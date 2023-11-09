历史永远不要重演: 犹太人大屠杀纪念场所

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1月27日是缅怀大屠杀受难者国际纪念日。1945年的这一天，苏联军队解放了奥斯维辛纳粹死亡集中营。2005年11月，联合国大会指定1月27日为缅怀大屠杀遇难者的国际纪念日。德国境内有多处纪念大屠杀遇难者的纪念馆。
一座大型雕塑矗立在达豪集中营纪念馆前。这座纪念馆位于慕尼黑郊外，是当年纳粹政权设置的第一个集中营。希特勒上台几周后，那里就关押了第一批囚犯。达豪集中营为后来在第三帝国修建的其它集中营树立起榜样。虽然当时并不是按照死亡集中营来设计，但在达豪被杀害的政治异见者的数量超过其他任何一个集中营。
这座位于柏林万湖（Wannsee）湖畔的玛里尔别墅（Villa Marlier）在纳粹德国对犹太人展开的大屠杀计划中起到关键作用。1942年1月20日，纳粹在在这座别墅里召开了“万湖会议”，讨论了“最终解决欧洲犹太人的问题”。1992年，这座别墅被改建为“万湖会议”纪念馆。
这里是纪念欧洲范围内600万名被屠杀犹太人的地方。建筑过程耗时两年，于2005年5月12日正式揭幕。位于柏林议会大楼附近的这片碑林由2711个大小不一的水泥方墩组成。参观者可以自由穿梭其中。他们的脚下是一座地下纪念展览馆。
在离犹太人大屠杀纪念碑不远的地方，另一座混凝土材质的纪念碑是为了纪念1933年至1945年间遭到纳粹迫害的成千上万的同性恋者。这座4米高的纪念碑上有一个窗口，从屏幕上人们可以看到循环播放的同性之间亲吻的影片。这座纪念碑于2008年5月27日落成。
纽伦堡从1933年到二战正式爆发前一直是“纳粹党”最大的宣传集会的举办地。一年一度的纳粹党代表大会以及有多达20万人参加的集会都是在这个占地11平方公里的会场举行的。如今一直未完工的大会堂建筑已经变成了文献中心和博物馆。
位于柏林的本德勒大楼（Bendlerblock）是刺杀希特勒行动的指挥中心。1944年7月20日，冯-施陶芬伯格（Claus von Stauffenberg）上校等领导的抵抗运动小组试图刺杀希特勒，但最终失败。刺杀行动的部分负责人当天就在这里被枪决。今天，这里成为纪念德国抵抗运动的场所。
位于下萨克森州的贝尔根-贝尔森（Bergen-Belsen）集中营在成为集中营之前，最初是作为战俘营建立的。生病的战俘被送到这里，很多人死于疾病。5万名死者中，有一个小姑娘的名字叫安妮·弗兰克（Anne Frank），后来公开的她的日记让全世界都记住了这个女孩的名字。
布痕瓦尔德集中营（Buchenwald）建立于1937年7月，是纳粹在德国图林根州魏玛附近所建立的集中营，也是德国最大的劳动集中营。从1937年到1945年4月总共有约27万人曾被关押在这里。1945年美军解放该集中营之前，这座集中营里有64000人遭杀害。布痕瓦尔德集中营遗址现在是受害者纪念馆。
2012年，德国联邦议院对面建成了一座公园，纪念被纳粹政权杀害的50万辛提人和罗姆人。在一个水池周围，罗姆人诗人斯皮内利(Santino Spinelli)用英语、德语和罗姆语写下了 “奥斯威辛”这首诗。诗中写道：“憔悴的脸，死寂的眼，冰冷的唇，破碎的心，不再呼吸，没有言语，没有眼泪”。
20世纪90年代，德国艺术家德姆尼希(Gunter Demnig)开启了一个反思历史的文化项目。他在犹太人受害者生前居住地门口的路上嵌上这种黄铜砖。上面刻着受害者的名字和死因。超过4.5万块“绊脚石”分布于德国和其他17个欧洲国家。这也构成了目前全世界最大的分散的犹太人大屠杀纪念形式。
位于慕尼黑布林纳街45号的“褐宫”(Braunes Haus)曾是“纳粹党”的全国总部，其名称来自于纳粹党员制服的颜色。1943年10月及其后的盟军空袭中，褐宫被炸毁。1947年废墟被清理留空。2015年，在褐宫原址的位置建成了纳粹历史文献档案馆。
1945年1月27日，苏联红军在波兰的奥斯维辛解放了一个纳粹关押犹太人等群体的集中营。如今，许多国家都将这个日子定为犹太大屠杀纪念日。
德国选项党希望在2024年选举中取得更多政治权力。该党的比约恩·霍克有望成为图林根州州长。专家担心这将对民主产生严重后果。
1月22日是庆祝德法友谊的日子。但再好的伙伴关系，也难免出现磕磕碰碰：刚刚确立伙伴关系的时候，双方还心存芥蒂，甚至恶语相向的事情也时有发生。德法友谊中有一些不为外界所知的秘辛。
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
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