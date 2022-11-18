历经四年终落幕 美法院撤回对孟晚舟指控

（德国之声中文网）美国法官周五驳回了对华为首席财务官孟晚舟的起诉，这起挑动中美加敏感神经的刑事案件至此正式划下句点。
现年50岁的孟晚舟目前担任华为的副董事长、轮值董事长和首席财务官。她是华为创办人兼执行长任正非之女。
检察官此前指控孟晚舟犯有银行欺诈等罪行，声称她在华为的伊朗业务上涉嫌误导数家银行、使其面临因违反美国制裁令而遭处罚的风险。华为方面并未对相关的美国刑事指控认罪。
遵守协议 撤回指控
在去年达成的缓起诉协议中，美国司法部同意只要孟晚舟遵守协议条件，会在2022年12月1日撤销对她的罪名指控。
本周四，美国纽约布鲁克林检察官波柯尼（Carolyn Pokorny）致信地方法官唐纳利（Ann Donnelly）称，因孟晚舟没有违反协议，「谨提请驳回被告孟晚舟一案的第3次更新起诉」，法官随后宣告撤回指控且裁定不可再诉。
美国要求加拿大引渡未果
2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。美国曾向加拿大提出引渡要求，但直到获释以前，孟晚舟都一直被软禁在加拿大。
在温哥华被软禁近3年后，她和美国检察官于2021年9月签订了一份延期起诉协议，其中她承认对华为的伊朗业务做了虚假陈述。在该协议被批准之后，孟晚舟于同一天乘坐中国政府包机回国。
在她获释不久后，中国政府即释放两名被羁押逾千日的加拿大公民，以及一对被禁止离境三年的美籍华裔姐弟。
美国一直到现在都还将华为视为国家安全威胁，拜登政府11月25日禁止批准华为和中国的中兴通讯公司的新电信设备，因为它们对国家安全构成「不可接受的风险」。
（综合报导）
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牵动中美加三国的孟晚舟
不一样的掌上明珠
孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。
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牵动中美加三国的孟晚舟
加国被捕
2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。
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牵动中美加三国的孟晚舟
中方要求立即放人
2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。
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牵动中美加三国的孟晚舟
美国要求引渡孟晚舟
2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。
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牵动中美加三国的孟晚舟
“人质外交”
两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。
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牵动中美加三国的孟晚舟
假释状态下的华为公主
同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。
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牵动中美加三国的孟晚舟
华人群体声援
孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。
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牵动中美加三国的孟晚舟
孟晚舟获释离开加拿大
2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。