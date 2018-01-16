历年德语年度“恶词”知多少

（德国之声中文网）2018年的德语年度"恶词"是"反遣返难民工业"（Anti-Abschiebe-Industrie）。评委会对此做出解释称，"反遣返难民业"讽刺的是那些向被拒难民提供法律协助，甚至企图保护具有犯罪倾向的难民并从中获利的人士。这个词汇是2018年5月基社盟联邦议会党团小组组长多布林特（Alexander Dobrindt）所提出的。

2017年的德语年度"恶词"则是"另类事实"（alternative Fakten）。评委会解释，"另类事实"意指"虚假、具误导性的表述，意图将虚假的说法作为平息公共舆论的合法手段"。该词最早出自美国总统特朗普的顾问康维（Kellyanne Conway），她以这个词为时任特朗普新闻发言人就总统就职的观礼人数不实做出辩护。

2016年被选为年度恶词的词汇是"民族叛徒"（Volksverräter）。评委会解释，"民族叛徒"是"独裁者，特别是纳粹的常见遗产"；这个词语以无差别攻击而且充满诋毁的方式指责政客，此类言语的使用阻断了严肃对话，进而扼杀社会对民主的必要讨论。

评委会为2015年选出的年度"恶词"是"大善人"（Gutmensch）。当时德国社会正因难民问题出现诸多讨论。评委解释评选结果称，该词"贬低宽容与助人为乐的精神，将其一概视为优质、愚蠢及不谙世事的行为"，尤其是针对向难民提供援助者。

"骗子媒体"(Lügenpresse)是2014年的年度恶词。"骗子媒体"在一战期间就是充满火药味的词汇，纳粹时期又被拿来诬蔑和诋毁独立媒体。德国仇外的Pegida运动也使用了"骗子媒体"一词，借此批评媒体对Pegida的目标以及示威进行"歪曲报道"。评委会指出，多数使用该词者都没有意识到"骗子媒体"这一词的语言攻击性，因此被有心人士作为恶意诋毁的手段。

2013年德语年度"恶词"："蹭福利旅游"（Sozialtourismus）。评委解释，一些政客和媒体故意使用该词，煽动针对东欧等国不受欢迎移民的反感情绪。

2013年德语年度"恶词"："天生受害者"（Opfer-Abo）。德国著名气象主播卡赫尔曼（Jörg Kachelmann）受到前女友的强奸指控，后来无罪释放。他在采访中表示，女性在社会中总是扮演"天生受害者"。评委会批评该词笼统、令人无法接受地猜疑、贬低女性，质疑女性捏造遭受性侵，实为"加害者"。

2011年德语"恶词"："土耳其烤肉谋杀"（Döner-Morde）。该词意指德国极右翼国家社会主义地下党（NSU）针对外国移民的连环谋杀事件多年来被忽视或故意忽略。评委会认为，将该案称为"土耳其烤肉谋杀"具有种族歧视色彩，以小吃（土耳其烤肉）指代来源地亦是对死者的深刻歧视。

Döner-Morde从字面来看其实是有语病的，土耳其烤肉怎么可能被“谋杀”呢？

2010年德语"恶词"："别无选择"（alternativlos）。德国总理默克尔在援助希腊时曾使用了这一词。评委会认为，"别无选择"的说法不恰当，因为它的意思是"在决策过程开始时就没有其它选择，如此一来也不需要讨论和辩论"；这样的说法会加深人们对政治的厌恶。

2009年德语"恶词"："遭工会污染的企业"（betiebsrasverseucht）。评委认为，企业工会被形容地如瘟疫一般，是工会与受薪阶层间的"语言低点"。

2008年德语年度"恶词"："陷入困境的银行"（notleidende Banken）。评委会认为，这个词将世界金融危机的因果本末倒置；正是银行的财政政策引发了金融危机，造成许多经济体陷陷入困境，纳税人不得不为数十亿的信贷买单，而"肇事者"却以受害人自居。

2007年德语年度"恶词"："炉灶奖金"（Herdprämie）。这个词语被用来作为育儿津贴的同义词，意指向不使用幼儿园等托儿服务，自行在家照顾孩子的家庭提供的津贴。该词带有贬义。

过去8年的德国年度“恶词” 2017年：“另类事实” “另类事实”（alternativen Fakten）这个词如今尽人皆知。如果说某事是“另类事实”，意味着这是虚假的。这词最早出自特朗普的女顾问康维（Kellyanne Conway）之口，她在面对媒体时，用这个词为时任特朗普新闻发言人斯派塞就总统就职典礼上参加人数不实的说法辩护，称斯派塞给出的是“另类事实”。

过去8年的德国年度“恶词” 2016年：“民族叛徒” 2016年，评委会收到了594个不同的年度“恶词”建议。得票最多的20个词汇中，四分之三的词汇与难民问题有关。最终，“民族叛徒”（Volksverräter）被选为德国2016年"恶词"。评委会发言人表示，这个词汇是独裁者，特别是纳粹的遗产。用该词汇指责政客是对他们的诋毁，而且会扼杀就民主展开的必要讨论。

过去8年的德国年度“恶词” 2015年：“大善人” 2015年的年度“恶词”是“大善人”（Gutmensch）。评选委员会的看法是，该词“贬低宽容与助人为乐的精神，称之为幼稚、愚蠢、与世隔绝”，也尤其被用来诋毁义务投身于帮助难民事业以及挺身而出抵制攻击难民营的人们。

过去8年的德国年度“恶词” 2014年：“骗子媒体” 评委会表示，“骗子媒体”一词（Lügenpresse）在“一战期间就是一个充满火药味的概念，纳粹时期又被拿来诬蔑和诋毁独立媒体。”德国仇外的Pegida运动也使用了"骗子媒体"一词。该运动借此批评媒体对Pegida的目标以及示威进行"歪曲报道"。评委会主席说，该词对媒体作为整体进行了诬蔑，危害新闻自由。

过去8年的德国年度“恶词” 2013年：“蹭福利旅游” 评委会将“蹭福利旅游”（Sozialtourismus）一词评为2013年的“年度最差词汇”。评审团给出的解释是，一些政客和媒体使用该词煽动针对不受欢迎的移民，特别是来自东欧的移民的反感情绪。

过去8年的德国年度“恶词” 2012年：“受害者传统” 2012年的年度“恶词”是“受害者传统”（Opfer-Abo）。德国著名气象主播卡赫尔曼（Jörg Kachelmann）曾受到前女友的强奸指控，此后被判无罪释放。赫尔曼在采访中称，女性在社会中有“受害者传统”。年度“恶词”评委会认为，他的这种说法笼统地、令人无法接受地贬低、猜疑女性。

过去8年的德国年度“恶词” 2011年：“土耳其烤肉谋杀” 2011年的年度“恶词”是“土耳其烤肉谋杀”（Döner-Morde）。八名土耳其人和一名希腊人在德国遭极右翼恐怖组织连环谋杀，评委会认为，将该案称为“土耳其烤肉谋杀”具有种族歧视色彩，以小吃（土耳其烤肉）指代来源地亦是对死者的深刻歧视。

过去8年的德国年度“恶词” 2010年：“别无选择” 德国总理默克尔在救助希腊时使用了“别无选择”（alternativlos）一词。评委会认为，政客们之后开始过于频繁地使用该词。“因为这其实是在说，在政治家们所作出的决定以外没有其他选择了，也就无需辩论、讨论了。这样说是错误的。” 作者: Suzanne Cords, 王凡



2006年德语年度"恶词"："自愿出境"（freiwillige Ausreise）。这个词语是形容申请庇护被拒的难民，在面临被遣返的威胁之前，"自愿"返回自己的故乡。评委会批评，事实上这群人根本别无选择。

2005年德语年度"恶词"："解雇生产力"（Entlassungsproduktivität）。这个经济学词汇意指通过解雇被认为是"多余的"劳动力来保持甚至是提高一个企业的生产力。评委会认为，这个词为失业现象粉饰太平，同时掩盖了未被解雇的员工其实工作量大增的事实。

2004年德语年度"恶词"又是一个源于经济学的字眼："人力资本"（Humankapital）。评委的观点是，这个词语贬低个人的存在，只将其视为企业劳动力，而且仅以经济利益衡量人类的价值。

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