历经15轮投票，麦卡锡终于当选议长

（德国之声中文网）经过160多年来最长时间的议长选举僵局之后，共和党人麦卡锡（Kevin McCarthy）终于在第15轮投票中当选为美国联邦众议院本届议长。

以不过半数选票当选

共和党内极右翼自由党团核心成员拒绝投票给麦卡锡，直到他同意他们对新国会政策议程的所有要求之后，才让他成功当选。

在第12轮和第13轮投票中，麦卡锡说服了更多议员为他投票。但由于共和党在众议院的席位仅占微弱多数，少数议员就能让他功亏一篑，僵局一直持续到周五晚上。

在第15轮投票中，麦卡锡最终以216-212的优势战胜众议院新任民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffreys），当选本届议长。他之所以能够以不到一半的票数当选，是因为共和党内有6名议员没有投票——既不支持麦卡锡，也不支持其他人。

麦卡锡当选这一职务正值1月6日国会暴乱两周年之际。当时特朗普的一群支持者冲进国会大厦，试图阻止拜登就任总统。

议长的当选意味着本届众议院议员终于可以宣誓就职，开始2023-2024年度的常规工作。

众议院议长是一个重要的政治领袖，是继副总统之后的第二位总统职位继承人，其任务是主持众议院工作。

麦卡锡强调“督查与制衡”

“我从未想过我们会走到这步。”麦卡锡在被民主党领袖杰弗里斯介绍为新任议长时说。

他对欢呼的共和党人说：“我父亲总是告诉我，关键不在于你如何开始，而在于你如何结束。”

“我们的系统是建立在督查与制衡之上的。”麦卡锡说，他领导的国会将致力于削减国债、降低油价和解决移民问题，以及共和党人支持的其他问题。

在本轮投票中，阿拉巴马州的共和党人罗杰斯(Mike Rogers)朝党内同僚、麦卡锡的主要反对者之一盖茨(Matt Gaetz)冲上去，几乎爆发了肢体暴力冲突，所幸被另一名共和党人哈德森（Richard Hudson）制止。

共和党内部的妥协

在投票前，麦卡锡已成功让大约15名共和党内强硬的反对者改弦易辙，成为他的支持者。

共和党自由党团主席佩里（Scott Perry）在改投麦卡锡支持票后在推特上说：“我们处于一个转折点。”

另一位改投麦卡锡支持票的强硬派共和党人唐纳兹（Byron Donald）说，前总统特朗普在前一天敦促共和党人结束这场争端。

但麦卡锡获胜的关键是他对共和党强硬派做出的让步，包括大幅削减开支和限制麦卡锡的领导权。他同意恢复一项曾经长期存在的众议院规则，允许任何一位议员召集投票将议长赶下台。这项规则可能会给他的工作增添困难。

拜登呼吁合作

美国总统、民主党人拜登向麦卡锡表示祝贺，并呼吁两党领导人之间进行合作。

拜登说：“正如我在中期选举后所说，我准备在可能的情况下与共和党人合作，而选民们明显希望共和党人也准备与我合作。”

美国政治近来的特点是两个主要政党之间存在着严重的分歧，共和党人似乎越来越向政治光谱的右翼倾斜。

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola ）也很快地祝贺麦卡锡当选，并表示希望在乌克兰抵御俄罗斯的攻击时，美国继续援助乌克兰。

她在推特上写道：“期待着进一步开展跨大西洋合作，捍卫开放社会、公平贸易以及自由、民主和人权的共同价值观。”她还说，“我们必须继续支持乌克兰。”

（美联社、法新社）

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