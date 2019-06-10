压力之下港府仍坚持二读 民阵称将升级行动

（德国之声中文网）周日《反送中条例》游行于晚上十时结束，特区政府随即于一个小时后发表声明，宣布如常在星期三 ( 12日) 在立法会恢复二读，不少市民感到失望及愤怒。乐融会创办人王惠芬对德国之声表示，特首林郑月娥的声明，完全不回应百万港人的要求，批评她抱着一贯的精英主义心态，自己说的就是道理，非常傲慢及麻木不仁，教人愤怒及失望。因此，她支持要进一步把行动升级，主张以更激烈的罢工、罢市等沉重代价迫使政府注视民意。

周日游行大致有序将全面追究冲突示威者

特首林郑月娥周一 (10日) 早上召开记者会，表示周日游行大致有序，足以证明香港是一个享有集会权利及自由的地方，受到基本法保障。对于集会结束后发生的冲突表示强烈遗憾，有人袭击警方，与警方对峙，更有记者和市民受伤，强调将全面追究。

林郑月娥指出，香港是自由开放多元，市民乐于发表意，当涉及敏感事件时，社会常出现两极化分歧，政府尊重市民不同声音，任务是去收窄分歧，找到平衡和广泛共识，

林郑强调，政府过去数月就修例耐心聆听市民意见，其后已作了两次修订。从昨晚游行人数众多，看到市民仍有忧虑，因此会作出四方面工作，包括作密集式解说、强调人权约束有法律约束力、定期向立法会议员汇报移交情况争，以及争取与其他司法管辖区域签定协议，以释除市民的忧虑。民阵及民主派议员随行亦举行记者会，谴责行政长官林郑月娥漠视百万民意，宣布星期三（6月12日）修订《逃犯条例》恢复二读时。

二读时包围立法会

民间人权阵线 (民阵 )召集人岑子杰同一天宣布，将于12 日立法会开始二读包围立法会，并会于整段立法会讨论《逃犯条例》修订的会议都会举行集会，并会按照之前一日的参于人数，在跟随的日子逐渐提升集会的规模。

于此同时，社会上有不少声音，表示要把行动升级，有网民发起周三罢市及罢工等行动。另外，有不少人在网上制图，呼吁在6月12日发起罢工罢课，有网民指出，如果进行大规模工，能安全地瘫痪城市，逼使政府面对群众，再加入罢课、罢市，似乎是另一出路。

毛记电视、《100毛》创办人林日曦亦在Facebook宣布，6月12日公司停运一日，同事无需上班，并祝愿香港快点康复!

逾百家间中小企、商店食肆加入罢市

涵盖食店、书店、零售、工程及媒体公司等中小企、商户宣布响应周三休市一天，截止周一傍晚，已有逾百家间中小企、商户食肆等宣布加入罢市行列。

另一方面，职工盟亦在Facebook专页发表声明，呼吁"打工仔"响应民阵号召的"停工参加立法会行动"，不论是直接跟雇主说未能开工、请假或调动休息日，以自己方式停止工作一天。而工党立法会议员张超雄则表示，政府冥顽不宁，而社工的天职是追求社会公义，他会与社工界别商讨发动罢工，强调升级是无可奈何，是林郑月娥逼他们走到这一步。

"特区政府词穷理屈一个谎话盖另一个谎话"

香港科技大学社会学副教授成名接受德国之声访问，剖析百万人走上街头的社会因素。成名表示，周日 103万人顶着酷热天气走上街头抗争，反对的声音是相常厉亮，游行人士不论贫富层，亦不论党派。在过去数月《逃返条例》修订的争议及冲突中，特区政府词穷理屈，咨询期极短、才二十日，而且低调进行，然这条法例却影响深远；相反另一个动物权益的咨询却花了三个月，令许多市民开始争议修例的动机，成为上街游行的第一个原因。

成名指出，过去三四个月，政府一直重复强调，提出的修订的原因是要把香港杀人犯陈同佳移交至台湾，而且有一个限期的压力，进而提出要全面堵截法律漏洞; 然而台湾当局起码三次, 强调他们不会在特区政府之修订条例下接回疑犯, 因为修订条例立法的大前提是要确立北京是唯一认可的主权, 这一点台湾当然不能接受，于是许多市民便开始怀疑，特区政府的动机到底是甚么 ?

第三个原因，许多专业组织包括学者、大律师公会，商界或非商界都质疑北京的司法不公。成名认为，香港市民都明白，在国内是党大于法，习近平于去年八月亦强调，不接受司法独立，更不接受三权分立这个西方模式。 过去数年，维权律师被打压，包括王全璋被扣押三年，期间家人不能见， 没有律师代表；当法律专家、学者不断提出质疑政府，而政府响应理据却漏洞百出，而且给人一种感觉是在误导公众， 图以尽快通过，如保安局局长李家超表示，根据世界经济论坛，内地的法治排列全球前三分一，但是这个数字是误导，中国人权实是倒数第五。成名形容，这个阶段政府用一个谎话去盖过另一个谎话，市民开始担忧，北京施以特区政府一个极大的压力，透过法律修订，可松可紧的全面箝制及控制香港， "一国两制"将会变成"一国一制"。

成名认为，基于这股巨大的恐慌, 而这股恐慌比2003年推行23条还要大，因为23 条不用引渡往内地审讯。而根据上星期港大民调，差不多是六成多市民认为国内没有公平审讯，因此激发百多万人走上街头。

对于晚上留守在金钟及立法会大楼外的示威者，最后与警方发生冲突。成名认为这批示威者大部份很年轻，看他们的装备及行动、战术等，可说比不上2014年的"雨伞运动"以及后来2016年的旺角行动，反映出他们很多只是出于情绪性的反应。情绪背后反映整个香港政体由半民主走向越来越独裁的畸形发展，官商勾结、社会服务的倒退，年青人看不到有机会上流，可以享受较优渥的生活及房屋环境，是基于一系列的失望、甚至绝望所做出的反抗。

另一方面，香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权对德国之声表示，修例事件的不合理以及大陆司法制度的不可信，是促使这么多市民走上街头的原因，游行人士当中很多人还是第一次游行。

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视民望为无物

吕认为，看林郑月娥的回应，简单来说，就是你有"你 ( 游 ) 行，我有我做"，数字不是一个问题，也说出背后一个真相，谁是她真正的老板，是中央而不是香港人，对林郑月娥这样响应，吕认为香港人并不能接受。然而，由于这件事北京背后有重大角色，根本上是北京的旨意，修订关乎北京管治的权威、特区的管治、以及国家安全，按照习近平及林郑月娥的作风，相信一定会通过。吕认为，北京已吸取当年23条的敎训，只要在立法会有足够的建制派票数便可确保通过，而整个建制派也全部归队，可谓视民望为无物。

至于未来的民情走向，吕相信香港人仍然会尽力争取，然而，当运动发展到另一个局面时，香港人未必可以持续地不断升级，如包围立法会，相信有一定人数，然而说百多万人再上街头，还要持续到七一游行，吕认为不太可能，因为香港人仍然一种抗争疲劳。吕认为，相信很多迌民未必走在最前，却会在自己的岗位上，默默地悍卫核心价值。