就是你有"你 ( 游 ) 行，我有我做"，数字不是一个问题，也说出背后一个真相，谁是她真正的老板，是中央而不是香港人，对林郑月娥这样响应，吕认为香港人并不能接受。然而，由于这件事北京背后有重大角色，根本上是北京的旨意，修订关乎北京管治的权威、特区的管治、以及国家安全，按照习近平及林郑月娥的作风，相信一定会通过。吕认为，北京已吸取当年23条的敎训，只要在立法会有足够的建制派票数便可确保通过，而整个建制派也全部归队，可谓视民望为无物。

至于未来的民情走向，吕相信香港人仍然会尽力争取，然而，当运动发展到另一个局面时，香港人未必可以持续地不断升级，如包围立法会，相信有一定人数，然而说百多万人再上街头，还要持续到七一游行，吕认为不太可能，因为香港人仍然一种抗争疲劳。吕认为，相信很多迌民未必走在最前，却会在自己的岗位上，默默地悍卫核心价值。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    “撑自由，反恶法”

    港府《逃犯条例》修正草案允许香港向包括中国内地在内的更多国家及地区引渡犯罪嫌疑人。同时，新法也将取消立法会对引渡案件的监督角色。这一草案引起香港社会极大争议，由民阵发起的第三次反对《逃犯条例》修订的游行于6月9日在香港举行。组织者称，游行人数超过100万。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    香港成为内地的延伸？

    香港十余名法学界代表对《逃犯条例》的修订予以尖锐批评，称这是对香港司法体系的一次重大挑战。立法会即将于6月12日对《逃犯条例》修订案进行二读。人们担心，《逃犯条例》将把香港从"一国两制"变成"内地延长"。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    人数或超过2003年反第二十三条大游行

    周日的游行为视为雨伞运动后香港最大规模的社会运动，游行人数可能超过2003年反对《基本法》第二十三条立法的七一大游行。当时有50万人参加了游行。《基本法》第二十三条规定香港特区应自行立法，禁止危害国家安全的行为。在香港社会的强烈抗议下，时任香港特区行政长官董建华2003年9月宣布撤回第23条国安条例草案。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    掳劫秘密审判将变为“依法引渡”

    香港警方称，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。批评者指出，从"铜锣湾书店"负责人被强行掳劫回中国秘密审判可以看出，中国已将自己的司法管辖区延伸到香港，《逃犯条例》修订后中方就更可以“依法引渡”。

  • Hongkong Demonstration des Gesetzes gegen die Auslieferung (DW/V. Wong)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    美国表达关注

    “反送中”大游行也将矛头指向亲北京的港首林郑月娥。美国国务院发言人日前强调，美国正密切关注香港政府提出的《逃犯条例》修订。《美国—香港政策法》赋予香港贸易及经济的特殊待遇。目前，有美国国会参议员正试图推动引入《香港人权与民主法案》，要求证明香港有足够的自主权，然后才实施任何赋予香港特殊待遇。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    万众一心反送中

    占中9子之一的戴耀廷在狱中通过脸书呼吁香港市民参加游行。他说，送中条例是香港当前最大的威胁，一旦通过，香港会变成“一国一制”。

  • Deutschland Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen von Hongkong nach China in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    港人在柏林等城市声援

    生活在全球27个城市的港人同样在周日发起"反送中"游行，声援香港，其中包括美、加、澳洲多个城市、台北和德国首都柏林等等。在柏林的港人发表声明称，如果修订法案，在香港发展商务的风险和威胁不可避免地会增加，损害香港作为国际金融中心之一的声誉，基本法所保障的个人自由以及人人享有的基本人权都会受到动摇"。

    作者: 乐然


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“反送中”游行规模或破香港回归后纪录

6月9日，香港市民走上街头，举行了声势浩大的反对《逃犯条例》修订大游行。组织者民阵表示，游行人数超过了100万。 (09.06.2019)  

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