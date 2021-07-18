"历史美感不再" 利物浦被从世界遗产名录中剔除

（德国之声中文网）利物浦2004年被联合国教科文组织（UNESCO）命名为世界遗产。这让利物浦加入了中国长城、印度泰姬陵和意大利比萨斜塔等地标的行列，认可了这个披头士乐队的故乡作为18、19世纪世界重要港口的影响力及其建筑美感。

本周三（7月21日），由21个国家代表组成的世界遗产委员会在中国进行投票后，联合国教科文组织表示，利物浦的新建筑正在破坏这个城市的"真实性和完整性"，决定将利物浦从世界遗产名录中剔除。

对于这一决定，利物浦市长安德森（Joanne Anderson）表示不解。她说，联合国教科文组织官员上次访问利物浦还是在十年前，这个决定令人"不可理解"，她感到"非常失望和担忧"。

安德森称希望对该决定提出上诉。"这一世界遗产的状况从未像现在这样好"，她说。

在此之前，只发生两次被从世界遗产名录中除名的情况。一次是2007年阿曼的一个野生动物保护区，该保护区当时存在偷猎和栖息地流失的问题。另一次是2009年的德国德累斯顿易北河谷，当时河上建了一座四车道的大桥。

列入世界遗产名录，意味着可以获得联合国的保护资金，并在世界各地旅游指南中出现。

在18、19世纪，利物浦是世界最繁忙的港口之一。其码头在20世纪衰落并逐渐荒废，但后来重新修建了博物馆、商店、酒吧、餐馆、新公寓等，焕发了新生。

不过，自2012年以来，被除名的威胁一直笼罩着利物浦，它被列入濒危世界遗产名录。联合国教科文组织当时警告说，修建公寓、办公楼等新建筑的计划将破坏该城市的风景。不过，尽管遭到保护机构反对，埃弗顿足球俱乐部（与利物浦队属于德比）在前码头区建造新体育场的计划，还是在今年早些时候获得了批准。

（路透社，美联社）

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