 ″历史美感不再″ 利物浦被从世界遗产名录中剔除 | 文化经纬 | DW | 21.07.2021

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"历史美感不再" 利物浦被从世界遗产名录中剔除

利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。

利物浦（图）成为第三个被除名的世界遗产

港口城市利物浦（图）成为第三个被除名的世界遗产

（德国之声中文网）利物浦2004年被联合国教科文组织（UNESCO）命名为世界遗产。这让利物浦加入了中国长城、印度泰姬陵和意大利比萨斜塔等地标的行列，认可了这个披头士乐队的故乡作为18、19世纪世界重要港口的影响力及其建筑美感。

本周三（7月21日），由21个国家代表组成的世界遗产委员会在中国进行投票后，联合国教科文组织表示，利物浦的新建筑正在破坏这个城市的"真实性和完整性"，决定将利物浦从世界遗产名录中剔除。

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世界文化遗产威尼斯仰赖旅游业。然而，巨大的游轮们正在危及这座历史悠久的泻湖城的根基。因此，大型的游轮很快将不得入港。

目前全球共有1007处地址被列入世界文化遗产名单。其中有纪念碑、历史古迹，但是也有瀑布、或者山中洞穴。然而，怎样才能被列入久负盛名的世界文化遗产名单呢？

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。

在联合国教科文组织公布的最新世界非物质文化遗产名单上，意大利那不勒斯的传统批萨饼、德国管风琴制造和荷兰风车技艺被列为受到特殊保护的文化遗产。

对于这一决定，利物浦市长安德森（Joanne Anderson）表示不解。她说，联合国教科文组织官员上次访问利物浦还是在十年前，这个决定令人"不可理解"，她感到"非常失望和担忧"。

安德森称希望对该决定提出上诉。"这一世界遗产的状况从未像现在这样好"，她说。

在此之前，只发生两次被从世界遗产名录中除名的情况。一次是2007年阿曼的一个野生动物保护区，该保护区当时存在偷猎和栖息地流失的问题。另一次是2009年的德国德累斯顿易北河谷，当时河上建了一座四车道的大桥。

列入世界遗产名录，意味着可以获得联合国的保护资金，并在世界各地旅游指南中出现。

在18、19世纪，利物浦是世界最繁忙的港口之一。其码头在20世纪衰落并逐渐荒废，但后来重新修建了博物馆、商店、酒吧、餐馆、新公寓等，焕发了新生。

不过，自2012年以来，被除名的威胁一直笼罩着利物浦，它被列入濒危世界遗产名录。联合国教科文组织当时警告说，修建公寓、办公楼等新建筑的计划将破坏该城市的风景。不过，尽管遭到保护机构反对，埃弗顿足球俱乐部（与利物浦队属于德比）在前码头区建造新体育场的计划，还是在今年早些时候获得了批准。

（路透社，美联社）

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