"历史美感不再" 利物浦被从世界遗产名录中剔除

（德国之声中文网）利物浦2004年被联合国教科文组织（UNESCO）命名为世界遗产。这让利物浦加入了中国长城、印度泰姬陵和意大利比萨斜塔等地标的行列，认可了这个披头士乐队的故乡作为18、19世纪世界重要港口的影响力及其建筑美感。
本周三（7月21日），由21个国家代表组成的世界遗产委员会在中国进行投票后，联合国教科文组织表示，利物浦的新建筑正在破坏这个城市的"真实性和完整性"，决定将利物浦从世界遗产名录中剔除。
对于这一决定，利物浦市长安德森（Joanne Anderson）表示不解。她说，联合国教科文组织官员上次访问利物浦还是在十年前，这个决定令人"不可理解"，她感到"非常失望和担忧"。
安德森称希望对该决定提出上诉。"这一世界遗产的状况从未像现在这样好"，她说。
在此之前，只发生两次被从世界遗产名录中除名的情况。一次是2007年阿曼的一个野生动物保护区，该保护区当时存在偷猎和栖息地流失的问题。另一次是2009年的德国德累斯顿易北河谷，当时河上建了一座四车道的大桥。
列入世界遗产名录，意味着可以获得联合国的保护资金，并在世界各地旅游指南中出现。
在18、19世纪，利物浦是世界最繁忙的港口之一。其码头在20世纪衰落并逐渐荒废，但后来重新修建了博物馆、商店、酒吧、餐馆、新公寓等，焕发了新生。
不过，自2012年以来，被除名的威胁一直笼罩着利物浦，它被列入濒危世界遗产名录。联合国教科文组织当时警告说，修建公寓、办公楼等新建筑的计划将破坏该城市的风景。不过，尽管遭到保护机构反对，埃弗顿足球俱乐部（与利物浦队属于德比）在前码头区建造新体育场的计划，还是在今年早些时候获得了批准。
（路透社，美联社）
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马丘比丘，秘鲁
Lukas:有点累但非常开心，这就是2015年10月在秘鲁印加遗址马丘比丘的我。我一大早从库斯科坐火车到了热水镇Aquas Calientes，从那里爬上几百级石阶，领略古城风范。 一次难忘的经历! 马丘比丘，难以置信的绝美景观。
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里加老城，拉脱维亚
Nicole:2019年第一次去里加，我深深被这个城市吸引。1997年，这座历史悠久的老城被联合国教科文组织列为世界文化遗产。中世纪、新艺术风格和现代主义相互交织。圣彼得教堂的观景平台上是欣赏到老城区全景的绝佳地点。
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提姆加德， 阿尔及利亚
Anne:提姆加德的古罗马遗址非常壮观。我觉得自己仿佛穿越到了古罗马时代。我第一次能感受的到古罗马的生活是什么样子的。这处遗址保存的相当完整。沙漠保护了一座有着近2000年历史的古城，可以看到露天剧场、广场、凯旋门、图书馆、居民住宅和温泉。
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维斯马，德国
Frederike：在波罗的海的港口城市，迷人的砖砌教堂和汉萨同盟时代的古老房屋。最让人印象深刻的是我们在老港口住的那幢房子是倾斜的，地板，家具都是斜的， 倾斜了至少20度。
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瓦迪拉姆，约旦
Christian:像被人遗忘的时代见证者一样，这里长年被风沙侵蚀。碎石沙漠，红沙浩瀚。 2016年复活节我去那里的时候，碰巧下起了雨，沙漠中的一场雨！因为风景酷似外星球，好莱坞科幻电影《火星救援》选择在瓦迪拉姆拍摄。
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瓦登海，德国
Andreas: 冬天去德国北部的叙尔特岛旅行。虽然天气晴朗，但冰冷的寒风刺骨，一路上几乎没有什么人 。正合我意！我可以不受打扰地欣赏浩瀚的瓦登海。
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帕哈尔普尔，孟加拉
Eberhard:从首都达卡搭乘7小时的汽车才能达到佛教遗迹帕哈尔普尔，周围一派田园风光。公元8世纪，这里曾是重要的佛教中心，所以意义重大。 据说玄奘从天竺回来的路上曾在这里停留。
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长城，中国
Kerstin:那一天风很大，电梯停用，我们只好步行爬上去。走了好几百步，我快喘不过气来了。映入眼帘的是宏伟壮观的景象：长城蜿蜒崎岖盘踞在绝壁之上，人们只能看到一小部分，万里长城是世界上修建的最大建筑工程!
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康沃尔，英国
Susan:这里的美景让人陶醉。我喜欢在沿海的延绵小径徒步，沿途走过铜矿和锡矿的遗迹，它们都被联合国教科文组织列为世界遗。晴朗的天气，可以去各个海湾和海滩游玩，不过要注意保暖，大西洋的海风又冷又大。
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威尼斯，意大利
Christina: 在它完全被淹没之前，一定要去一次。2012年第一次到水城威尼斯我抱着这样的想法。运河、艺术和颓废之美，真是让人流连忘返。当时正赶上季节性的洪水，对游客来说是十分难忘的特殊经历，而对当地人来说却是一场灾难：洪水冲击着本已破败的房屋，让这座美丽的古城雪上加霜。