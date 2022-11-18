历经四年终落幕 美法院撤回对孟晚舟指控

（德国之声中文网）美国法官周五驳回了对华为首席财务官孟晚舟的起诉，这起挑动中美加敏感神经的刑事案件至此正式划下句点。

现年50岁的孟晚舟目前担任华为的副董事长、轮值董事长和首席财务官。她是华为创办人兼执行长任正非之女。

检察官此前指控孟晚舟犯有银行欺诈等罪行，声称她在华为的伊朗业务上涉嫌误导数家银行、使其面临因违反美国制裁令而遭处罚的风险。华为方面并未对相关的美国刑事指控认罪。

遵守协议 撤回指控

在去年达成的缓起诉协议中，美国司法部同意只要孟晚舟遵守协议条件，会在2022年12月1日撤销对她的罪名指控。

孟晚舟与两加拿大人回家之后

本周四，美国纽约布鲁克林检察官波柯尼（Carolyn Pokorny）致信地方法官唐纳利（Ann Donnelly）称，因孟晚舟没有违反协议，「谨提请驳回被告孟晚舟一案的第3次更新起诉」，法官随后宣告撤回指控且裁定不可再诉。

美国要求加拿大引渡未果

2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。美国曾向加拿大提出引渡要求，但直到获释以前，孟晚舟都一直被软禁在加拿大。

在温哥华被软禁近3年后，她和美国检察官于2021年9月签订了一份延期起诉协议，其中她承认对华为的伊朗业务做了虚假陈述。在该协议被批准之后，孟晚舟于同一天乘坐中国政府包机回国。

在她获释不久后，中国政府即释放两名被羁押逾千日的加拿大公民，以及一对被禁止离境三年的美籍华裔姐弟。

美国一直到现在都还将华为视为国家安全威胁，拜登政府11月25日禁止批准华为和中国的中兴通讯公司的新电信设备，因为它们对国家安全构成「不可接受的风险」。

（综合报导）

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